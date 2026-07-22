Précommande Galaxy Watch 9 : voici où l’acheter au meilleur prix

Samsung vient d’ouvrir les précommandes de la nouvelle Galaxy Watch 9. La montre ne change pas radicalement de visage, mais cette génération apporte plusieurs évolutions : un boîtier plus fin, un écran plus lumineux, une meilleure autonomie et une nouvelle puce Snapdragon Wear Elite.

La Galaxy Watch 9 est proposée à partir de 409 € dans sa version de base. C’est un prix plus élevé que celui de la Galaxy Watch 8 lancée à 349 € l’année dernière, mais il ne faut pas s’arrêter au prix affiché. Comme souvent chez Samsung, la précommande s’accompagne de remises immédiates, de bonus de reprise et de cadeaux offerts.

La Galaxy Watch 9 est donc déjà en promotion dès son lancement. La montre est proposée en deux tailles : 40 et 44 mm, et toujours en versions Bluetooth et 4G.

Où précommander la Galaxy Watch 9 au meilleur prix ?

Sans les promotions affichées au lancement, la version 40 mm de la Galaxy Watch 9 Bluetooth est proposée au prix conseillé de 409 €. La version 44 mm Bluetooth démarre à 439 €. Pour ceux qui veulent profiter de la connexion mobile sans dépendre constamment du smartphone, les variantes 4G sont également disponibles à 459 € et 489 € respectivement. Les livraisons commenceront à partir du 3 août 2026.

Prix conseillés de la Galaxy Watch 9 :

Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth : 409 €

409 € Galaxy Watch 9 40 mm 4G : 459 €

459 € Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth : 439 €

439 € Galaxy Watch 9 44 mm 4G : 489 €

Pour le lancement, les meilleures offres se trouvent pour le moment chez Samsung. Vous pouvez profiter de quelques avantages pendant la période de précommande :

50 € de remise immédiate avec le code promo LIVE (valable jusqu'au 25 juillet à 23h59).

avec le code promo (valable jusqu'au 25 juillet à 23h59). 50 € de remise supplémentaire en payant avec PayPal.

en payant avec PayPal. 10 % de réduction supplémentaire pour l'achat simultané d'un smartphone Galaxy, d'une tablette Galaxy Tab ou d'un PC portable Galaxy Book.

supplémentaire pour l'achat simultané d'un smartphone Galaxy, d'une tablette Galaxy Tab ou d'un PC portable Galaxy Book. 30 % de remise sur les bracelets supplémentaires.

sur les bracelets supplémentaires. 60 jours d’abonnement Strava offerts.

Offre de reprise disponible pour une ancienne montre ou un autre appareil éligible.

pour une ancienne montre ou un autre appareil éligible. 50 € de remise immédiate supplémentaire si vous profitez de l'option reprise tout en payant en plusieurs fois par Floa.

si vous profitez de l'option reprise tout en payant en plusieurs fois par Floa. Jusqu’à 5 % du montant de l’achat récupérable en points Samsung Rewards.

Précommander la Galaxy Watch 9 au meilleur prix chez Samsung

Sans reprise, la Galaxy Watch 9 de base revient donc à 309 € au lieu de 409 € en combinant le code promo LIVE et l'offre PayPal. Vous pouvez faire baisser davantage le prix en faisant reprendre une ancienne montre, en profitant de vos points Samsung Rewards ou en achetant simultanément un smartphone, une tablette ou un PC portable Samsung (-10% supplémentaire sur la Galaxy Watch 9).

Boulanger de son côté propose aussi 50 € de remise immédiate avec le code promo GW950, ainsi qu'un bonus de reprise de 50 € en plus de la valeur de rachat de votre ancienne montre. L'offre reste toutefois moins intéressante que celle de Samsung.

Précommande la Galaxy Watch 9 au meilleur prix chez Boulanger

Pareil chez Darty. Une remise de 50 € sur la Galaxy Watch 9 est également proposée, mais en carte cadeau. L'avantage est donc disponible en bon d'achat. La boutique propose aussi une offre de reprise, mais sans bonus. Là encore, Samsung propose une meilleure offre.

Précommander la Galaxy Watch 9 chez Darty

La montre est proposée en trois coloris : crème, argent et noir (graphite) selon les versions. La finition graphite reste la plus discrète et probablement la plus simple à porter tous les jours. Les couleurs crème et argent apportent un rendu plus lumineux, surtout avec des bracelets clairs.

Galaxy Watch 9 : quelles sont les nouveautés ?

La Galaxy Watch 9 ne cherche pas à changer la recette habituelle de Samsung. La marque conserve le format rond, les tailles de 40 et 44 mm et une silhouette assez proche de la génération précédente. Ce n’est pas vraiment un problème : la Watch 8 avait déjà posé les bases d’un design plus moderne. Ici, Samsung avance plutôt par petites touches.

Le boîtier de la version 40 mm passe à 8,6 mm d’épaisseur, contre 9,8 mm sur la génération précédente. La montre devrait donc se faire un peu plus discrète au poignet. Samsung a aussi revu le bracelet. Il est annoncé 25 % plus léger grâce à une structure “Air Pocket”, pensée pour mieux laisser respirer la peau. La version 40 mm pèse ainsi 31,5 g et existe en coloris graphite ou crème. La version 44 mm quant à elle monte à 34 g, avec des coloris graphite et argent.

L’écran évolue aussi. La Galaxy Watch 9 40 mm embarque une dalle de 1,34 pouce capable d’atteindre 3 000 nits de luminosité. Pour une montre, c’est important sachant que dehors, en plein soleil, la lisibilité peut vite devenir pénible sur certains modèles.

L’autre gros changement qu’apporte la montre, c’est sa puce Snapdragon Wear Elite. Samsung promet plus de fluidité, une meilleure efficacité énergétique et un GPS plus précis. On retrouve ici une batterie de 390 mAh qui offre jusqu’à 30 heures d’autonomie en usage intensif, et jusqu’à 50 heures en usage standard.

Enfin, pour ce qui est de la santé, Galaxy AI prend plus de place. La montre propose désormais un score de cœur, la charge cardio, un indice fitness et un mode de protection de l’audition. A cela s’ajoutent toutes les fonctionnalités de suivi santé habituelles, à savoir le suivi du sommeil, la mesure de la fréquence cardiaque, le suivi du stress, l’analyse de la composition corporelle, ou encore l’ECG.