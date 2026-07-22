Précommande Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra au meilleur prix : découvrez où les acheter moins chers

Ce mercredi 22 juillet 2026, Samsung a annoncé ses nouveaux smartphones pliants lors de l’évènement Samsung Galaxy Unpacked. Le géant coréen y a dévoilé deux nouveaux modèles pliants grand format, le Galaxy Z Fold 8 proposé à partir de 1999 euros et le Z Fold 8 Ultra à partir de 2199 euros. Dans cet article, nous allons vous montrer où et comment les précommander au meilleur prix.

Chaque année, Samsung annonce ses nouveaux modèles de smartphones pliants lors du Galaxy Unpacked. Pour 2026, nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau modèle, le Z Fold 8 Ultra. Le Z Fold 8 a lui été repensé puisqu’il propose un format différent. Moins haut que le Z Fold 7, il propose un ratio d’écran de 4/3. Les deux modèles sortiront officiellement le 7 août prochain. Mais ils sont déjà proposés en précommande.

Le Z Fold 8 Ultra est disponible en violet, blanc, graphite et techno vert. Le Z Fold 8 propose aussi 4 coloris : lavande, blanc, graphite et pistache. Pour le stockage, les deux modèles permettent de choisir entre 256 Go, 512 Go et 1 To.

Samsung Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra : où précommander les smartphones au meilleur prix ?

Comme indiqué plus haut, le nouveau Galaxy Z Fold 8 Ultra est le modèle le plus haut de gamme de la marque. Il existe 3 versions et donc 3 niveaux de prix :

256 Go : 2 199 €

512 Go : 2 399 €

1 To : 2 799 €

Du coup, le Galaxy Z Fold 8 est plus abordable avec un prix de base sous la barre symbolique des 2000 euros. On trouve 3 tarifs :

256 Go : 1 999 €

512 Go : 2 199 €

1 To : 2 399 €

Ce sont les prix de lancement officiel. Pour autant, vous pouvez déjà les trouver à prix réduits. C’est notamment le cas sur le site officiel de Samsung qui propose des offres promotionnelles cumulables à l’occasion de la phase de précommande.

La principale promotion vous permet de doubler gratuitement votre capacité de stockage. Ainsi, le Z Fold 8 Ultra est disponible à 2199 € dans sa version 512 Go et 2399 € dans sa version 1 To. Le Z Fold 8 est lui en précommande pour 1999 € dans sa version 512 Go et 2199 € dans sa version 1 To.

Grâce au code LIVE à renseigner dans le panier, vous avez en plus 200€ de réduction supplémentaire et les Galaxy Buds4 Pro offerts.

Mais ça n'est pas tout ! Voici toutes les offres cumulables en plus :

6 mois de Google AI Pro offert (valeur 132 €)

(valeur 132 €) Boîte mystère offerte (quantité limitée). Valeur de la box : jusqu'à 568 €

(quantité limitée). Valeur de la box : jusqu'à 568 € Enfin, avec le paiement PayPal, vous bénéficiez d'une remise immédiate de 200 €.

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Boulanger va encore plus loin en propose également une belle offre sur les précommandes des smartphones. Les membres du Club INFINITY bénéficient d'une remise immédiate de 200 € pour l'achat d'un Galaxy Z Fold 8 ou Galaxy Z Fold 8 Ultra. Les nouveaux adhérents reçoivent aussi de 50 € sur leur cagnotte. Vous avez par ailleurs un bonus reprise de 200 €.

En plus de ces baisses de prix, vous avez la chance d’avoir gratuitement une Mistery Box qui s'ajoute automatiquement à votre panier d'une valeur allant jusqu'à 568 €.

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La Fnac affiche également un prix canon sur les nouveaux smartphones de Samsung. En plus du bonus reprise de 200€ valable pour l'achat d'un Galaxy Z Fold 8 ou Galaxy Z Fold 8 Ultra, vous avez une mystery box d'une valeur de 400€ offerte. Les adhérents ont également 200€ de remise immédiate.

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Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold 8 et du Z Fold 8 Ultra?

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra reprend le design du Z Fold 7. Il réussit l’exploit d’être encore plus fin et léger puisqu’il fait une épaisseur de seulement 4,1 mm déplié pour un poids de 215 g. Il dispose par ailleurs d’un nouveau mécanisme d’ouverture facile. Samsung a aussi amélioré la solidité de son écran principal avec la technologie Flex Titanium. Il s’agit d’un film en alliage et d’une plaque de titane placés sous l'écran OLED qui offre une meilleure résistance tout en apportant de la souplesse. Le Z Fold 8 adopte un design différent, moins haut que le Z Fold 8 Ultra. C’est le modèle de Fold le plus léger puisqu’il fait seulement 201 grammes.

L’écran principal du Z Fold 8 Ultra est une dalle Dynamic AMOLED 2X de 8 pouces tandis que le Z Fold 8 propose un écran au format 4/3 de 7,6 pouces. Les deux offrent une résolution QXGA+, un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 3000 nits. Associée à la technologie Vision Booster et au traitement antireflet, vous obtenez des écrans parfaitement visibles en plein soleil. Pour l’écran externe, on retrouve une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pouces pour la version Ultra et de 5,5 pouces pour le modèle “standard” avec une définition Full HD+.

Sous le capot des deux modèles, on retrouve la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 couplée à 12 Go de RAM pour les versions 256 Go et 512 Go et 16 Go de mémoire vive pour la version 1 To. Ce sont donc des smartphones ultra-performants mais aussi peu énergivores. En plus, la capacité de la batterie a aussi été améliorée. Elle était de 4400 mAh sur le Z Fold 7. Elle passe à 4800 mAh pour le Z Fold 8 et même 5000 mAh pour le Z Fold 8 Ultra. Les deux versions bénéficient de la recharge rapide 45W en filaire et 20W sans fil.

Côté photo et vidéo, le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra est équipé de trois capteurs : un capteur principal grand-angle de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3X. Sur le Z Fold 8, on profite de deux capteurs : un grand-angle 50 MP et un ultra grand-angle 50 MP.

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