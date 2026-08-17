La NASA va financer la fabrication de sphères robotiques appelées Spark. Leur objectif : découvrir ce qui se cache dans les grottes de Titan en profitant de leur système de propulsion pour en explorer les moindres recoins.

Dans les jeux vidéo Fallout, et dans la série Amazon, il y a des robots appelés Mister Handy. Leur corps, une sphère flottant au-dessus du sol grâce à des propulseurs, est agrémenté d’une caméra en guise de tête et de bras mécaniques. Maintenant imaginez la même chose, mais sans la tête et les bras. Vous obtenez l’aérobot Spark, une sphère volante d’un nouveau genre chargée, à terme, d’explorer les mystérieuses grottes de Titan.

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Pourquoi cette Lune de Saturne ? Parce que dans notre système solaire, Titan est l’un des astres qui ressemble le plus à la Terre. Des rivières, lacs et mers d’hydrocarbures comme le méthane et l’éthane parcourent sa surface. On y observe également des terrains karstiques. Chez nous, ce sont des paysages résultant de l’érosion de l’eau de pluie sur des roches solubles, surtout du calcaire. Il y en a beaucoup en France, par exemple près de Minerve dans l’Hérault. Sur Titan, ces terrains créent des crevasses ou des grottes que Spark ira explorer.

Spark, la sphère volante à propulsion ionique, est en préparation

Spark, c’est l’acronyme de Solid-state Propulsion for Autonomous Reconnaissance of Karst, que l’on pourrait traduire par “Propulsion à semi-conducteurs pour la reconnaissance autonome des zones karstiques“. Vous pouvez en voir un rendu ci-dessous. Une sphère d’environ un mètre de diamètre affublée de multiples “propulseurs ioniques atmosphériques” et d’une caméra. Les propulseurs permettront au robot de léviter, facilitant le déplacement dans les grottes où un rover à roues/chenilles aurait plus de mal à se mouvoir.

Spark entre tout juste dans la première phase de sa conception. Elle devrait durer environ 9 mois. La deuxième phase commencera ensuite, pour une durée pouvant aller jusqu’à 2 ans, après quoi un décollage à destination de Titan pourra être envisagé. Spark ne fera donc pas partie de la mission Dragonfly de la NASA en 2028, qui enverra un robot volant sur la Lune de Saturne justement.