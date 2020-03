Meilleurs vélos électriques : quel modèle choisir en 2020 ?

Le marché des vélos à assistance électrique (VAE) connait une explosion depuis quelques années. De nombreuses marques s’y mettent et les modèles se multiplient dans toutes les catégories, notamment celle des vélos urbains et des VTT. Lequel choisir ? Découvrez notre guide d’achat pour y voir plus clair.

Bien qu’ils coûtent plus cher que les vélos traditionnels, les vélos électriques n’ont cessé de voir leurs ventes progresser en France, atteignant 338 000 exemplaires écoulés en 2018 contre 278 000 l’année précédente. Cela représente une augmentation de 21%. Le marché pourrait franchir la barre du million de ventes annuelles d’ici 2025.

C’est entre autres grâce à la politique d’encouragement initiée par l’État et les collectivités locales qui proposent des aides à l’achat sous forme de bonus et de subventions. Vous avez décidé d’opter pour un vélo électrique pour vos déplacements au quotidien sans passer par le free-floating. Lequel acheter en 2020 ? Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs modèles.

Notre sélection des meilleurs vélos électriques urbains

Si vous achetez un vélo électrique pour rouler sur des routes peu accidentées ou essentiellement en agglomération, le choix d’un vélo électrique de ville est celui qui s’impose.

Vélo électrique Orus E4000

L’Orus E4000 est un vélo électrique urbain alliant un look à la fois rétro et moderne. Il est adapté à vos déplacements au quotidien. Il dispose d’une batterie Samsung Lithium 8AH/26 V assurant une autonomie de 40 à 45 km. Son moteur est d’une puissance de 250 W avec une transmission à 6 vitesses par poignée tournante.

L’Orus E4000 dispose par ailleurs de deux roues de 26 pouces, d’un cadre rigide en acier. Ses dimensions sont de 183 x 25 x 112 cm pour un poids de 28,5 kg. La charge maximale que peut porter le vélo électrique est de 100 kg. Sa vitesse est bridée à 25 km/h pour correspondre à la norme en vigueur. Son tarif actuel est de 599 € sur Cdiscount.

Taille des roues : 26 pouces (1 pouce = 2.54 cm)

: 26 pouces (1 pouce = 2.54 cm) Vitesse : 25 km/h

: 25 km/h Nombre de vitesse : 6

: 6 Autonomie : 40 à 50 km

: 40 à 50 km Temps de charge : 3 à 4 h

: 3 à 4 h Poids : 28,5 kg

: 28,5 kg Charge maximale : 100 kg

: 100 kg Pliable : non

Moma Ebike 26,2

Moma Bikes est une marque espagnole proposant des vélos électriques d’un excellent rapport qualité prix. L’e-bike 26,2 est un vélo de type hollandais monté sur un cadre en aluminium très léger de design classique. Il intègre les accessoires indispensables : éclairage avant et arrière, porte-bagage arrière, garde-boue, protège chaîne, béquille et sonnette.

Ce vélo électrique est équipé d’une boîte Shimano à 7 vitesses, d’une fourche avant Zoom avec suspension hydraulique, mais aussi de freins à disque hydraulique avant et arrière. La puissance de son moteur est de 250 W et il est capable d’évoluer à une vitesse de 25 km/h. Son autonomie est de 80 km grâce à sa batterie de 36v 16 Ah qui vous permet de parcourir de grandes distances en une seule charge.

L’écran LCD situé sur le guidon vous indique constamment le niveau de pédalage assisté, votre vitesse, la distance parcourue ainsi que le niveau de batterie. Le vélo électrique pèse 20 kg et est disponible au prix de 929 €.

Taille des roues : 26 pouces (1 pouce = 2.54 cm)

: 26 pouces (1 pouce = 2.54 cm) Vitesse : 25 km/h

: 25 km/h Nombre de vitesse : 7

: 7 Autonomie : 80 km

: 80 km Temps de charge : 4 h

: 4 h Poids : 20 kg

: 20 kg Charge maximale : N/C

: N/C Pliable : non

Haibike Sduro Trekking 1.0

Ce vélo électrique tout chemin (VTC) à cheval entre un vélo urbain et un VTT est l’entrée de gamme de la série SDURO de Haibike. Il embarque un moteur de 250 W assurant aisément les 25 km/h de vitesse réglementaire. Au nombre des accessoires qu’il comporte figurent un éclairage, des garde-boues et un panier en équipement. Le Sduro Trekking 1.0 embarque une batterie de 400 Wh offrant une autonomie d’environ 50 km avec le mode d’assistance « Turbo » et jusqu’à 80 km en mode Tour.

Le vélo électrique dispose de roues de 28 pouces et pèse 23,4 kg. Son porte-bagages peut supporter jusqu’à 25 kg et la charge totale recommandée est de 130 kg maximum. Ce vélo électrique est idéal pour vos trajets urbains en tout genre et offre une autonome confortable pour des déplacements sans souci de panne d’énergie. Il coûte 2 199 €.

Taille des roues : 28 pouces (1 pouce = 2.54 cm)

: 28 pouces (1 pouce = 2.54 cm) Vitesse : 25 km/h

: 25 km/h Nombre de vitesse : 8

: 8 Autonomie : 50 à 80 km

: 50 à 80 km Temps de charge : 4 h

: 4 h Poids : 23,4 kg

: 23,4 kg Charge maximale : 130 kg

: 130 kg Pliable : non

Windgoo B20

Le Windgo B20 est un petit vélo électrique pliant qui convient aussi bien aux adultes qu’aux jeunes. Il est idéal pour vos déplacements et relativement facile à porter puisqu’il pèse 18 kg, ce qui en fait un vélo bien moins lourd que la plupart des modèles de la concurrence. Le porte-bagage peut supporter jusqu’à 22 kg de charge. Ses dimensions sont de 120 x 23,5 x 58 cm ou 67 x 36 x 58 cm une fois plié.

Ce vélo électrique est capable d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie de 36V 6.0Ah offre une autonomie de 15 à 18 km, ce qui le rend moins adapté aux longs trajets en mode électrique pur. Le temps de charge quant à lui est de 4-6 heures. La charge maximale recommandée est de 120 kg. Le Windgo B20 est disponible sur Amazon au tarif de 499 €.

Taille des roues : 14 pouces (1 pouce = 2.54 cm)

: 14 pouces (1 pouce = 2.54 cm) Vitesse : 25 km/h

: 25 km/h Nombre de vitesse : 1

: 1 Autonomie : 15 à 18 km

: 15 à 18 km Temps de charge : 4 à 6 h

: 4 à 6 h Poids : 18 kg

: 18 kg Charge maximale : 120 kg

: 120 kg Pliable : oui

Notre sélection des meilleurs VTT électriques

Les VTT sont conçus pour rouler sur tous les terrains. Ils sont polyvalents mais plus adaptés aux personnes recherchant une conduite sportive ou hors route : montagne, forêt ou sur des voies très accidentées.

VTT électrique Decathlon EST 500 V2

Le VTT électrique EST 500 V2 de Décathlon dispose d’un cadre solide en aluminium 6061. Ce modèle confortable et efficace vous permet de franchir les obstacles en toute facilité. Il est proposé en quatre tailles : S (entre 1, 5 et 1, 64 m), M (entre 1, 65 et 1, 74 m), L (entre 1,75 m et 1,84 m) et XL : (1,85 m à 2 m).

Il dispose de roues de 27,5 pouces et pèse 23 kg. Ce VTT électrique est propulsé par un moteur de 250 W et est alimenté par une batterie de 36V 11,6 Ah offrant une autonomie allant jusqu’à 2h30 de circulation. La durée d’une charge complète est quant à elle de 5 à 6 heures. Son prix : 1199 €.

Taille des roues : 27,5 pouces (1 pouce = 2.54 cm)

: 27,5 pouces (1 pouce = 2.54 cm) Vitesse : 25 km/h

: 25 km/h Nombre de vitesse : 9

: 9 Autonomie : 2h30 de circulation

: 2h30 de circulation Temps de charge : 5 à 6 h

: 5 à 6 h Poids : 23 kg

: 23 kg Charge maximale : 120 kg

: 120 kg Pliable : non

VTT électrique Bikfun

Ce VTT électrique pliable de marque Bikfun repose sur un cadre en alliage d’aluminium à la fois solide et léger. La hauteur maximale est de 107 cm et elle est ajustable au niveau du guidon et de la selle pour s’adapter à la taille du conducteur. Le vélo se plie et se range facilement. Il est doté d’une batterie lithium-ion de 36V 8Ah et d’un moteur de 250W.

L’autonomie est de 25 à 50 km à une vitesse de pointe de 25 km/h pour un temps de charge de 4 à 6h. Ce vélo est adapté à un usage urbain, mais aussi aux terrains difficiles comme la montagne. Le système de transmission professionnel à 21 vitesses Shimano, le freinage à disque avant et arrière et son phare à LED assurent plus de sécurité.

Le poids de l’engin est de 24,6 kg. Sur le guidon se trouve un écran analogique indiquant la vitesse en temps réel. Enfin, vous pouvez choisir entre trois modes de conduite : normal, mode électrique et mode assistance. Son prix est de 809 € sur Amazon.

Taille des roues : 26 pouces (1 pouce = 2.54 cm)

: 26 pouces (1 pouce = 2.54 cm) Vitesse : 25 km/h

: 25 km/h Nombre de vitesse : Shimano 21 vitesses

: Shimano 21 vitesses Autonomie : 50 km

: 50 km Temps de charge : 4 à 6 h

: 4 à 6 h Poids : 24,6 kg

: 24,6 kg Charge maximale : 150 kg

: 150 kg Pliable : oui

🤔Pourquoi choisir un vélo électrique ?

Tout comme le vélo classique, le vélo à assistance électrique est un choix plus écologique lorsque vous voulez éviter la voiture. Pratique pour vos déplacements sur de courtes à moyennes distances, il nécessite moins d’effort pour le pédalage. Vos trajets sont moins éprouvants et il est possible de rouler plus vite tout en évitant d’arriver au boulot en sueur.

L’assistance peut être réglée pour la plupart des modèles selon le degré d’effort que vous souhaitez fournir ou être simplement désactivée. Cela en fait une option tout aussi valable pour vos activités physiques, surtout pour les personnes en âge avancé ou ayant un problème de santé.

🚲 VTT ou vélo de route ?

Il faut déterminer clairement ce que vous comptez faire avec votre vélo électrique, mais aussi où vous irez, car le vélo qui vous correspond en dépend totalement. Votre choix dépendra aussi de vos goûts.

Comme leur nom l’indique, les vélos de route sont conçus pour rouler sur des routes revêtues, et ce, le plus efficacement possible. Ils ont des cadres plus légers et des pneus moins imposants pour vous aider à atteindre une vitesse maximale pour un effort minimum. Si vous roulez principalement en ville et ne comptez pas explorer des terrains hors route, ce type de vélo convient amplement.

Les VTT en ce qui les concerne ont une vocation plus sportive. Ils sont conçus pour affronter les terrains difficiles et ceux les plus accidentés que la nature puisse offrir. Ils utilisent des pneus agressifs pour trouver une adhérence facile sur presque toutes les surfaces. Ils peuvent aussi bien être utilisés pour vos déplacements en ville que pour vos virées hors route : en montagne, dans la forêt ou sur des voies éprouvantes.

Bien que la suspension soit idéale pour une conduite tout-terrain comme leur nom l’indique, les VTT sont plus lourds, plus difficiles à manier et coûtent plus cher. C’est un choix polyvalent surtout en électrique, mais dispensable si vous prévoyez passer la plupart de votre temps sur les routes. Dans le doute, vous pouvez tout aussi bien choisir un modèle hybride ou VTC (vélo tout chemin) comme le Sduro Trekking 1.0 de Haibike qui fait partie de notre sélection.

💲 Quel est votre budget ?

En entrée de gamme, vous trouverez des vélos électriques entre 500 € et 1000 €. Le rapport qualité prix pour certains modèles permet de trouver un bon compromis tout en restant fiables. En milieu de gamme, il faut compter entre 1000 et 2000 €. Vous trouverez des modèles bien équipés avec une fiabilité d’un niveau supérieur.

Sur le segment haut de gamme, les prix peuvent grimper jusqu’à 5000 €. Ces VAE sont généralement des « speed-bike » ou VTT très performants capables d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 45 km/h. Dans ce cas, le vélo et son conducteur doivent se conformer à des règles spécifiques.

📃 Vélo électrique : quelle est la réglementation ?

Les vélos à assistance électrique disposent d’au moins un moteur alimenté par une batterie rechargeable. Lors de la l’achat de votre vélo, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien remplies :

Le déclenchement de l’assistance électrique est nécessairement lié au pédalage. Il doit se couper lorsque l’on arrête de pédaler.

La puissance maximale autorisée du moteur est de 250 watts.

La vitesse doit être bridée à 25 km/h.

Les moteurs doivent être compatibles sur le plan électromagnétique

La sécurité des chargeurs doit être assurée et les batteries doivent être recyclables.

Le port d’un casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, mais il est recommandé pour les adolescents et les adultes. La nuit ou en cas de visibilité insuffisante, le port d’un gilet rétro-réfléchissant est également obligatoire pour le conducteur du vélo et son passager.

Débrider son vélo électrique est désormais passible d’une peine allant jusqu’à 1 an d’emprisonnement et une amende de 30 000 €. Lorsque la vitesse dépasse les 25 km/h, le vélo tombe dans la catégorie des cyclomoteurs et le port d’un casque devient obligatoire tout comme l’immatriculation et l’assurance. Ils sont interdits de rouler sur les pistes cyclables.