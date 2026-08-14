Avec le Smart band 10 Pro, il faut chercher les principales améliorations du côté du capteur cardiaque et de l’écran. Cela suffit-il à faire de cette édition 2026, un Band Pro incontournable ? Nous l’avons testé au quotidien dans divers scénarios pour en avoir le cœur net.

Chaque année, c’est un peu le même rituel chez Xiaomi : au Smart Band classique lancé l’été, succède deux mois plus tard une version Pro, qui tient plus de la montre que du bracelet. Depuis quelques mois, le constructeur ralentit le rythme des sorties. Annoncé au printemps dernier, le Smart Band 10 Pro que nous évaluons dans ce test débarque presque un an après le Smart Band 10. Assez similaire à son prédécesseur de fin 2024 (Smart Band 9 Pro), il reprend la recette de ce dernier, apportant lui aussi un grand écran et des fonctions premium.

Sur le papier, ce nouveau Band semble cocher, par ses dimensions confortables et son grand écran, toutes les cases d’une montre connectée standard. Il reste à savoir si l’expérience au quotidien est à la hauteur des promesses du constructeur, et si ses quelques nouveautés suffisent à le rendre plus attrayant que son prédécesseur. Nous avons porté le bracelet jour et nuit pendant quelques jours pour vérifier ses aptitudes en termes de suivi santé/bien-être et son autonomie. Voici ce qu’il en est ressorti.

Prix et disponibilité du Xiaomi Smarth Band 10 Pro

Le Xiaomi Smart Band 10 Pro est commercialisé depuis la fin du mois de mai, sur le site du constructeur mi.com/fr au tarif de 79,99 euros. L’appareil est proposé en trois coloris pour sa version standard : noir, gris et rose. Il coûte 30 euros plus cher que le Band 10 classique à son lancement. Une somme qui reste raisonnable au regard de l’équipement supérieur du modèle Pro. Il est livré avec un câble magnétique de chargement.

Xiaomi propose également une déclinaison appelée Édition céramique, disponible uniquement en blanc perle, à 99,99 euros. Cette version se distingue notamment par son cadre en céramique plus qualitatif. Le Band 10 classique profitait, lui aussi, d’une Édition céramique, mais commercialisée seulement 59,99 euros.

Comme d’ordinaire, le bracelet fourni (en silicone) est facilement interchangeable. Nous n’en avons pas trouvé pour l’instant en vente sur le site Mi Store, mais il est possible de s’en procurer de toutes sortes (silicone, nylon, cuir ou encore métal) sur des plateformes comme celle d’Amazon. Intéressant pour personnaliser son Band en fonction de l’envie du moment ou de ses vêtements.

Fiche technique du Xiaomi Smart Band 10 Pro

Dimensions 46,18 x 33,35 x 9,7 mm Poids 21,5 g (bracelet non inclus) Écran 1,74 pouce AMOLED, 60 Hz, jusqu'à 2000 nits Définition 480 x 336 points Résolution 336 points par pouce Connectivité Bluetooth 5.4, NFC Capteurs accéléromètre, gyroscope, cardiofréquencemètre optique et SpO2, capteur de lumière ambiante, boussole électronique, GPS (GNSS intégré) Étanchéité 5 ATM Batterie 350 mAh Autonomie annoncée jusqu'à 21 jours en usage léger, jusqu'à 7 jours avec l'écran Always-On activé Chargement câble magnétique USB-A/propriétaire fourni Système d'exploitation Xiaomi HyperOS 3

Application compagnon Mi Fitness Compatibilité à partir d’Android 8.0 et iOS 14 + Strava, Suunto, Apple Santé

À la lecture de ces caractéristiques, les différences avec le Smart Band 9 Pro ne sont pas spectaculaires. Mais examinons dans le détail, ce que le Smart Band 10 Pro offre cette année.

Un design de montre, toujours plaisant

Avec son boîtier rectangulaire, le Smart Band 10 Pro troque comme chaque année la silhouette ovale et allongée du Smart Band 10 classique contre un design plus proche de celui d’une montre. Et pas n’importe laquelle puisqu’on pense ici à l’Apple Watch, au format plus carré il est vrai. Le résultat est plutôt réussi : la finition est soignée, le cadre en aluminium respire la solidité et s’avère encore plus fin dans cette nouvelle version (1 mm de moins que le Band 9 Pro). Seule la partie arrière, en plastique, qui comprend notamment le cardiofréquencemètre, trahit le positionnement tarifaire du bracelet, parmi les plus bas du marché. Une fois le Band 10 Pro au poignet, cela reste totalement invisible.

Malgré ses dimensions supérieures au modèle ovale classique, ce Band Pro est un modèle de légèreté, tout juste 21,5 grammes hors bracelet, ce qui lui permet de se faire oublier, y compris sur un poignet menu. Sans surprise, aucun bouton physique ne vient épauler la navigation, qui repose malheureusement à 100% sur le tactile, ce qui peut parfois être un peu pénible. C’était déjà le cas les années précédentes et, en 2026, cela continue d’impacter l’ergonomie au quotidien. Côté résistance, le boîtier profite d’une certification 5 ATM, suffisante pour la douche ou la nage en piscine voire en eau libre, mais pas taillée pour la plongée ou les sports nautiques exigeants.

Le système d’attache du bracelet reste l’un des points positifs de la gamme Band : une simple pression sur les petits boutons de part et d’autre du boîtier, à l’arrière, permet de le désolidariser du bracelet, sans aucun outil.

Changer de bracelet ne prend que quelques secondes. On fait ainsi varier couleur ou matière, en fonction de ses envies ou de sa tenue vestimentaire. Un vrai plus pour la personnalisation, surtout qu’il est possible d’assortir le bracelet à la couleur d’affichage du cadran.

En revanche, le fermoir est toujours aussi compliqué à fermer, exigeant de se tordre le poignet pour serrer correctement le bracelet.

Un écran lumineux dans (presque) toutes les situations

Avec sa diagonale de 1,74 pouce, le Smart Band 10 Pro offre un large affichage propice à la lecture de davantage d’informations, sans avoir à scroller sans cesse comme sur un Smart Band classique. Avec sa définition de 480 x 336 pixels, la dalle AMOLED se montre nette et précise, agréable à consulter au quotidien. Xiaomi a, par ailleurs, fait un effort sur les bordures, de seulement 2 millimètres. Elles ne sont pas totalement invisibles, certes, mais le rendu est sympathique et cela permet d’offrir cette année un boîtier plus compact à diagonale identique (1,74 pouce).

Xiaomi annonce une luminosité globale pouvant atteindre 1500 nits et même jusqu’à 2000 nits en pic, du jamais vu sur un Band de la marque. En extérieur, même en plein soleil, la lisibilité ne pose donc jamais de problème, et le capteur de luminosité ambiante est présent pour ajuster l’intensité avec efficacité, sans qu’on ait besoin d’intervenir manuellement.

Le mode Always-On Display (“Toujours afficher” chez Xiaomi) est bien présent, pour garder un cadran simplifié affiché en permanence, à l’instar d’une vraie montre. Il faut cependant être conscient que son impact sur l’autonomie sera non négligeable. Huit « cadrans » sont proposés par défaut sur la montre, avec la possibilité d’en télécharger gratuitement de nombreux autres depuis l’application Mi Fitness, dans des styles allant du plus sobre au plus chargé en données. Ces affichages sont souvent paramétrables en termes de données à afficher (nombre de pas, de calories dépensées, mais sachez que, selon l’affichage choisi, le mode “Toujours afficher” sera plus ou moins lisible.

Les principaux paramètres d’affichage sont présents pour ajuster le Smart Band 10 Pro à ses attentes, mais le mode « Ne pas déranger » présent dans les raccourcis s’avère trop succinct pour un usage du Band confortable. Il faut penser à le programmer dans les paramètres Son et vibration pour ne pas être réveillé la nuit par une notification. Même chose pour le mode « lever » qui allume l’écran dès qu’on bouge le poignet. Pour ne pas être ébloui la nuit, il faut passer par la programmation dans les paramètres d’affichage. Un peu fastidieux, mais indispensable.

Une navigation 100% tactile

Comme sur le reste de la gamme, toute interaction avec le Smart Band 10 Pro passe, comme nous l’indiquions précédemment, par la navigation tactile. Après une tape sur l’écran pour le réveiller (ou un geste du poignet si le mode « lever » est activé), un glissement de doigt vers le haut donne accès à l’ensemble des applications embarquées, un glissement vers le bas affiche les notifications, un balayage latéral vers la droite donne accès aux volets des raccourcis et vers la gauche aux widgets.

Dans l’ensemble, la navigation s’avère fluide et réactive, mais l’absence de tout bouton physique se fait sentir, notamment pour revenir rapidement au cadran principal. Cela peut aussi déranger pendant une séance de sport du fait de la transpiration du bout des doigts qui peut perturber un peu la navigation. C’est un choix assumé qui permet à Xiaomi de proposer un bracelet à la fois léger et peu coûteux.

Comme d’habitude, le bracelet synchronise les données qu’il a recueillies, pendant le sommeil ou durant une séance de sport avec l’application Mi Fitness. C’est aussi grâce à cette dernière qu’il est possible de paramétrer plus finement certaines fonctions. On peut demander, par exemple, un contrôle continu de la fréquence cardiaque, ce qui donnera des résultats plus fiables (mais aura un impact sur l’autonomie). Ou encore, télécharger de nouveaux affichages et les envoyer en Bluetooth vers le Band (onglet appareil). Plus sympa encore, pour ceux qui galèrent avec le tactile, il est possible de démarrer certaines activités sportives (course, marche, cyclisme…), de les mettre sur pause ou de les interrompe directement depuis le smartphone (onglet entraînement de Mi Fitness).

Un cardiofréquencemètre qui gagne en efficacité

L’équipement du Smart Band 10 Pro ne peut rivaliser avec celui d’une montre haut de gamme. Privé d’ECG ou encore d’analyse corporelle poussée, il embarque cependant l’indispensable : un GPS (le même que dans le Band 9 Pro) et une nouvelle génération de capteur pour la mesure de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène du sang (SpO2). De type optique, ce cardiofréquencemètre fait ses premiers pas sur le nouveau Band 10 Pro. Il profite notamment de nouveaux algorithmes maison destinés à améliorer la fiabilité des mesures affichées à l’écran ou récapitulées sous l’onglet Entraînement de l’application Mi Fitness. Le bracelet propose le suivi de 150 « modes sport », natation incluse. Il y en a pour tous les goûts.

Lors de nos tests sportifs, la promesse a été globalement tenue avec des mesures relevées tout à fait convaincantes. Associé aux capteurs classiques (accéléromètre et gyroscope), ce nouveau capteur permet d’afficher toutes les mesures nécessaires pour apprécier l’efficacité d’une séance de sport et l’évolution de ses performances : fréquence cardiaque, rythme, cadence, foulée, effet d’entraînement (avec le VO2 max, le temps de récupération ou encore l’évolution du score de vitalité). Tous les outils sont à portée de regard pour une remise en forme.

Ce cardiofréquencemètre offre également un suivi de la VFC moyenne (variation de la fréquence cardiaque) pendant le sommeil, afin d’améliorer son suivi et même évaluer la récupération. Malgré cette nouveauté, le sommeil profond semble toujours un peu sous-évalué par rapport à d’autres marques plus généreuses. Quoi qu’il en soit, les conseils apportés sont pertinents et les réveils nocturnes intempestifs bien détectés. Et ce qui compte, c’est l’évolution au fil des nuits. Avec la canicule, notre animal total est le requin qui s’endort tard.

Le GPS fait, quant à lui, l’affaire dans la grande majorité des cas, offrant des tracés conformes aux trajets empruntés. Compatibles GPS, GLONASS, Galileo BeiDou et QZSS, il reste cependant de type monobande comme celui du Band 9 Pro, alors que les montres haut de gamme sont aujourd’hui équipées de puces GPS double bande, plus efficaces en milieu urbain dense. Si vous courez exclusivement en ville et dans un quartier très construit, ce nouveau Band 10 Pro ne sera pas aussi précis qu’un modèle avec GPS double bande.

Peu de fonctionnalité de communication

Avec son système propriétaire HyperOS 3 et son équipement standard, le Smart Band 10 Pro n’est pas un champion des fonctions communicantes. Son grand écran permet cependant d’afficher de façon bien lisible le contenu d’un SMS, emojis inclus. Mais il n’est pas question d’y répondre. Il affiche et signale aussi par une vibration un appel, mais il est impossible d’y répondre oralement depuis le bracelet en l’absence de micro et HP intégrés.

En revanche, on peut rejeter cet appel en envoyant un message préenregistré. Ceux qui le sont déjà sont en anglais (Xiaomi a oublié la traduction pour le public français). Il est possible fort heureusement d’ajouter ses propres messages.

Il est également impossible de télécharger des applications pour enrichir les fonctions du bracelet. Il faut se contenter de l’existant : le pilotage de la caméra du smartphone à distance ainsi que de la musique qui y est diffusée, la météo, une lampe torche, une boussole, un minuteur et un mode pour faire sonner son téléphone quand on l’a égaré. Et même un outil de suivi des cycles pour les femmes.

Une autonomie très confortable

Xiaomi annonce jusqu’à 21 jours d’autonomie en usage léger pour le Smart Band 10 Pro, mais pour celui qui souhaite exploiter les nombreuses fonctions du bracelet, ce sera inévitablement moins. En usage intensif avec plusieurs séances de sport par semaine et en ayant activé tout ce qui est nécessaire à un suivi précis des constantes, le Band a rendu l’âme en un peu moins de 10 jours. Un excellent résultat !

Prenez garde toutefois au mode Always-On Display qui permet de garder l’heure toujours affichée. Il est susceptible de faire fondre l’autonomie beaucoup vite. Même chose si vous poussez manuellement la luminosité de l’écran à fond. Concernant le temps de chargement, il nous a fallu à peine plus de 1h30 pour passer de 4 à 100%. Comptez 15 minutes pour remonter à 26% et 30 minutes pour passer à 43%. Et ainsi disposer de plusieurs jours d’autonomie. Pratique si on est pressé.