Android 17 : Google peaufine le design de son interface avec plusieurs nouveautés

Android 17 QPR2 Beta 3 a été publiée ce weekend et la mise à jour offre aux propriétaires de smartphones Pixel compatibles un bel avant-goût de ce qui les attend avec la prochaine version du système d’exploitation de Google. Outre la résolution de bugs, elle fait notamment la part belle au design, avec plusieurs ajustements : les voici.

Google vient de déployer Android 17 QPR2 Beta 3 et il faut dire que cette version est riche en nouveautés. En plus de corriger plusieurs bugs, elle introduit une nouvelle fonction de sécurité ayant pour vocation de couvrir un autre type d’arnaque téléphonique jusque-là sans parade.

Mais ce n’est pas tout. Le design n’est pas en reste avec cette mise à jour : plusieurs éléments de l’interface font l’objet d’ajustements. Tous visent à offrir aux utilisateurs un plus grand degré de personnalisation. On fait le point.

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Android 17 mise sur la personnalisation de son interface

Le principal changement introduit par cette version de l’OS est un nouvel éditeur de disposition des paramètres rapides. Concrètement, les utilisateurs ont maintenant le loisir de personnaliser l’organisation du panneau des paramètres rapides afin qu’il colle au mieux à leurs besoins.

Avec Android 17 QPR2 Beta 3, les contrôles des thèmes du système deviennent plus précis grâce à l’introduction d’un curseur de teintes pour un ajustement affiné des quatre styles de couleurs.

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Par ailleurs, Google persiste et signe dans les effets de flou, à l’image du Liquid Glass d’Apple : d’autres éléments de l’interface en profitent désormais, comme les notifications, le bouton d’empreinte digitale ou encore les raccourcis de l’écran de verrouillage.

Enfin, voici un ajout qui devrait ravir les adeptes du multitâche : cette pratique se voit améliorer sur les smartphones pliants grâce à l’introduction d’une poignée permettant à une application s’exécutant dans une fenêtre de passer du mode plein écran au mode écran scindé. À cela s’ajoute un raccourci inédit : il permet d’ouvrir une bulle en mode plein écran.