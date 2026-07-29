iPhone 18 : prix, fenêtre de sortie, nouveautés, tout ce que l’on sait déjà des smartphones d’Apple

Avec la génération des iPhone 18, Apple bouleverse sa stratégie en séparant la sortie des modèles Pro des autres iPhone. On attend aussi des innovations technologiques importantes sur plusieurs aspects. On fait le récap de tout ce qu’il faut savoir sur les iPhone 18.

La série iPhone 18 est la dernière d’Apple avant le tant attendu 20ᵉ anniversaire du produit phare de la firme, qui pourrait offrir une révolution de design, à la manière de l’iPhone X à l’époque. Mais en attendant, Apple nous réserve bien des surprises dès à présent avec sa prochaine fournée de smartphones. Nous attendons bien sûr avec impatience l’iPhone Ultra, le premier mobile pliable frappé du logo à la pomme. La révision de l’iPhone Air devrait aussi apporter bien des améliorations à la formule “iPhone ultra-fin et léger”. Mais sur les modèles plus traditionnels aussi, Apple prépare également des nouveautés intéressantes. Design, fiche technique, prix et disponibilité, découvrez tout ce que l’on sait pour le moment des nouveaux iPhone 18.

Quand sortent les iPhone 18 ?

Apple a pris la décision de chambouler son calendrier de sorties à partir de cette année et de marquer une nette distinction entre les modèles haut de gamme et ceux d’entrée de gamme. L’entreprise va désormais avoir deux grandes périodes de lancement d’iPhone par an, une en mars et une en septembre. 3 mobiles seront commercialisés à chacune de ces occasions.

En septembre 2026, nous aurons l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Ultra. Apple réserve le moment de la rentrée, la période historique de lancement des iPhone, à ses appareils les plus premium. Habituellement, la keynote de présentation des nouveaux iPhone a lieu le deuxième mardi de septembre. Cela nous amènerait à une annonce de ces trois modèles pour le 8 septembre, avec une ouverture des précommandes le vendredi suivant, le 11 septembre, puis une sortie le 18 septembre. Le groupe pourrait toutefois effectuer des ajustements pour éviter un lancement des précommandes le 11 septembre, très connoté aux États-Unis.

Si l’iPhone Ultra devrait bien être annoncé à ce moment, il est possible qu’il ne soit disponible qu’un peu plus tard, vers fin 2026, voire début 2027. Le smartphone pliable serait produit en quantité limitée, on n’est pas encore sûr qu’il sera commercialisé en France tout de suite. Pour rappel, Tim Cook quitte Apple en septembre, et c’est donc son remplaçant John Ternus qui aura l’honneur de présenter la conférence.

En mars 2027 (ou peut-être avril), Apple lancera ses iPhone 18, iPhone 18e et iPhone Air 2, des modèles moins coûteux. L’iPhone 18 de base est donc relégué à un rang similaire à celui de l’iPhone 18e. L’iPhone Air 2 les rejoint pour laisser de l’espace à l’iPhone pliable. Avec la multiplication des déclinaisons d’iPhone, Apple optimise sa communication, sa logistique et sa production en optant pour deux fenêtres de sortie annuelles plutôt qu’une seule.

Combien coûtent les iPhone 18 ?

Le prix de bien des modèles de smartphones a tendance à augmenter sensiblement à cause de la très forte hausse des coûts de la RAM et du stockage, engendrée par la demande des infrastructures d’IA. De par l’échelle de ses commandes de composants de mémoire, Apple a plus de poids dans les négociations que ses concurrents. L’entreprise a aussi une plus grande capacité à absorber ces coûts grâce aux marges importantes qu’elle réalise sur ses iPhone. Mais il faut tout de même s’attendre à des tarifs qui grimpent sur cette génération, en témoignent les augmentations tarifaires de nombreux produits Apple en juin 2026.

Voici les prix pratiqués pour les iPhone 17, sachant donc qu’il faut s’attendre à ce qu’ils soient plus élevés sur les iPhone 18, surtout pour les options de stockage les plus hautes :

iPhone 17 Pro 256 Go : 1 329 euros

iPhone 17 Pro 512 Go : 1 579 euros

iPhone 17 Pro 1 To : 1 829 euros

iPhone 17 Pro Max 256 Go : 1 479 euros

iPhone 17 Pro Max 512 Go : 1 729 euros

iPhone 17 Pro Max 1 To : 1 979 euros

iPhone 17 Pro Max 2 To : 2 479 euros

iPhone 17 256 Go : 969 euros

iPhone 17 512 Go : 1 219 euros

iPhone 17e 256 Go : 719 euros

iPhone 17e 512 Go : 969 euros

iPhone Air 256 Go : 1229 euros

iPhone Air 512 Go : 1479 euros

iPhone Air 1 To : 1729 euros

Quant au nouveau modèle, l’iPhone pliable, on atteindrait des records en termes de prix. L’analyste Ming-Chi Kuo estime qu’il pourrait coûter entre 2 300 et 2 500 dollars US, ce qui pourrait se traduire par un tarif officiel proche des 3 000 euros en France après taxe, s’il sort bien chez nous.

Un Dynamic Island plus petit sur les iPhone 18 Pro, l’iPhone 18e supprime l’encoche

Les iPhone 17 Pro ont introduit un tout nouveau design, avec un bloc photo redessiné à l’arrière qui occupe toute la largeur de l’appareil. Il sera conservé sur les iPhone 18 Pro. De manière générale, on attend peu de changements de conception sur les nouveaux modèles. Le Face ID sous l’écran dont on parle depuis des années n’est pas encore prêt, il arrivera peut-être fin 2027 pour célébrer les 20 ans de l’iPhone.

On note tout de même qu’Apple aurait réussi à réduire la taille du Dynamic Island, ce qui octroierait un léger gain d’espace d’affichage. Cet élément serait 35 % plus petit, avec une largeur d’environ 13,5 mm, contre 20,7 mm sur les modèles antérieurs. Le Dynamic Island devrait d’ailleurs faire son apparition sur l’iPhone 18e, qui serait ainsi débarrassé de son encoche disgracieuse.

Nous y reviendrons en détail plus tard, Apple devrait augmenter la capacité de la batterie des iPhone Pro. Mais ce gain aurait une conséquence directe sur la conception des deux smartphones, qui seraient à la fois plus lourds et plus épais que les modèles actuels. On évoque un poids de 240 g et une épaisseur de 9 mm pour l’iPhone 18 Pro Max. Et quand on sait que la plupart des utilisateurs protègent leur iPhone avec une coque ou un étui, on pourrait se retrouver avec un produit assez massif, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour le transport ou la prise en main.

D’un point de vue esthétique, Apple pourrait modifier le panneau arrière de sorte à ce qu’il adopte la même couleur que le cadre de l’appareil. Sur les iPhone 17 Pro, nous avons un aspect bicolore, avec deux teintes distinctes d’une même couleur. Vous pouvez le constater avec l’image ci-dessous. Avec les iPhone 18 Pro, nous aurions une couleur plus unie.

Apple miserait une nouvelle fois sur une finition en aluminium anodisé pour les iPhone 18 Pro. Le titane est désormais réservé à l’iPhone Air, qui en fait un élément de distinction. Pour les couleurs, Apple va vouloir tenter de reconduire le succès du modèle orange de l’iPhone 17 Pro, original et facilement identifiable. Il devrait cette fois s’agir d’un rouge cerise. L’argent, que vous pouvez voir à gauche sur le visuel ci-dessus, ferait son retour. Voici les quatre coloris attendus pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max :

Bleu clair (Pantone 2121)

Rouge cerise (Pantone 6076)

Gris foncé (Pantone 426C)

Argent (Pantone 427C)

Les premiers écrans LTPO+ pour l’iPhone 18 Pro ?

Apple ne toucherait pas à la taille des diagonales d’écran. Cela nous amène donc à un affichage de 6,3 pouces pour l’iPhone 18 et l’iPhone 18 Pro, de 6,9 pouces pour l’iPhone 18 Pro Max, de 6,1 pouces pour l’iPhone Air 2 et de 6,5 pouces pour l’iPhone Air. Les ratios d’écran seraient aussi conservés.

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max pourraient être équipés de nouveaux écrans LTPO+. Le principal avantage de cette technologie est qu’elle accorde un contrôle plus précis du courant envoyé à l’affichage OLED pour l’émission de lumière, ce qui se traduirait par des économies de consommation d’énergie, et donc une meilleure autonomie des mobiles.

Les modèles Pro, la version standard et l’Air 2 vont tous embarquer des affichages ProMotion avec fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz et compatibilité avec la fonction Always-On Display. Cette dernière permet d’afficher en permanence certaines informations (heure, notifications, batterie) à l’écran. L’iPhone 18e se contenterait du même écran LTPS 60 Hz de l’iPhone 17e, qui ne fait pas des merveilles. L’iPhone 19e devrait apporter des améliorations à cet égard (passage à 6,3 pouces et au LTPO 120 Hz, soit le même écran que celui de l’iPhone 17).

Une puce A20 gravée en 2 nm et un nouveau modem

Cette génération s’accompagne de la sortie de la nouvelle puce A20 d’Apple. Il s’agit du premier SoC basé sur une gravure de 2 nm (de TSMC) pour l’iPhone. On peut notamment s’attendre à une amélioration de l’efficacité énergétique, se traduisant par la possibilité d’offrir plus de puissance sans craindre de surchauffe ou de baisse d’autonomie.

De plus, l’A20 aurait recours à la technologie WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), qui consiste à intégrer la mémoire vive sur la même tranche de silicium que le CPU, le GPU et le NPU. D’habitude, la RAM est adjacente et un interposeur est nécessaire pour la connecter aux autres éléments. Ce système permet d’économiser de l’espace, qui peut être attribué à d’autres composants, comme les capteurs photo ou la batterie. Il peut aussi contribuer à améliorer les performances, notamment des fonctions d’Apple Intelligence, qui requièrent une bonne communication entre le NPU et la RAM.

Il n’est pas encore clair si les iPhone 18 Pro auront un A20 Pro et l’iPhone 18 et l’iPhone 18e un A20, ou s’il n’y aura qu’une puce A20 pour les modèles Pro, les autres étant équipés de l’A19 Pro des iPhone 17 Pro actuels. L’architecture 2 nm de TSMC est très coûteuse, les iPhone les moins chers pourraient donc rester à un procédé en 3 nm.

La connectivité n’est pas en reste. Le modem C2 devrait succéder à la puce C1 introduite pour l’iPhone 16e. Apple se rapproche de l’indépendance vis-à-vis de Qualcomm, après des années à développer ses propres solutions. Le C1 ne supporte pas la 5G mmWave, ce devrait être le cas du C2.

Le modem C2 pourrait aussi être compatible avec la norme NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks), octroyant une connectivité 5G par satellite. En plus des communications par voix et messages, Apple pourrait ouvrir la connexion satellite à des applications comme Plans et Photos. Par ailleurs, le C2 disposerait d’une fonction de protection de la vie privée visant à bloquer le partage exact de la localisation aux opérateurs mobiles.

Une meilleure autonomie ?

L’efficacité énergétique de la puce A20 devrait déjà contribuer à améliorer l’autonomie des nouveaux iPhone. Mais Apple prévoit aussi d’augmenter la capacité de leur batterie pour les rendre encore plus endurants. Pour la première fois en Europe, l’iPhone 18 Pro Max aurait une batterie à plus forte capacité que le Galaxy S26 Ultra. Nous précisons en Europe, car les iPhone vendus aux États-Unis disposent d’une plus grosse batterie que dans le reste du monde. Apple y retire l’emplacement pour carte SIM pour une expérience 100 % eSIM, libérant de l’espace pour une batterie plus imposante.

En France, l’iPhone 18 Pro Max disposerait d’une batterie de 5 235 mAh, une hausse significative par rapport aux 4 823 mAh de l’iPhone 17 Pro Max. L’augmentation est moins impressionnante sur l’iPhone 18 Pro. On attend une batterie de 4 056 mAh, à peine plus que les 3 998 mAh de l’iPhone 17 Pro.

Le retour de l’ouverture variable sur smartphone ?

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max devraient être les premiers mobiles d’Apple avec un capteur photo principal doté d’une ouverture variable. Samsung avait proposé cette technologie avec son Galaxy S9 avant de l’abandonner sur la génération suivante. Huawei l’a aussi testée, mais Apple pourrait bien parvenir à la démocratiser.

L’avantage d’une ouverture variable est de pouvoir ajuster manuellement la quantité de lumière atteignant le capteur. On peut ainsi faire passer plus de lumière quand il fait sombre, et moins en plein soleil pour limiter la surexposition. L’inconvénient est son coût et la complexité de conception qu’elle entraîne. Un téléconvertisseur pourrait même être intégré au capteur grand-angle avec ouverture variable afin d’augmenter la focale et d’améliorer le zoom. Pour rappel, le capteur grand-angle de l’iPhone Pro offre un zoom 2x par recadrage.

Nous avons ensuite le téléobjectif et son zoom optique 4x. Il pourrait bénéficier d’une ouverture plus grande sur les nouveaux modèles, lui qui a justement du mal à se distinguer quand les conditions lumineuses ne sont pas optimales. Nous n’avons pas eu écho de changements pour le troisième module, l’ultra grand-angle. Le fonctionnement du bouton de contrôle de l’appareil photo situé sur la tranche pourrait être simplifié, avec un simple capteur de pression et le retrait de la fonction capacitive avec retour haptique.

Révolution en vue pour Apple Intelligence et Siri avec iOS 27

Apple a présenté iOS 27 lors de la dernière WWDC. Cette mise à jour va apporter de très nombreuses fonctionnalités alimentées par IA à Apple Intelligence et à l’assistant Siri. Ces dernières années, la marque à la pomme a connu deux échecs en matière d’IA, avec le développement de ses propres modèles et un partenariat avec OpenAI (ChatGPT). Ce sont les modèles Gemini de Google qui seront désormais utilisés sur les iPhone, ce qui va radicalement transformer l’expérience. Siri devient multimodale et est intégrée en profondeur à l’ensemble de l’écosystème d’Apple. De nombreuses applications vont recevoir des fonctionnalités basées sur l’IA.

Le suivi logiciel est toujours très sérieux chez Apple. L’iPhone 11 sorti en 2019 sera mis à jour vers iOS 27. On peut tabler sur des iPhone 18 qui seront mis à jour pendant au moins 7 ans, possiblement plus.