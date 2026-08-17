Avec un prix divisé par trois, le Tineco Floor One S7 Pro passe à moins de 200 €

Le Tineco Floor One S7 Pro passe sous les 200 € chez AliExpress, alors qu’il coûtait 699 € lors de son lancement. Une réduction de base et un code promo font chuter sensiblement son prix pendant une durée limitée.

Tineco Floor One S7 Pro

Dans le cadre de ses promotions Back to School, AliExpress affiche le Tineco Floor One S7 Pro au prix promotionnel de 229 €, puis autre réduction fait encore chuter le tarif. Le code promo PHDFR33 permet en effet de profiter d’une réduction de 33 € au panier.

Au final, le Tineco Floor One S7 Pro passe à 196 €, alors qu’il se vend autour de 310 € en moyenne ces derniers temps. Vous économisez donc environ 114 € par rapport à son prix habituellement constaté. L’aspirateur laveur coûtait 699 € lors de son lancement : sur cette base, la réduction atteint 72 %, soit une économie de 503 €.

Le produit est expédié gratuitement depuis la France et bénéficie du badge Marque+, utilisé par AliExpress pour certifier son authenticité.

L’eau propre et l’eau sale ne se mélangent pas

L’eau propre part du réservoir de 0,85 litre et arrive directement sur le rouleau. Celui-ci tourne à 450 tours par minute pour frotter le sol. Une raclette récupère ensuite l’eau utilisée avec les poussières, les poils et les autres saletés aspirées. Tout est envoyé dans un second bac de 0,72 litre.

Le contenu du réservoir d’eau sale ne repart jamais vers le sol. Le rouleau continue donc de recevoir de l’eau claire même après avoir traversé une zone très sale. C’est le principe de la technologie MHCBS utilisée par Tineco sur ce modèle.

Vous n’avez pas non plus à modifier constamment les réglages. Le capteur iLoop mesure le niveau de saleté et adapte le débit d’eau ainsi que la puissance d’aspiration. L’anneau visible sur l’écran change de couleur au fur et à mesure du nettoyage. Il indique si le Floor One S7 Pro détecte encore de la saleté sous sa brosse.

La tête peut longer les plinthes par ses deux côtés. Tineco a également placé un éclairage LED à l’avant pour mieux voir les miettes et les traces laissées dans les zones moins lumineuses.

Le Tineco Floor One S7 Pro avance presque tout seul et nettoie sa propre brosse

Le Floor One S7 Pro pèse un peu plus de 5 kg. Son système SmoothPower évite toutefois de supporter tout ce poids pendant le ménage. Les roues accompagnent le mouvement lorsque vous poussez le balai et continuent de l’assister quand vous le ramenez vers vous.

Il faut surtout garder en tête que ce Tineco est un laveur de sols durs. Il convient au carrelage, au vinyle et aux parquets protégés contre l’humidité. Il ne peut pas être utilisé sans eau comme un simple aspirateur et n’est pas adapté aux tapis ni aux moquettes.

Son autonomie va jusqu’à 40 minutes en mode automatique. À la fin du ménage, la station recharge la batterie et peut lancer le nettoyage du rouleau. Un séchage centrifuge retire ensuite une partie de l’humidité. Il reste tout de même à vider et à rincer le réservoir d’eau sale.


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