Ahsoka saison 2 : Hayden Christensen revient, et Anakin semble prêt à en découdre

La saison 2 de la célèbre série Ahsoka de Disney+ se dévoile. À cette occasion, les fans seront ravis d’apprendre qu’un acteur culte de Star Wars s’apprête à faire son grand retour…

Ashoka
Crédits photo : Disney+

Ah, Star Wars. Bien des choses se sont passées depuis la sortie du tout premier film de la saga, Star Wars : Épisode IV – Un nouvel espoir, qui a vu le jour en 1977. Cette première trilogie a eu droit à une préquelle, La Menace fantôme, sortie en 1999, qui s’est terminée en 2005 avec La Revanche des Sith. Dix ans plus tard sortait Star Wars : Épisode VII – Le Réveil de la Force, suivi par Les Derniers Jedi et l’Épisode IX – L’Ascension de Skywalker. Ainsi, rien qu’en ce qui concerne les longs-métrages, les fans ont de quoi se mettre sous la dent.

Mais il ne faut pas oublier que Star Wars, c’est aussi de nombreuses séries. On pense tout d’abord à The Mandalorian & Grogu, qui met en scène un adorable « bébé Yoda » ainsi qu’un chasseur de primes, incarné par Pedro Pascal. On retrouve ensuite Star Wars: Maul – Seigneur de l’ombre, qui se concentre sur le célèbre méchant à la peinture faciale rouge si emblématique.

Ahsoka saison 2 : quelle date de sortie ?

Mais il ne faut pas oublier Ahsoka, lancée en 2023 sur Disney+. Comme son nom l’indique, la série se concentre donc sur Ahsoka, qui était l’apprentie d’Anakin Skywalker pendant la Guerre des Clones. Au cours de la première saison, nous avons pu voir Hayden Christensen reprendre le rôle qu’il a tenu à l’occasion des préquelles. Toutefois, ses apparitions furent limitées.

Lire aussi – Le Neuvième Jedi : cette nouvelle série Star Wars centrée sur les sabres lasers est inspirée des films de samouraïs

Mais, bonne nouvelle pour les fans du « jeune Dark Vador », celui-ci s’apprête à rempiler à l’occasion de la saison 2 d’Ahsoka. Et il semblerait que celui-ci ne se limite pas à quelques apparitions dans la Force. En effet, le tout nouveau trailer de la deuxième saison de la série Disney+ montre Anakin Skywalker en train de se battre au sabre laser dans une forêt enneigée.

Quoi qu’il en soit, il faudra être patient, très patient, avant de découvrir la très attendue saison 2 d’Ahsoka. En effet, la sortie de celle-ci est désormais fixée au 20 janvier 2027, en exclusivité sur Disney+.


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