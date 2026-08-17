Windows 11 : Microsoft supprime enfin un programme exploité par les hackers depuis des années

Il aura fallu attendre, mais cette fois, ça y est : le logiciel WMIC, déprécié depuis des années, mais toujours présent dans Windows 11, va être supprimé définitivement. Les cybercriminels l’exploitent depuis longtemps.

Windows 11
Crédits : Unsplash

À chaque nouvelle version de Windows, des logiciels de Microsoft sont remplacés par d’autres, plus modernes. Mais ça ne veut pas dire que les premiers disparaissent en un claquement de doigts. Comme ils sont encore utilisés, la firme étend leur disparition sur plusieurs années, en commençant par l’arrêt de leur prise en charge, puis leur désactivation, pour aboutir à une suppression totale. Durant toute cette période, les programmes concernés continuent d’exister sur nos machines, même si on l’ignore souvent.

Exemple : saviez-vous que si vous tournez sous Windows 11 depuis quelques temps, votre PC embarque un logiciel appelé WMIC ? Acronyme de Windows Management Instrumentation Command-line, il servait (et sert encore) surtout aux entreprises dans l’automatisation et l’interrogation des paramètres système de Windows, ou des configurations matérielles et réseau. Pourtant, même les versions de Windows 11 pour particuliers l’intègrent. Sa suppression annoncée va renforcer la sécurité du système.

WMIC va être supprimé de Windows 11, il était temps

WMIC est ce qu’on appelle un « LOLBIN », un binaire « living-off-the-land ». Signé par Microsoft, et donc considéré comme légitime par les anti-malwares, il peut être exploité lors d’une cyberattaque, sans que le hacker ait besoin de déployer ses propres outils. Concrètement, ce dernier peut alors repérer quels logiciels de protection vous avez installé afin de les contourner, voire les désactiver pour accéder à votre PC plus facilement.

WMIC dans Windows 11
Crédits : capture d’écran Phonandroid

Microsoft déprécie WMIC depuis 2016 déjà, avec Windows Server 2012. Il faut attendre 2021 et Windows 10 21H1 pour que les particuliers soient concernés. Sur Windows 11 22H2 (2022), WMIC est préinstallé, activé, et disponible en tant que fonctionnalité à la demande (FoD). C’est Windows 11 25H2 qui le désactive en 2025.

La firme de Redmond explique ce qui va suivre dans les notes concernant le dernier build test de Windows 11 : « À compter d’août 2026, les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11 n’incluront plus l’utilitaire WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line) ». Elle en profite pour rappeler que « WMIC est déjà désinstallé par défaut dans les nouvelles installations de Windows 11, versions 24H2 et 25H2, et n’est plus disponible en tant que fonctionnalité à la demande (FoD) ». De votre côté, vous n’avez rien à faire.


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