Précommande Galaxy Watch Ultra 2 : voici où acheter la montre Samsung au meilleur prix

Samsung a officialisé sa Galaxy Watch Ultra 2 et ouvert les précommandes dans la foulée. Cette nouvelle montre très haut de gamme garde son positionnement sportif, mais elle arrive avec une fiche technique plus musclée, notamment une puce Snapdragon Wear Elite.

La Galaxy Watch Ultra 2 ne s’adresse pas vraiment à ceux qui cherchent une petite montre discrète pour compter leurs pas. Samsung vise ici les utilisateurs qui veulent le modèle le plus complet de la gamme, avec une montre pensée pour le sport, l’extérieur, le suivi santé avancé et une autonomie plus solide que sur la nouvelle Galaxy Watch 9 qui est elle aussi déjà en précommande.

Le tarif de départ est fixé à 749 € et la montre est proposée dans une unique version 47 mm compatible avec la 4G. C’est cher certes, mais Samsung accompagne la période de précommande de plusieurs avantages. En cumulant certaines offres, le prix peut devenir nettement plus intéressant, surtout si vous avez une ancienne montre ou un appareil éligible à faire reprendre.

Où précommander la Galaxy Watch Ultra 2 au meilleur prix ?

Pour le moment, les meilleures offres se trouvent directement chez Samsung. Le prix conseillé de la Galaxy Watch Ultra 2 est de 749 €, mais pendant la précommande, Samsung affiche plusieurs avantages :

100 € de remise immédiate avec le code promo LIVE (valable jusqu'au 25 juillet à 23h59).

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sur les bracelets supplémentaires. 60 jours d’abonnement Strava offerts .

. 60 jours d’essai de la Watch Ultra 2, avec possibilité de retourner la montre et d’être remboursé.

de la Watch Ultra 2, avec possibilité de retourner la montre et d’être remboursé. Une offre de reprise dont le montant dépend du modèle et de l’état de l’ancien appareil.

dont le montant dépend du modèle et de l’état de l’ancien appareil. 50 € de bonus reprise en payant en plusieurs fois par Floa (mais vous perdez l’avantage PayPal).

en payant en plusieurs fois par Floa (mais vous perdez l’avantage PayPal). Jusqu’à 5 % du montant de l’achat récupérable en points Samsung Rewards.

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Sans reprise, la Galaxy Watch Ultra 2 revient donc à 549 € au lieu de 749 € avec le code promo LIVE et en choisissant PayPal comme moyen de paiement. Cela correspond à une remise de 200 €. Les autres avantages rendent également l’offre de lancement de Samsung très intéressante. Notez toutefois que le bonus de reprise de 50 € via Floa vous fera perdre la remise de 100 € liée à PayPal, alors que cette dernière est plus avantageuse.

Darty de son côté propose 100 € de remise immédiate. Pour en profiter, il faut renseigner le code promo ULTRA100 au panier. C'est moins intéressant que la réduction de 200 € proposée par Samsung.

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Galaxy Watch Ultra 2 : ce qui change vraiment

La Galaxy Watch Ultra 2 reprend l’esprit de la première Watch Ultra : une montre imposante, sportive, plus robuste que les modèles classiques, avec un boîtier en titane. Samsung ne cherche pas à en faire une montre fine et passe-partout. Ici, l’idée est plutôt d’avoir un modèle capable d’encaisser les longues journées, les entraînements, les sorties en extérieur et les usages plus exigeants.

Le premier gros changement se trouve du côté de l’autonomie. La montre embarque une batterie de 800 mAh, contre 590 mAh sur la précédente génération. Samsung annonce jusqu’à 60 heures d’utilisation, avec une charge rapide capable de récupérer 40 % en environ 30 minutes. Pour une montre connectée aussi complète, c’est l’un des points les plus importants.

L’écran progresse aussi, puisque la Galaxy Watch Ultra 2 passe sur une dalle de 1,52 pouce capable de monter jusqu’à 5 000 nits. C’est une luminosité très élevée pour une montre, et elle est surtout utile en extérieur. Quand vous courez, marchez ou roulez en plein soleil, cette caractéristique fait vite la différence entre un écran lisible d’un coup d’œil et une montre qu’il faut cacher avec la main.

Samsung change également de puce et propose désormais le Snapdragon Wear Elite à l’intérieur. Plus performant, ce processeur doit apporter plus de réactivité dans les menus, avec des lancements d’applications plus rapides et une meilleure gestion de l’énergie. C’est aussi un élément important pour les fonctions de suivi sportif et les usages connectés qui tournent en arrière-plan.

La résistance de l’écran a également été améliorée. La montre bénéficie des certifications IP69K, 10 ATM et EN13319, une norme liée aux instruments de plongée. En pratique, elle est mieux armée contre la poussière, les jets d’eau puissants, l’immersion et les activités aquatiques plus exigeantes.

Samsung insiste aussi davantage sur les usages sportifs. Le nouveau mode Trail permet par exemple de suivre un itinéraire GPX et d’anticiper les passages avec du dénivelé, ce qui peut vraiment servir quand on court ou marche loin des routes classiques. La montre ajoute aussi des rappels d’hydratation. Et pour les sorties plus isolées, elle garde une dimension sécurité avec une sirène, la détection des chutes et les fonctions SOS.

La partie santé reste évidemment l’une des forces de la Galaxy Watch Ultra 2. Avec Samsung Health et Galaxy AI, la montre propose des fonctionnalités comme un score d’énergie, un coach sommeil, votre charge cardio ou encore un indice fitness. Vous pouvez également suivre des indicateurs comme la fréquence cardiaque, de niveau de stress, du sommeil, ou encore la détection de l’apnée du sommeil.