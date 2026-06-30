Top 3 : quels sont les meilleurs VPN pour regarder le sport gratuitement en 2026 ?

Les VPN sont aujourd’hui des outils indispensables pour pouvoir voyager, pour sécuriser sa connexion ou bien pour conserver ses données confidentielles. Mais ils sont aussi très utiles pour les fans de sports qui souhaitent suivre leurs sportifs préférés sans dépenser des fortunes dans une dizaine d’abonnements payants. On vous explique tout.

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Sécurité
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Qualité/Prix
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Fonctionnalités
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Simplicité

Si vous avez déjà chercher à vous abonner à un VPN, vous vous êtes forcément rendu compte qu’il existe une multitude de solutions diverses et variées. Les prix peuvent être très différents d’un éditeur à un autre. Mais il faut aussi faire attention aux différentes fonctionnalités disponibles ainsi qu’à la qualité globale du service. En effet, ça ne sert pas à grand-chose d’avoir un VPN pas cher si celui-ci offre une bande passante trop limitée qui vous empêche de naviguer normalement sur internet.

L’un des avantages très recherché des VPN, c’est sa capacité à donner accès à des flux streaming géobloqués. Cela signifie tout simplement que vous pouvez regarder des chaînes de TV françaises depuis partout dans le monde en utilisant un VPN. C’est donc très pratique si vous voyagez et que vous ne voulez pas rater la dernière saison de Koh Lanta par exemple. Mais c’est aussi très utile si vous restez en France puisque vous pourrez avoir accès aux chaînes de TV du monde entier.

Et c’est pour cette raison que de très nombreux fans de sports utilisent un VPN. En effet, certains championnats ou compétitions sont uniquement disponibles sur des chaînes de TV payantes en France alors qu’elles sont diffusées sur des chaînes gratuites ailleurs. C’est le cas du tournoi de tennis de Wimbledon qui est en cours et qui se terminera le 12 juillet. Pour le regarder en France, vous n’avez pas d’autres choix que d’acquérir un abonnement payant. Pourtant en Angleterre, le tournoi est diffusé gratuitement par la chaîne publique BBC. Il vous suffit donc de prendre un VPN pour vous localiser en Angleterre et le tour est joué ! Et bien sûr, cette astuce est valable pour de très nombreux contenus sportifs, du plus connu au plus niche.

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Quels sont les 3 meilleurs VPN en 2026 ?

Au fil des années, nous avons eu l'occasion de tester de très nombreux services de VPN. Nous pouvons donc vous aider à vous poser les bonnes questions : Le prix est-il en accord avec mon budget ? Est-ce un éditeur fiable qui va garder en sécurité mes données personnelles ? L’interface utilisateur est-elle compréhensible ? La vitesse de connexion est-elle suffisante pour vos usages ?

Pour vous faciliter le choix, nous avons décidé de choisir le top 3 des meilleurs VPN du marché en 2026. En choisissant parmi ces 3 VPN, vous êtes certains de ne pas faire d’erreur. Ce sont des services reconnus depuis de nombreuses années et qui ont prouvé leur sérieux et leur fiabilité. Ce sont aussi des solutions complètes qui vous permettront bien évidemment d’accéder en toute simplicité à vos événements sportifs préférés mais bien plus encore.

NordVPN

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Caractéristiques complètes du VPN NordVPN.

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L’une des grandes forces de NordVPN, c’est son très important réseau de serveurs partout dans le Monde. Les chiffres parlent d’eux mêmes : plus de 9 400 serveurs dans 224 emplacements. C’est particulièrement important si vous voulez utiliser votre VPN pour regarder un évènement sportif mondial puisque vous pourrez trouver rapidement un serveur stable et rapide, même en cas de forte affluence.

NordVPN est aussi reconnu pour ses performances de haut niveau. Et c’est particulièrement important quand on souhaite utiliser son VPN pour regarder un flux vidéo en streaming. En effet, c’est un usage très gourmand en bande passante. Il est donc primordial d’avoir accès à un serveur qui offre des vitesses de connexions rapides.

Cerise sur le gâteau, vous pouvez utiliser NordVPN sur 10 appareils en simultané. Vous n’aurez donc jamais à négocier avec un membre de votre famille pour pouvoir utiliser NordVPN en priorité et vous pourrez regarder tous vos matchs dans les meilleures conditions possibles.

Bien évidemment, NordVPN offrent également des fonctionnalités liées à la sécurité et à la confidentialité en ligne avec une protection contre les Wifi publics dangereux, mais aussi contre les cybermenaces en général (phishing, arnaques, logiciels malveillants…) ainsi que contre les risques de surveillance.

Proton VPN

dès 2.99€
Satisfait ou remboursé 30 jours
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Caractéristiques complètes de Proton VPN.

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Vitesse
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Proton VPN est basé en Suisse. Et il vous permet d’accéder à plus de 20 000 serveurs dans plus de 140 pays. Les performances sont excellentes puisque vous avez accès à des serveurs 10 Gbit/s et vous bénéficiez en plus de la technologie VPN Accelerator capable d’augmenter jusqu’à 400% la vitesse de votre VPN.

Par ailleurs, Proton VPN propose un protocole personnalisé, Stealth, qui permet de contourner les restrictions géographiques. Vous aurez donc accès à tous les services de streaming vidéo disponibles dans le monde sans aucun souci. Vous pourrez également utiliser Proton VPN sur 10 appareils différents. C’est donc très pratique si le VPN est utilisé en simultané par plusieurs utilisateurs.
Proton VPN est particulièrement appréciée des utilisateurs qui veulent protéger leur vie privée grâce notamment à sa politique no-logs et ses applications open source.

Surfshark

dès 2.49€
Satisfait ou remboursé 30 jours
4500 serveurs
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100 pays couverts
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Caractéristiques complètes du VPN Surfshark.

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Qualité/Prix
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Surfshark est une alternative très intéressante pour ceux qui cherchent à profiter d’un excellent rapport qualité-prix ainsi qu’une interface très facile à utiliser pour les utilisateurs débutants. Vous n’aurez aucune difficulté à trouver le serveur qui vous permettra de débloquer vos contenus sportifs préférés.

Vous aurez le choix entre plus de 4500 serveurs dans le monde répartis dans 100 pays dont les premiers serveurs 100 Gbit/s ! C’est un gage de rapidité et de stabilité pour votre connexion.

Autre point fort de Surfshark : vous pouvez avoir un nombre illimité de connexions simultanées. Vous pourrez donc protéger tous vos appareils sans aucun souci avec un seul abonnement.

Enfin, Surfshark est un VPN complet qui sécurise aussi votre connexion contre les attaques de pirates, par exemple sur les réseaux Wifi non protégés. Votre vie privée est aussi protégée avec le masquage de votre adresse IP et la politique no-log. Vous pourrez même profiter d’outils qui vous permettent de bloquer certaines publicités et trackers.


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