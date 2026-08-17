Après un an et 40 000 km, ce Tesla Model Y révèle ce que devient vraiment une batterie neuve

Une année et 40 000 km ont suffi pour obtenir un premier bilan de la batterie de ce Tesla Model Y acheté neuf, avec un résultat étonnant. Les charges rapides comme les fortes températures ne permettent pas de justifier cette baisse. Malgré ce constat, le propriétaire conserve toute sa confiance dans le véhicule.

L’usure d’une batterie de voiture électrique ne progresse jamais à rythme constant. C’est durant les premières années que les pertes sont maximales, puis la courbe ralentit nettement. Après 251 000 km, une Tesla Model 3 a fini par voir sa dégradation se stabiliser. Beaucoup de propriétaires s’inquiètent pourtant lorsqu’ils découvrent cette baisse initiale.

Certains éléments peuvent accélérer le vieillissement. Les recharges rapides répétées font partie des principaux suspects, avec les températures élevées juste derrière. Dans ces conditions, à Hawaï, une Tesla Model 3 a perdu en trois ans un dixième de la capacité de sa batterie sous l’effet du climat.

Ce Tesla Model Y conserve 91 % de sa capacité initiale après 40 000 km

Il y a douze mois, Andy Slye a acheté son Tesla Model Y Premium à propulsion. Pour connaître l’état de sa batterie, le vidéaste américain a choisi Recurrent, un service tiers spécialisé dans l’évaluation de la santé des packs grâce aux données remontées par le véhicule. Le résultat fait état de 91 % de capacité restante après environ 40 000 km. Dans l’application, le diagnostic intégré affiche uniquement un message rassurant, puisque le contrôle complet demande plus de seize heures de branchement.

Aucun facteur aggravant évident ne permet d’expliquer cette baisse. Andy Slye recharge presque toujours son Tesla Model Y chez lui et passe rarement par un Superchargeur. Durant ses douze premiers mois, le SUV a roulé dans le Kentucky, bien loin des températures élevées de l’Arizona. Sur voie rapide, un essai réalisé entre 100 % et 0 % a permis de parcourir près de 480 km. Avec la charge quotidienne réglée à 80 %, le conducteur estime disposer encore de 385 km utiles.

Voltest juge cette baisse normale pour un Tesla Model Y doté d’une chimie nickel. D’après ce spécialiste, la diminution la plus forte se produit durant les deux à trois premières années ou les 80 000 premiers kilomètres, puis la courbe se stabilise aux environs de 90 % de capacité. Quelques modèles plus anciens présentent déjà la même évolution. Employée comme taxi, une Model 3 conserve 88,5 % après trois ans. Une Model S de 2015 garde encore environ 86 % après près de 257 000 km.


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