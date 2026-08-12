Pixel 11, 11 Pro (XL) et 11 Pro Fold : nouveautés, date de sortie, prix, tout savoir sur les smartphones de Google

Google lance sa nouvelle génération de smartphones avec ses Pixel 11. La marque nous réserve des nouveautés de design et de performances, ainsi qu’une toute nouvelle fonctionnalité : HiLight. L’IA occupe encore une place de choix au sein de l’expérience.

Les nouveaux modèles de Pixel ont été officiellement annoncés par Google. Le lancement des Pixel 11 s’effectue dans une situation tendue sur le marché mobile, causée par les pénuries de mémoire, RAM comme stockage, et la hausse sensible des coûts de ces composants. Les fabricants ont du mal à innover cette année, justement pour maîtriser leurs coûts de production face à cette crise. Mais Google parvient tout de même à apporter différentes améliorations, optimisations et nouveautés pour ses Pixel 11. La grande attraction de cette génération est l’intégration de HiLight, un système de LED de notification repensé et novateur, sans oublier les progrès réalisés en matière d’IA.

Changements de design, caractéristiques techniques, date de sortie, prix, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur les Google Pixel 11.

Les Pixel 11 sont présentés lors de la conférence Made by Google du 12 août 2026. Les précommandes ouvrent ce même jour, pour une sortie programmée pour le 20 août 2026. Le Pixel 11a, modèle de milieu de gamme arrivant six mois plus tard, devrait quant à lui être rendu disponible fin février ou début mars.

Quel est le prix des Pixel 11 ?

Le ticket d’entrée pour s’offrir un Pixel 11 augmente mécaniquement cette année puisque Google a décidé de supprimer les configurations à 128 Go de stockage. Il faut donc se tourner vers les options à 256 Go, plus coûteuses, pour aller au moins cher. Les Pixel 11 et Pixel 11 Pro sont par contre aux mêmes tarifs que les Pixel 10 et Pixel 10 Pro à stockage égal. Le Pixel 11 dispose pour la première fois d’une variante à 512 Go. Pour toutes les configurations de Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold par contre, il faut débourser 100 euros supplémentaires. Voici le détail des prix :

Pixel 11 256 Go : 999 €

Pixel 11 512 Go : 1 129 €

Pixel 11 Pro 256 Go : 1 199 €

Pixel 11 Pro 512 Go : 1 329 €

Pixel 11 Pro 1 To : 1 589 €

Pixel 11 Pro XL 256 Go : 1 399 €

Pixel 11 Pro XL 512 Go : 1 529 €

Pixel 11 Pro XL 1 To : 1 789 €

Pixel 11 Pro Fold 256 Go : 1 999 €

Pixel 11 Pro Fold 512 Go : 2 129 €

Pixel 11 Pro Fold 1 To : 2 389 €

Google redessine le bloc photo des Pixel 11

La philosophie de design des Pixel 11 reste dans la lignée de celle des deux générations antérieures. Tranches plates, coins arrondis, et bloc photo en forme de barre horizontale avec les extrémités convexes. Mais ce que Google appelle la Camera Bar subit un lifting bienvenu : elle devient environ 40 % plus fine, permettant de réduire sensiblement l’épaisseur maximale des smartphones. Les Pixel 11, 11 Pro et 11 Pro XL devraient donc être plus équilibrés lorsque posés sur une surface plane. Cette cure d’amincissement va aussi rendre le fait de ranger son appareil dans la proche plus commode. Et lorsque le mobile est équipé d’une coque, le bloc photo s’y fond et devient presque imperceptible. Le Pixel 11 Pro Fold est lui le plus fin des pliables de Google.

On retrouve un cadre en aluminium sur tous les modèles, avec un verre de protection Gorilla Glass Victus 2 au dos et sur l’écran. Google annonce une durabilité renforcée pour les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL, deux fois plus résistants aux rayures. Le Pixel 11 Pro Fold se dote quant à lui d’un dos en fibre de verre composite presque impossible à casser et d’un verre ultra fin avec deux couches de résistance anti-rayures pour protéger l’écran. Le constructeur a compris que les utilisateurs ont encore des doutes sur la durée de vie des smartphones pliables et veut y remédier. Il assure que le Pixel 11 Pro Fold est trois fois plus durable que le Pixel 10 Pro Fold. Les quatre dispositifs sont certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et aux poussières, ce que ne proposent pas tous les smartphones pliables.

Voici les différents coloris disponibles pour chaque appareil de la série :

Pixel 11 : Givre, Pistache, Fuchsia, Noir Volcanique

Pixel 11 Pro et 11 Pro XL : Rose Pêche, Olive, Brume, Noir Volcanique (mat)

Pixel 11 Pro Fold : Olive et Noir Volcanique

Les dimensions et poids sont les suivants :

Pixel 11 : 152,8 mm (hauteur) x 72,0 mm (largeur) x 8,6 mm (profondeur), 197 g

Pixel 11 Pro : 152,7 mm (hauteur) x 71,9 mm (largeur) x 8,4 mm (profondeur), 204 g

Pixel 11 Pro XL : 162,7 mm (hauteur) x 76,5 mm (largeur) x 8,5 mm (profondeur), 226 g

Pixel 11 Pro Fold plié : 155,2 mm (hauteur) x 76,0 mm (largeur) x 10,1 mm (profondeur), 239 g

Pixel 11 Pro Fold déplié : 155,2 mm (hauteur) x 150,4 mm (largeur) x 5,0 mm (profondeur), 239 g

Des écrans de toutes les tailles

C’est la force des Pixel, tous les formats sont accessibles. Les amateurs de compact peuvent se tourner vers les Pixel 11 et 11 Pro (écran 6,3 pouces), tandis que ceux qui préfèrent une plus grande surface d’affichage peuvent opter pour l’écran de 6,8 pouces du Pixel 11 Pro XL. Et si vous avez la folie des grandeurs, l’écran pliable du Pixel 11 Pro Fold se distingue par une diagonale de 8 pouces dans un ratio presque carré (1:1). Son écran externe de 6,4 pouces est une bonne solution pour une utilisation à une main ou rapide.

Les trois modèles Pro disposent d’un affichage OLED LTPO avec fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. Le Pixel 11 de base est toujours privé de LTPO. Il atteint bien les 120 Hz, mais sans fréquence de rafraîchissement qui s’adapte automatiquement au contenu ni descendre en dessous des 60 Hz. La luminosité des Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL a quant à elle été boostée, atteignant désormais un pic de 3 600 nits, contre 3 300 nits sur la génération précédente. L’écran du Pixel 11 Pro Fold est quant à lui 20 % plus lumineux que celui de son prédécesseur.

De meilleures performances avec le Tensor G6

Un benchmark du Pixel 11 Pro XL nous indique que le Tensor G6 est bien plus performant que le Tensor G5 des Pixel 10, confirmant les dires de Google à son sujet. L’entreprise indique qu’il s’agit de sa puce la plus puissante à ce jour, octroyant une navigation web 25 % plus rapide et un chargement des apps 15 % plus véloce. Son NPU est aussi le plus avancé pour une meilleure prise en charge des options d’IA locale, qui tournent directement sur le mobile et non sur des serveurs distants.

Le processeur de signal d’image est aussi plus performant, ce qui devrait améliorer la qualité des clichés. Comme nous le verrons un peu plus tard, les capteurs eux-mêmes n’évoluent pas beaucoup, ce changement au niveau du SoC est donc bienvenu. Enfin, un nouveau coprocesseur Titan M3 assure la sécurité matérielle des Pixel 11 contre le piratage.

Une meilleure autonomie et une recharge plus rapide de la batterie

Pour ses Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL, Google communiquait une autonomie supérieure à 24 heures. Pour les Pixel 11, 11 Pro et 11 Pro XL, la marque annonce jusqu’à 30 heures d’autonomie, une hausse significative. La firme évoque par contre la même endurance de 24 heures pour le Pixel 11 Pro Fold que sur le Pixel 10 Pro Fold. La capacité des batteries n’évolue que très peu, les éventuels gains d’autonomie (à confirmer en test) seraient à mettre au crédit d’une meilleure maîtrise de la consommation énergétique :

Pixel 11 : 4 985 mAh (4 970 mAh sur le Pixel 10)

Pixel 11 Pro : 4 850 mAh (4 870 mAh sur le Pixel 10 Pro)

Pixel 11 Pro XL : 5 115 mAh (5 200 mAh sur le Pixel 10 Pro XL)

Pixel 11 Pro Fold : 4 806 mAh (5 015 mAh Pixel 10 Pro Fold)

La charge rapide par câble n’évolue pas sur le Pixel 11 de base, elle reste à 30 W. Un chargeur 45 W permet de passer de 0 à 75 % en 30 min sur les Pixel 11 Pro et 11 Pro XL (contre respectivement 55 % et 70 % pour les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL sur la même durée). Il faut se montrer plus patient sur le Pixel 11 Pro Fold : la batterie remonte à 50 % en 30 minutes avec une charge maximale de 30 W, comme sur le modèle de l’année dernière.

Les trois smartphones qui ne sont pas pliables bénéficient en outre d’une belle amélioration au niveau de la charge sans fil, qui atteint enfin les 25 W. On a toujours la présence d’aimants pour aligner aisément l’appareil sur la station de charge par magnétisme.

Du nouveau en photo (côté logiciel)

Voici les caractéristiques matérielles des capteurs photo des Pixel 11 :

Pixel 11

Capteur grand-angle 48 Mpx Quad PD, Ouverture de ƒ/1,70, Champ de vision de 85°, Taille du capteur d’image 1/1,56″

Capteur ultra grand angle de 13 Mpx, Ouverture de ƒ/2,2, Champ de vision de 120°, Taille du capteur d’image 1/3,1″

Téléobjectif de 10,8 Mpx Dual PD avec stabilisation optique de l’image, Ouverture de ƒ/3,1, Champ de vision de 23°, Zoom optique x5, Super Zoom hybride jusqu’à x30, Taille du capteur d’image 1/3,2″

Caméra frontale de 10,5 Mpx Dual PD avec autofocus, Ouverture de ƒ/2,2, Champ de vision ultra grand-angle de 95°

Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL

Capteur grand-angle de 50 Mpx Octa PD, Ouverture de ƒ/1,68, Champ de vision de 82°, Taille du capteur d’image 1/1,3″

Capteur ultra grand-angle de 48 Mpx Quad PD avec autofocus, Ouverture de ƒ/1,7, Champ de vision de 123°, Taille du capteur d’image

1/2,51″

1/2,51″ Téléobjectif de 48 Mpx Quad PD avec stabilisation optique de l’image, Ouverture de ƒ/2,8, Champ de vision de 23°, Zoom optique x5, Super Zoom hybride jusqu’à x120,Taille du capteur d’image 1/1,95″

Caméra frontale de 42 Mpx, Dual PD avec autofocus, Ouverture de ƒ/2,2, Champ de vision ultra grand-angle de 103°

Pixel 11 Pro Fold

Capteur grand-angle de 48 Mpx Quad PD, Ouverture de ƒ/1,70, Champ de vision de 85°, Taille du capteur d’image 1/1,56″

Capteur ultra grand-angle de 10,5 Mpx Dual PD avec autofocus, Ouverture de ƒ/2,2, Champ de vision de 127°, Taille du capteur d’image 1/3,4″

Téléobjectif de 10,8 Mpx Dual PD avec stabilisation optique de l’image, Ouverture de ƒ/3,1, Champ de vision de 23°, Zoom optique x5, Super Zoom hybride jusqu’à x30, Taille du capteur d’image 1/3,2

Caméra frontale de 10 Mpx Dual PD, Ouverture de ƒ/2,2, Champ de vision de 87°

Sur le hardware des capteurs, il n’y a donc pas beaucoup de nouveautés à se mettre sous la dent. Google compte sur la partie logicielle et l’IA pour progresser. On peut notamment citer la fonction Capture magique. Il suffit de viser le sujet à capturer sans y porter particulièrement d’attention pour mieux vivre le moment, le système prend automatiquement de nombreuses photos et analyse 500 frames pour trouver le cliché parfait. Les styles photo permettent de choisir l’esthétique correspondant exactement à votre vision. Entre traitement minimal ou l’émulation de l’ambiance d’un film classique, l’utilisateur a le choix entre bien des options. Et sa préférée peut être définie par défaut.

En vidéo, le mode Créateur donne la possibilité d’accéder à des réglages très avancés : téléprompteur, capture directement depuis la caméra du smartphone pour peaufiner le bruit ou le rendu des détails, visualisation de l’audio pour vérifier le micro, ajout d’un onglet Créateur dans le menu des Paramètres vidéo, enregistrement vidéo jusqu’à 8K… Google offre enfin une réponse sur ses Pixel au fameux mode cinématique de l’iPhone.

HiLight, c’est quoi ?

La grande nouveauté des Pixel 11 Pro, 11 Pro XL et 11 Pro Fold (le modèle de base n’y a pas droit) est la fonction HiLight. Ce système consiste en plusieurs LED placées autour du flash de l’appareil photo, qui se déclenchent au dos du smartphone pour vous fournir des indications lumineuses lorsque le smartphone est retourné. HiLight s’active dans deux situations :

Affichage de notifications de couleur lorsque vous recevez un appel de vos contacts favoris . Cette fonctionnalité est intégrée à l’application Téléphone de Google et à WhatsApp, et utilise la couleur personnalisée associée à vos contacts favoris sur votre smartphone.

. Cette fonctionnalité est intégrée à l’application Téléphone de Google et à WhatsApp, et utilise la couleur personnalisée associée à vos contacts favoris sur votre smartphone. HiLight clignote discrètement lorsque Gemini vous écoute, réfléchit et vous répond.

Android 17 et focus sur l’IA

Les Pixel 11 sont livrés sous Android 17, la dernière version majeure de l’OS mobile. Google promet sept ans de mises à jour d’Android et de patchs de sécurité pour ses smartphones. Ces nouveaux modèles vont profiter de nouveautés IA importantes regroupées sous Gemini Intelligence.

De nouvelles fonctionnalités viennent par exemple améliorer la saisie vocale. L’IA va supprimer automatiquement les mots vides comme “euh” et remettre en forme à l’écrit ce que vous avez dit à l’oral pour une meilleure lisibilité. Les suggestions contextuelles proactives s’appliquent à davantage de scénarios. Dans une discussion avec un proche, l’IA peut vous proposer de lui partager un lien vers le statut de votre vol. Si un ami vous suggère d’aller au restaurant à une certaine date, elle est capable de vérifier sur le calendrier si vous êtes libres. Quand beaucoup de liens sont échangés dans une conversation en vue de planifier un voyage, Gemini peut créer une suggestion pour comparer tous les logements avec des pour et contre.

On a aussi des options pour sauvegarder un lien dans Maps, noter une date dans le calendrier, intégrer un numéro de vol ou de réservation d’hôtel dans Wallet, le tout de manière automatisée sans quitter sa discussion en cours, il suffit de confirmer l’action. La traduction instantanée permet de traduire les vidéos, les podcasts et les messages vocaux en temps réel. La fonction Entourer pour chercher, très populaire, devient disponible directement depuis l’appareil photo des Google Pixel 11. Il n’est ainsi plus nécessaire de prendre une photo ou changer d’application pour identifier des éléments zoomez, traduire du texte ou obtenir des réponses sur ce qui nous entoure.

Des nouveautés logicielles vont tirer parti des spécificités de design du Pixel 11 Pro Fold. Elles sont disponibles quand l’écran du smartphone est déplié et devraient arriver à terme sur les tablettes Android. La première est une fonction de transcription et de traduction en temps réel. Si vous écoutez ou visionnez un contenu audio ou vidéo sur une partie de l’écran, vous pouvez obtenir le texte sur l’autre partie, dans votre langue, même s’il ne s’agit pas de la langue source. Cette option ne fonctionne pas qu’avec l’audio mais aussi avec la langue des signes internationale.

La seconde est Bubble Anything. On peut déjà créer des raccourcis sous forme de bulle pour retrouver rapidement des conversations, mais cette fonction est limitée aux applications de messagerie. Avec Bubble Anything, l’utilisateur peut créer des bulles pour n’importe quelle app. On retrouve le principe du drag and drop pour ouvrir les apps depuis leur bulle, évitant de se rendre dans l’interface des applications récentes ou de retrouver l’icône sur l’écran d’accueil. La fonction est compatible avec l’écran scindé et Google a travaillé sur de nouvelles animations pour rendre le tout fluide.