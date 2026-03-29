iOS 27 : calendrier de sortie, iPhone compatibles, tout ce que l’on sait de la future mise à jour majeure d’Apple

iOS 27 est la prochaine version majeure du système d’exploitation d’Apple. Cette mise à jour est annoncée comme celle qui permettra enfin à la marque à la pomme d’entrer vraiment dans l’ère de l’intelligence artificielle. Mais, avec iOS 27, la firme de Cupertino ne mise pas seulement sur cette technologie. Découvrez tout ce qu’il faut retenir.

Avec iOS 26, la dernière version du système d’exploitation d’Apple, a révolutionné le système. Le saut dans la numérotation (la version précédente étant iOS 18), qui servait à harmoniser celle des différents OS de la firme de Cupertino, incarnait par là même ce bond en avant.

iOS 27, la prochaine mise à jour majeure, est quant à lui d’ores et déjà comparé à une mise à jour « Snow Leopard » – le nom de la mise à jour de MacOS en 2009 qui s’était surtout attardée sur la correction de bugs pour améliorer la stabilité et les performances du système.

Malgré tout, iOS 27 ne sera pas totalement exempt de nouveautés. Au contraire, cette nouvelle version de l’OS devrait même permettre à Apple d’enfin entrer réellement dans l’ère de l’IA. Mais tout ne reposera pas non plus dessus. Alors, que nous réservera iOS 27 ? Optimisations de l’interface, refonte de Siri, nouveautés… On fait le point sur toutes les spéculations à propos de cette future mise à jour, en attendant son lancement officiel.

Quand iOS 27 sera disponible ?

iOS 27 devrait être présenté lors de l’ouverture de la prochaine Worldwide Developers Conference (WWDC), qui se tiendra le 8 juin 2026. La WWDC est l’événement annuel d’Apple consacré aux développeurs et aux nouveautés logicielles et, cette année encore, la firme de Cupertino devrait en profiter pour lancer la première version bêta de sa prochaine mise à jour majeure et confirmer son calendrier de déploiement.

Si l’on se fie au modus operandi exercé par la marque à la pomme pour iOS 26, il faudra peut-être attendre la keynote de la rentrée prochaine pour connaître la date de déploiement final d’iOS 27.

Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 27 ?

Les futurs iPhone attendus pour septembre prochain, à savoir l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le tout premier iPhone pliant, seront très probablement livrés avec iOS 27. Pour les autres, il faudra passer par la case mise à jour. Pour le moment, on ignore avec exactitude quels modèles recevront iOS 27, mais l’on peut tenter de dresser une liste spéculative – que nous corrigerons au besoin. Si Apple décide de poursuivre sur sa lancée, voici les iPhone qui devraient être éligibles :

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone pliant

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2

iPhone SE 3

Toutefois, certains craignent qu’Apple puisse abandonner les iPhone 11 et l’iPhone SE 2. Affaire à suivre…

Pour le moment, iOS 27 n’est disponible ni en version bêta, ni en version stable. Mais quand la mise à jour sera déployée, il vous suffira d’ouvrir l’application Réglages, de vous rendre dans la section Général, puis de sélectionner Mise à jour logicielle. Si la nouvelle version du système vous est proposée, deux choix s’offriront à vous : Mettre à jour (sous-entendu immédiatement) ou Mettre à jour cette nuit.

Quelles sont les nouveautés d’iOS 27 ?

Même si la priorité d’Apple est de se concentrer sur l’amélioration des performances et la correction de bugs, iOS 27 devrait tout de même s’accompagner de quelques nouveautés. Et si Apple devrait mettre l’accent sur l’IA, lui permettant ainsi d’enfin prendre (sérieusement) ce virage technologique, cela ne signifie pas que la firme de Cupertino se tourne les pouces sur tout le reste.

Notez que, comme toujours, certains ajouts pourraient être réservés aux modèles les plus récents – notamment quand on parle d’Apple Intelligence – et que d’autres pourraient arriver tardivement (ou ne jamais être déployés) en Europe, du fait de la règlementation en vigueur. On fait le point, ci-dessous, sur les principales nouveautés attendues.

Un nouveau Siri dopé à Gemini réinventé sous la forme d’une application

Le nouveau Siri. C’est probablement le changement le plus significatif que devrait apporter iOS 27 – et peut-être le plus attendu, après plusieurs faux départs et les promesses d’Apple restées jusque-là lettre morte à propos de l’IA.

Prévu pour iOS 26.4, la nouvelle version de Siri n’a toujours pas donné de signe de vie. Qu’à cela ne tienne, elle est donc attendue pour iOS 27. L’assistant maison d’Apple fait l’objet de nombreuses spéculations et fuites ces derniers temps. Mais les rumeurs s’accordent sur plusieurs points. D’abord, il s’agirait d’un Siri dopé à l’IA, mais pas n’importe laquelle : celle de Google, nous avons nommé Gemini.

Toutefois, le nouveau Siri ne sera pas seulement une copie de l’IA de Google : si Gemini sera son « cerveau », l’assistant d’Apple devrait conserver son « âme » grâce à la personnalisation très poussée du modèle de Google (1,2 billion de paramètres).

Et ce n’est pas la seule nouveauté que la marque à la pomme réserverait à son Siri 2.0 : elle s’apprêterait à le transformer en puissant chatbot IA, qui s’incarnerait dans une application dédiée – il s’agit donc, à certains égards, d’un retour aux sources quand on sait que Siri était une application avant d’être racheté par la firme de Cupertino en 2010.

Mais cette fois-ci, d’après le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, son fonctionnement se rapprocherait de celui des chatbots IA comme ChatGPT, Claude ou Gemini. Son interface ressemblerait à celle de l’application Messages, les utilisateurs pouvant échanger avec l’assistant aussi bien par instructions textuelles que vocales. Ce Siri 2.0 devrait, par ailleurs, profiter d’une meilleure compréhension du contexte, permettant ainsi aux utilisateurs de s’adresser à lui en langage naturel.

Cela serait permis grâce au contexte personnel, permettant à Siri de suivre vos messages photos, e-mails… qui pourra ainsi apprendre à mieux vous connaître et ainsi vous aider de manière pertinente. Autre nouveauté dans cette veine : la compréhension de ce qui s’affiche à l’écran. Pour un meilleur suivi, ce nouveau Siri devrait également disposer d’une mémoire.

Enfin, le nouveau Siri devrait profiter d’une intégration plus profonde à iOS. L’assistant IA continuerait de pouvoir être invoqué grâce à un appui prolongé sur le bouton de verrouillage de l’appareil et devrait gagner un bouton inédit : « Ask Siri ». Surtout, il pourrait agir directement au sein d’autres applications, telles que les Notes, les Mails ou encore les Photos. La Dynamic Island devrait aussi le prendre en charge et afficher une notification lorsqu’une tâche est en cours d’exécution par Siri.

Apple Intelligence : un système enfin vraiment intelligent ?

Des fonctions IA inspirées de ce que fait Google

Selon Gurman toujours, Apple Intelligence recevrait, avec iOS 27, plusieurs nouveautés importantes – dont certaines devraient se rapprocher de fonctions déjà présentes chez Google, ce qui n’est pas étonnant quand on sait que le nouveau Siri sera dopé à Gemini. Parmi ces nouvelles fonctionnalités figurent notamment une version inédite de la recherche vocale de Siri – qui s’apparenterait à Gemini Live sur Android – ou encore la recherche sur le web assistée par IA, qui ne serait pas sans rappeler Search AI. Le Calendrier pourrait lui aussi intégrer l’IA.

Un assistant intelligent dédié à la santé

Avec cette nouveauté, Apple ne serait pas seulement dans l’adaptation : l’intégration d’une IA dédiée à la santé marquerait un précédent. Celui de la firme de Cupertino serait implémenté directement dans l’application native d’iOS, Santé, et il pourrait avoir accès à l’ensemble des données qu’elle contient, ce qui lui permettrait de dispenser des conseils adaptés (régime alimentaire, activité physique, objectif de gain ou de perte de masse musculaire et/ou graisseuse…), voire d’émettre des alertes. Toutefois, ce « coach » santé serait inclus dans un nouveau service d’abonnement : Apple Health+.

Ces nouveautés introduites avec iOS 27, si elles sont confirmées et correctement implémentées, pourraient enfin faire véritablement entrer Apple dans l’ère de l’IA. Mais la firme de Cupertino ne mise pas seulement sur cette technologie, d’autres parties de son système d’exploitation devraient profiter d’améliorations significatives.

Des améliorations de la connectivité

La connectivité fait partie des domaines qui pourraient être repensés. Par exemple, iOS 27 serait compatible avec la connectivité Internet par satellite en 5G. Toutefois, cette option pourrait être réservée aux futurs iPhone 18 Pro. L’application Plans pourrait également utiliser la connectivité satellite, tout comme Messages, où les photos pourraient être échangées via ce type de connectivité.

Des performances améliorées

Selon Bloomberg, iOS 27 s’accompagnerait d’une réécriture de certaines portions du code du système d’exploitation. L’objectif ? Retirer les éléments désormais obsolètes, tout en améliorant les performances de certaines applications. Cela reste encore très abstrait, mais une chose est sûre : si la fuite s’avère correcte, cette initiative d’Apple ouvrira la voie à un cercle vertueux. En effet, l’amélioration des performances globales sous iOS 27 permettrait une réduction de la consommation d’énergie et, de ce fait, une meilleure autonomie pour tous les iPhones compatibles.

Un réglage système pour ajuster Liquid Glass

Apple ne prévoirait pas de changements majeurs pour l’interface d’iOS à l’instar de Liquid Glass avec iOS 26. Si iOS 26.2, a intégré un curseur pour ajuster l’opacité de l’effet de transparence de l’horloge de l’écran verrouillé, l’entreprise pourrait étendre cette possibilité à l’ensemble du système grâce à un réglage dédié.

Des optimisations pour l’écran de l’iPhone pliant

L’iPhone pliant, dont la sortie est prévue pour la rentrée prochaine, devrait être livré avec iOS 27. Selon les spéculations, Apple casserait les codes avec cette nouvelle gamme de smartphone premium : déplié, son écran pourrait avoir une taille similaire à celle de l’iPad mini.

Du fait de ces spécificités, la firme de Cupertino serait donc obligée de développer pour iOS 27 de nouvelles dispositions d’applications et des éléments de navigation inédits, comme les barres latérales d’iPadOS et l’affichage d’application côte à côte.

L’iPhone pliant pourrait ainsi offrir une expérience proche de celle de l’iPad, mais sur iOS. Proche et non équivalente puisqu’elle serait simplifiée – le multitâche avec fenêtres flottantes ne serait, par exemple, pas supporté et les applications iPad ne devraient pas tourner nativement dessus.