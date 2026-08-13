Est-ce que les Pixel 11 de Google possèdent un capteur de température ?

Lancé avec les Pixel 8, le capteur de température s’est retrouvé dans les Pixel 9 et les Pixel 10. Mais les Pixel 11 y ont-ils droit eux aussi ? Google semblait en effet réfléchir à supprimer ce composant.

Lors de la sortie des Pixel 8 en 2023, Google dévoilait une fonctionnalité inédite : la présence d’un capteur de température à l’arrière du téléphone pour les modèles Pro et Pro XL. Nous autres européens n’en avons pas vu la couleur tout de suite, le temps que les régulateurs confirment que la fonctionnalité était conforme aux réglementations en vigueur. Le composant permet d’obtenir la température d’un être humain, voire d’un objet, à l’aide d’une application dédiée.

Le même système est intégré aux Pixel 9, puis aux Pixel 10, mais alors qu’approche la sortie des Pixel 11, des rumeurs disent que le capteur de température pourrait disparaître. Maintenant que les mobiles sont sortis, certains se demandent peut-être si c’est réellement le cas. Ça tombe bien, il y a une réponse officielle de Google à ce sujet, histoire de ne laisser personne dans le flou.

Y a-t-il un capteur de température dans les Pixel 11 Pro de Google ?

Trêve de suspense : la réponse est non, les Pixel 11 ne possèdent pas de capteur de température. Comme on s’y attendait, Google a bel et bien supprimé le composant après 3 ans de bons et loyaux services. La firme a probablement constaté que son usage était trop peu fréquent pour justifier de le conserver. Techniquement, c’est la LED de notification HiLight qui prend sa place sur l’ilot photo arrière des Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL.

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Google le précise d’ailleurs dans une déclaration à nos confrères d’Android Authority : “La gamme Pixel 11 n’est pas équipée d’un capteur de température. Chaque année, nous nous efforçons d’améliorer notre gamme Pixel afin qu’elle soit utile au plus grand nombre. Le capteur de température du Pixel vous offrait la tranquillité d’esprit de pouvoir prendre votre température à tout moment. Désormais, HiLight vous garantira de ne manquer aucune notification importante […]“. Chacun décidera s’il a gagné au change ou non.