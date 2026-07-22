À l’occasion de sa conférence Unpacked, Samsung a enfin dévoilé ses trois nouveaux smartphones pliants : le Galaxy Z Flip8, le Galaxy Z Fold8 Ultra et le Galaxy Z Fold8. Si les deux premiers ressemblent beaucoup à des produits qui ont été lancés en 2025, le dernier profite d’un nouveau format d’écran. Est-ce que ça change l’usage ? On vous dit tout dans cette prise en main.

Depuis l’arrivée du premier Galaxy Z Fold il y a sept ans, les smartphones pliants de type « Fold » n’ont pas beaucoup évolué. Notamment chez Samsung. Les écrans ont été améliorés. Les charnières ont été renforcées. Les pliures ont été affinées. Les batteries ont grossi tandis que les châssis se sont affinés. Cependant, le form factor est resté globalement le même. Il suffit d’ailleurs de regarder l’éventail de téléphones pliants sortis ces 12 derniers mois : Galaxy Z Fold7, Pixel 10 Pro Fold, Magic V6, Mate X7, Find N6 et autre Motorola Razr Fold adoptent ce format.

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Si le format du Galaxy Z Fold7 se prête particulièrement bien au multitâche et à la consultation web, le ratio de l’écran ne se prête pas vraiment à la consommation de contenus vidéo, à la lecture de BD ou au jeu vidéo. De grandes bandes noires apparaissent en haut et en bas de l’affichage, que vous teniez le smartphone à la verticale ou à l’horizontale. Une situation frustrante quand on se retrouve face à une dalle comparable à celle d’un iPad mini. Quelle est donc la solution ?

Plusieurs marques ont tenté de faire évoluer le form factor pour optimiser l’affichage des contenus multimédias. Find N et Find N2 chez Oppo, Mate XT, Pura X et Pura X Max chez Huawei. Galaxy Z Trifold chez Samsung. Les exemples se comptent encore sur les doigts des deux mains. Aujourd’hui, à l’occasion de la conférence Unpacked, Samsung apporte une seconde réponse à ce besoin : le Galaxy Z Fold8.

Le Galaxy Z Fold8 inaugure un nouveau format chez Samsung

Présenté en même temps que le Galaxy Z Fold8 Ultra (qui remplace le Galaxy Z Fold7) et le Galaxy Z Flip8 (dépourvu d’une version FE qui n’a pas rencontré son public en 2025), le Galaxy Z Fold8 se veut être le juste milieu entre les deux autres modèles officialisés ce 22 juillet 2026. L’objectif est double : proposer un smartphone plus compact et plus léger qu’un Fold (mais pas autant qu’un Flip) et plus adapté à regarder des vidéos. Et le résultat est assez étonnant.

Quand il est fermé, le Galaxy Z Fold8 est un smartphone « trapu ». Il est moins haut que les autres modèles de la gamme Fold, mais il est aussi un peu plus large. L’écran externe, de type Dynamic AMOLED 2X, mesure 5,5 pouces, ce qui est assez petit compte tenu des us et coutumes modernes. Et son ratio est proche du 3/2 : c’est vraiment très différent. Les premières minutes en main, la sensation est étonnante, parce que nous avons l’habitude d’utiliser des téléphones dont les ratios sont plus allongés (entre 18/9 et 21/9e).

Mais nous voyons tout de suite deux avantages. D’abord, les touches du clavier virtuel sont plus larges. Ensuite, il est plus facile d’atteindre le haut de l’écran avec le pouce. En revanche, comme il est plus large, il est moins facile à entrer dans une poche de jean. En outre, ce ratio se révèle moins efficace pour les réseaux sociaux. On ne peut pas tout avoir. L’écran externe du Galaxy Z Fold8 est Full HD+, une définition suffisante pour les usages quotidiens.

Le Galaxy Z Fold8 se prête tellement bien au multimédia

Mais c’est bien évidemment quand il est ouvert que le Z Fold8 prend tout son sens. L’écran interne, toujours Dynamic AMOLED 2X, mesure 7,6 pouces, ce qui est assez confortable. Sa définition est QXGA+, pour une résolution légèrement supérieure à 400 pixels par pouce. Sa luminosité monte à 3000 nits en pointe locale en mode automatique. Il dispose d’un filtre antireflet. Son ratio est 4/3. Soit le même ratio que les vieilles TV cathodiques. C’est excellent pour regarder un vieux film ou une vieille série. C’est parfait pour lire un livre ou une BD. C’est très bien également pour jouer à un jeu.

Pour ces usages, le confort du Galaxy Z Fold8 est largement supérieur en comparaison du Z Fold7 (ou du Z Fold8 Ultra). En revanche, il reste moins bon que le Galaxy Z Trifold ou au Mate XT : il reste encore des bandes noires au-dessus et en dessous des films et des séries modernes. En outre, le Z Fold8 est moins pertinent pour le multitâche face à un Trifold ou un Fold classique. Le Galaxy Z Fold8 Ultra n’est donc pas obsolète.

Le Galaxy Z Fold8 est également très léger. Il ne pèse que 201 grammes, à comparer avec les 215 grammes du Galaxy Z Fold8 Ultra. En outre, il est très fin : 4,9 mm. Pas autant que son grand frère (4,1 mm), mais il l’est suffisamment pour être comparable à des modèles « bartype » quand il est fermé. Il se décline en quatre couleurs : gris, blanc, violet (lavande) et un très joli vert. Ce dernier coloris ne sera proposé que sur le site officiel de Samsung.

Le Galaxy Z Fold8 a une batterie plus grosse que le Galaxy Z Fold7

Puisqu’il est assez fin et moins haut que le Galaxy Z Fold8 Ultra, sa batterie est naturellement moins généreuse. Sa capacité atteint 4800 mAh. Cela reste davantage que le Galaxy Z Fold7 (4400 mAh). Ce qui semble être une belle prouesse. L’autonomie devrait donc s’approcher des deux jours complets (voire un peu plus) grâce à ces écrans plus petits (et donc moins gourmands). À cela s’ajoute une charge rapide 45 watts en filaire, Samsung promettant d’atteindre les 63 % en une demie-heure) et 20 watts sans fil.

Pour le reste, le Galaxy Z Fold8 reprend tous les codes habituels d’un smartphone haut de gamme pliant de Samsung. De beaux matériaux pour le châssis et la coque. Une charnière qui accepte les ouvertures partielles pour inclure des usages avancés. Un lecteur d’empreinte digitale caché dans le bouton de mise en marche. Deux haut-parleurs quasi symétriques pour une bonne expérience stéréo. Un module photo légèrement protubérant, positionné verticalement et déporté sur la gauche. Cela déséquilibre légèrement le smartphone, comme toujours.

Il n'y a que deux capteurs photo dans le Galaxy Z Fold8

Transition idéale pour évoquer la partie photo du Galaxy Z Fold8. C’est certainement le point qui risque de bloquer les acheteurs potentiels. Il n’y a dans le module photo à l’arrière que deux capteurs de 50 mégapixels (un principal classique et un ultra grand-angle). Ils sont accompagnés de deux capteurs selfie de 10 mégapixels logés dans des poinçons.

Même en partant du principe que les deux capteurs au dos sont bons, nous avons deux regrets. D’abord, il n’existe aucun autre smartphone vendu à ce prix avec deux capteurs photo. Ensuite, nous aurions préféré un zoom optique, plus utile au quotidien, plutôt qu’un ultra grand-angle. Samsung défend ce choix en expliquant que cela aurait impacté l’épaisseur du téléphone (le module du Z Fold8 Ultra est effectivement plus protubérant) et/ou l’encombrement interne et donc potentiellement la capacité de la batterie. L’arbitrage était évident.

Côté plate-forme, le Galaxy Z Fold8 est animé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung rejoint donc Honor dans le club très fermé des marques intégrant le processeur star de Qualcomm dans un smartphone pliant. Ce dernier est ici accompagné de 12 Go ou 16 Go de RAM et de 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. Notez que seul le dernier palier de stockage bénéficie de 16 Go de RAM.

Le Galaxy Z Fold8 est vendu à partir de 1999 euros

Dernière étape de cette prise en main : le prix. Le Galaxy Z Fold8 sera vendu à partir de 1999 euros pour la version 256 Go. Soit 200 euros de moins qu’un Galaxy Z Fold8 Ultra à volume de stockage équivalent. Vous passez ensuite à 2199 euros pour la version 512 Go et 2399 euros pour la version 1 To. Cela peut paraitre cher, mais ce n'est pas si onéreux pour une expérience multimédia améliorée, même si la photo est dégradée.

Comme les deux autres modèles présentés aujourd’hui, le Galaxy Z Fold8 est en précommande pendant plus de deux semaines à partir d’aujourd’hui et sera disponible le 7 aout. Les offres de précommandes incluent uniquement un bonus de reprise qui sera « à discrétion » de chaque distributeur. Comprenez que vous devrez comparer pour trouver la meilleure offre. En outre, des « boites mystères d’accessoires », dont la valeur peut dépasser les 500 euros, seront offertes. Mais leur nombre sera très limité : ce sera donc premier arrivé, premier servi.