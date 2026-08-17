Android 17 : Google peaufine le design de son interface avec plusieurs nouveautés

Android 17 QPR2 Beta 3 a été publiée ce weekend et la mise à jour offre aux propriétaires de smartphones Pixel compatibles un bel avant-goût de ce qui les attend avec la prochaine version du système d’exploitation de Google. Outre la résolution de bugs, elle fait notamment la part belle au design, avec plusieurs ajustements : les voici.

google pixel 10 test
Crédits : Phonandroid

Google vient de déployer Android 17 QPR2 Beta 3 et il faut dire que cette version est riche en nouveautés. En plus de corriger plusieurs bugs, elle introduit une nouvelle fonction de sécurité ayant pour vocation de couvrir un autre type d’arnaque téléphonique jusque-là sans parade.

Mais ce n’est pas tout. Le design n’est pas en reste avec cette mise à jour : plusieurs éléments de l’interface font l’objet d’ajustements. Tous visent à offrir aux utilisateurs un plus grand degré de personnalisation. On fait le point.

Lire aussi – Google Pixel : la dernière mise à jour vous permet enfin de quitter la bêta d’Android 17 sans perdre vos données

Android 17 mise sur la personnalisation de son interface

Le principal changement introduit par cette version de l’OS est un nouvel éditeur de disposition des paramètres rapides. Concrètement, les utilisateurs ont maintenant le loisir de personnaliser l’organisation du panneau des paramètres rapides afin qu’il colle au mieux à leurs besoins.

Android 17 nouvel éditeur disposition paramètres rapides
Crédits : Mishaal Rahman via X

Avec Android 17 QPR2 Beta 3, les contrôles des thèmes du système deviennent plus précis grâce à l’introduction d’un curseur de teintes pour un ajustement affiné des quatre styles de couleurs.

Android 17 nouvel éditeur disposition paramètres rapides couleur
Crédits : Mishaal Rahman via X

Lire aussi – Google Pixel : les jours de ces deux modèles sont comptés, êtes-vous concerné ?

Par ailleurs, Google persiste et signe dans les effets de flou, à l’image du Liquid Glass d’Apple : d’autres éléments de l’interface en profitent désormais, comme les notifications, le bouton d’empreinte digitale ou encore les raccourcis de l’écran de verrouillage.

Android 17 effet de flou
Crédits : Mishaal Rahman via X

Enfin, voici un ajout qui devrait ravir les adeptes du multitâche : cette pratique se voit améliorer sur les smartphones pliants grâce à l’introduction d’une poignée permettant à une application s’exécutant dans une fenêtre de passer du mode plein écran au mode écran scindé. À cela s’ajoute un raccourci inédit : il permet d’ouvrir une bulle en mode plein écran.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Voici Spark : la sphère volante qui explorera les grottes de Titan, la Lune de Saturne

La NASA va financer la fabrication de sphères robotiques appelées Spark. Leur objectif : découvrir ce qui se cache dans les grottes de Titan en profitant de leur système de…

Plus aucun compteur devant le conducteur, BYD applique la recette Tesla à sa citadine à moins de 20 000 €

Des images échappées de Chine dévoilent l’intérieur de la future BYD Seagull, commercialisée en Europe comme Dolphin Surf. BYD retire l’écran placé devant le conducteur. En partie basse, la console…

Android 17 : Google muscle encore son arsenal contre les arnaques téléphoniques

Android 17 QPR2 Beta 3 a été déployée ce weekend et elle apporte son lot de nouveautés. Parmi elles, une fonction de sécurité qui mérite que l’on s’y attarde : grâce…

Après un an et 40 000 km, ce Tesla Model Y révèle ce que devient vraiment une batterie neuve

Une année et 40 000 km ont suffi pour obtenir un premier bilan de la batterie de ce Tesla Model Y acheté neuf, avec un résultat étonnant. Les charges rapides…

250 € de réduction sur le Pixel 10a : -45% sur le smartphone Google

Le Pixel 10a est disponible depuis mars 2026 au prix conseillé de 549 €. Cinq mois plus tard, il est en promo à moins de 300 € sur AliExpress à…

Galaxy A56 5G : le smartphone Samsung voit son prix divisé par deux durant cette vente flash, vite !

En ce moment sur AliExpress, vous pouvez profiter d’offres exceptionnelles sur de nombreux produits high-tech. C’est le cas du Galaxy A56 qui voit son prix fondre comme neige au soleil….

Avec un prix divisé par trois, le Tineco Floor One S7 Pro passe à moins de 200 €

Le Tineco Floor One S7 Pro passe sous les 200 € chez AliExpress, alors qu’il coûtait 699 € lors de son lancement. Une réduction de base et un code promo…

La puissante Xiaomi Pad 7 passe à prix sacrifié avec cette nouvelle chute de prix, et à seulement 199€ c’est une affaire !

Vous cherchez une tablette puissante à prix accessible ? Ce bon plan est fait pour vous ! L’excellente Xiaomi Pad 7 est actuellement à petit prix durant cette vente flash,…

Google Pixel 11 Pro Fold vs Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : quel est le meilleur smartphone pliable du marché ?

Sortis à quelques semaines d’intervalle, les Google Pixel 11 Pro Fold et Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra s’affrontent dans notre comparatif. Découvrez avec nous quel smartphone pliable correspond le…

Avengers Doomsday : Doctor Doom écrase Thor dans une nouvelle bande-annonce

Le très attendu Avengers: Doomsday se dévoile à l’occasion d’une nouvelle bande-annonce. Au cours de celle-ci, on peut apercevoir le très puissant Doctor Doom, incarné par l’un des acteurs les…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.