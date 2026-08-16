Google Pixel 11 Pro Fold vs Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : quel est le meilleur smartphone pliable du marché ?

Sortis à quelques semaines d’intervalle, les Google Pixel 11 Pro Fold et Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra s’affrontent dans notre comparatif. Découvrez avec nous quel smartphone pliable correspond le mieux à vos besoins.

Google a lancé le Pixel 11 Pro Fold, son nouveau modèle de smartphone pliable pour l’année 2026. Cet appareil est une réponse directe au Galaxy Z Fold 8 Ultra de Samsung, sorti tout récemment lui aussi. Les deux mobiles sont des produits premium qui offrent la même promesse : un format de smartphone classique pour un usage à une main et qui se glisse facilement dans la poche, qui peut être déplié lorsqu’on a besoin d’un écran de plus grande taille. Mais chaque constructeur parvient à cette finalité d’une manière bien différente.

Design, écrans, appareil photo, performances, autonomie et recharge, logiciel, prix… nous vous expliquons quelles sont les principales différences entre les Google Pixel 11 Pro Fold et Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dans ce comparatif.

Deux pliables aux philosophies de design bien différentes

Le Google Pixel 11 Pro Fold et le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra sont deux smartphones pliables au format livre. Ils sont dotés d’un écran externe facilement accessible et d’un grand affichage interne qui apparaît après dépliage. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra opte pour des coins très anguleux, presque droits, tranchant avec ce dont on a l’habitude avec les smartphones plus classiques. Du côté du Pixel 11 Pro Fold, on conserve des coins très arrondis au niveau de l’écran, ce qui peut donner une impression visuelle étrange puisque le cadre dans lequel il est encastré est quant à lui plus rectangulaire au niveau de la charnière. Cela résulte en un espace inutilisé entre la courbure de l’écran et l’angle droit du châssis.

Les fabricants ont aussi réalisé des choix différents en matière de format. Voici les dimensions de chaque terminal :

Google Pixel 11 Pro Fold (déplié) 155,2 x 150,4 x 5 mm

Google Pixel 11 Pro Fold (plié) : 155,2 x 76 x 10,1 mm

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (déplié) : 158,4 x 143,2 x 4,1 mm

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (plié) : 158,4 x 72,8 x 8,9 mm

Le smartphone de Google est un peu moins haut que celui de Samsung, mais il est aussi bien plus large. L’idée pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra est d’offrir une expérience semblable à un mobile standard quand il est plié, avec son écran externe. Et quand il est déplié, son écran interne est en fait constitué de deux zones d’affichage au ratio classique assemblées entre elles. Lorsqu’on ouvre deux applications côté à côté, elles apparaissent donc de la même façon que d’habitude. Les apps n’ont donc pas besoin d’optimisation d’affichage spécifique et l’utilisateur obtient une expérience à laquelle il est déjà familier.

Quant au Pixel 11 Pro Fold, il offre un ratio presque carré (1:1) quand il est déplié. Toutes les applications ne s’y adaptent pas forcément au mieux en mode Portrait. Pour le multimédia, visionnage de vidéos ou gaming, ce format a par contre le mérite de mieux tirer parti de l’espace d’affichage disponible, alors qu’on peut avoir d’épaisses bordures noires avec le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Pour adresser ce problème, Samsung a d’ailleurs lancé le Galaxy Z Fold 8, un deuxième modèle moins allongé et qui adopte pour la première fois un format donnant bien plus d’importance à la largeur de l’écran.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est à la fois moins épais et plus léger (215 g contre 239 g) que le Pixel 11 Pro Fold, ce qui le rend plus agréable à transporter et manipuler. Les deux appareils sont conçus à partir d’un cadre en aluminum, avec un verre de protection Gorilla Glass Victus 2 pour protéger le dos, un verre céramique pour l’écran externe et un plastique flexible pour l’écran pliable. Le produit de Google se distingue par une certification IP68, contre seulement IP48 pour celui de Samsung. Ils sont donc aussi résistants l’un que l’autre aux poussières, mais le Pixel 11 Pro Fold et mieux protégé face à l’eau que le Galaxy Z Fold 8 Ultra.

L’intégration des capteurs photo diffère également. La caméra selfie de l’écran interne est positionnée au centre sur le Galaxy Z Fold 8 Ultra et dans le coin supérieur droit sur le Pixel 11 Pro Fold. Le bloc photo au dos rappelle celui des Galaxy S pour le pliable de Samsung, avec les trois caméras alignées à la verticale. Chez Google, le bloc photo occupe plus d’espace en largeur, sans toutefois aller aussi loin que les autres Pixel 11 et leur barre verticale unique. Les éléments sont ici disposés sur deux étages.

Le Pixel 11 Pro Fold inaugure Hilight, une nouvelle fonction des mobiles de Google. Il s’agit d’une sorte de LED de notification placée au niveau des capteurs photo, qui avertit l’utilisateur lorsqu’il reçoit un appel depuis l’application Téléphone ou depuis WhatsApp. La lumière indique aussi quand l’assistant Gemini est à l’écoute. L’utilisateur peut ainsi obtenir des informations utiles sans regarder l’écran, avec le smartphone retourné sur une table ou un bureau pour rester concentré.

Enfin, le Pixel 11 Pro Fold se décline en deux coloris : Olive et Noir Volcanique. La teinte du cadre est un peu différente de celle du dos, ce qui crée un certain effet esthétique. La couleur des Galaxy Z Fold 8 Ultra est plus unie, les rendant plus discrets. Les consommateurs ont le choix entre quatre options : Graphite, Blanc, Techno violet et Techno vert, cette dernière étant réservée au site officiel de Samsung. Le lecteur d’empreintes est sur la tranche des deux dispositifs.

Des écrans de même taille, mais la comparaison s’arrête là

À la lecture simple de la fiche technique, on pourrait penser que Google et Samsung ont fait les mêmes choix pour leurs écrans : 8 pouces de diagonale pour la grande dalle interne et 6,5 pouces pour la dalle externe. En termes d’espace d’affichage, les deux appareils sont donc égaux. Mais comme vu précédemment, cela reflète des disparités en ce qui concerne le format. On s’en rend d’ailleurs bien compte quand on compare les définitions d’écran :

Affichage interne : 2 076 x 2 152 pixels pour le Pixel 11 Pro Fold et 2 256 x 2 504 pixels pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra

Affichage externe : 1 080 x 2 342 pixels pour le Pixel 11 Pro Fold et 1 080 x 2 520 pixels pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra

On s’aperçoit en outre que la densité de pixels est plus élevée chez Samsung que chez Google : 422 pixels par pouce contre 374 pour l’écran pliable et 422 pixels par pouce contre 397 pour l’écran extérieur. Les bordures autour de l’écran son aussi un peu plus fines que le Galaxy que sur le Pixel.

Pour le reste, nous avons des écrans basés sur la technologie LTPO OLED de part et d’autre, avec fréquence de rafraîchissement adaptative entre 1 et 120 Hz à chaque fois. Les affichages du Pixel 11 Pro Fold sont un peu plus lumineux (pic à 3 600 nits) que ceux du Galaxy Pixel 11 Pro Fold (3 000 nits).

Le Tensor G6 souffre face au Snapdragon 8 Elite Gen 5

Les performances brutes n’ont jamais été le point fort des Google Pixel, et ce n’est pas le Tensor G6 des Pixel 11 qui va rebattre les cartes. Ce SoC est meilleur que son prédécesseur, mais n’offre pas la même puissance que la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 personnalisée de Qualcomm dont est équipé le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Un benchmark nous montre bien que le Tensor G6 est quelque peu à la traîne, confirmant la première impression technique. Son CPU est doté de sept cœurs, dont un C1-Ultra dédié aux performances cadencé à 4,1 GHz, alors que celui du Snapdragon 8 Elite Gen 5 offre huit cœurs, dont deux qui disposent d’une fréquence d’horloge atteignant 4,74 GHz.

C’est sur l’IA que Google concentre ses efforts pour améliorer l’expérience. Les 16 Go de RAM du Pixel 11 Pro Fold lui sont d’ailleurs bien utiles pour faire fonctionner efficacement les fonctions d’IA tournant en local. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra doit lui se contenter de 12 Go de RAM dans ses configurations 256 Go et 512 Go de stockage. Il faut se tourner vers la version 1 To bien plus coûteuse pour bénéficier de 16 Go de mémoire vive.

Une plus grosse batterie et un recharge plus rapide pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra

Que ce soit en termes de capacité de batterie ou de puissance de charge, Samsung et Google sont en retard par rapport aux fabricants chinois. Le duel entre les deux est par contre plus équilibré. Étrangement, la batterie de 4 806 mAh du Pixel 11 Pro Fold est moins conséquente que celle du Pixel 10 Pro Fold de l’année dernière. Et vu que Samsung a largement augmenté la capacité de l’accumulateur du Galaxy Z Fold 8 Ultra par rapport à celle du Galaxy Z Fold 7, la marque sud-coréenne passe devant avec ses 5 000 mAh. On attend des tests d’autonomie plus précis, mais entre cette différence de capacité et la consommation énergétique mieux maîtrisée du Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur le Tensor G6, on peut miser sur une meilleure endurance pour le pliable de Samsung.

Le Pixel 11 Pro Fold est compatible avec une puissance de charge par câble de 30 W, lui permettant de passer de 0 à 50 % de batterie en 30 minutes. Sur le même laps de temps, le Galaxy Z Fold 8 Ultra récupère 67 % de son énergie maximale grâce à sa recharge de 45 W. Google se rattrape sur le sans fil avec une recharge de 25 W et support magnétique. Privé d’aimants, le Galaxy Z Fold 8 Ultra a besoin d’une coque spéciale pour accéder à la recharge magnétique et est limité à 20 W.

Le Pixel 11 Pro Fold mise sur l’IA et le traitement logiciel pour la photo

Les tests complets en photo des deux smartphones nous aideront à y voir plus clair, mais en attendant on peut comparer les caractéristiques matérielles des capteurs utilisés par Google et Samsung.

Pixel 11 Pro Fold

Capteur grand-angle de 48 Mpx Quad PD, ouverture de ƒ/1,70

Capteur ultra grand-angle de 10,5 Mpx Dual PD avec autofocus, ouverture de ƒ/2,2

Téléobjectif de 10,8 Mpx Dual PD avec stabilisation optique de l’image, ouverture de ƒ/3,1, zoom optique x5

Caméra frontale de l’écran interne de 10 Mpx Dual PD, ouverture de ƒ/2,2

Caméra frontale de l’écran externe 10 Mpx Dual PD, ouverture de ƒ/2,2

Galaxy Z Fold 8 Ultra

Capteur grand-angle de 200 Mpx, ouverture ƒ/1,70

Capteur ultra grand-angle de 50 Mpx, ouverture ƒ/1,9

Téléobjectif de 10 Mpx, ouverture ƒ/2.4, zoom optique 3x

Caméra frontale de l’écran interne de 10 Mpx, ouverture ƒ/2,2

Caméra frontale de l’écran externe de 10 Mpx, ouverture ƒ/2,2

D’une manière générale, le Galaxy Z Fold 8 Ultra est mieux équipé en photo que le Pixel 11 Pro Fold, avec une mention spéciale pour son capteur principal de 200 Mpx. Mais on sait que Google brille par son logiciel et un traitement qui parvient à exploiter au mieux les métadonnées capturées par les caméras. L’IA intervient aussi, avec notamment deux nouvelles fonctions apparues sur cette génération. La capture magique permet de filmer et prendre des photos à la volée sans soigner le cadrage ou la mise au point, puis de les recadrer et les déflouter automatiquement. Les styles photo donnent quant à eux la possibilité d’appliquer une esthétique personnalisée à ses clichés.

Gemini Intelligence prend un peu d’avance sur Galaxy AI

Comme nous vous le rappelions déjà dans notre comparatif entre le Pixel 11 Pro XL et le Galaxy S26 Ultra, les deux constructeurs promettent sept ans de mises à jour d’Android et de patchs de sécurité, soit le meilleur support logiciel disponible sur Android en dehors de Fairphone. Les deux appareils sont basés sur Android 17, avec la surcouche Pixel Launcher pour l’un et One UI 9 pour l’autre. Celle de Google est plus épurée et vient avec moins d’applications préinstallées, puisque Samsung propose à la fois les services de Google et les siens sur ses appareils.

Gemini Intelligence et Galaxy AI sont de loin les expériences IA les plus abouties sur Android. Google garde toutefois une longueur d’avance et le prouve encore avec les nouveautés introduites sur ses nouveaux modèles. Le Pixel 11 Pro Fold profite par exemple d’une saisie vocale optimisée par IA, qui supprime automatiquement les mots vides et les hésitations et améliore la mise en forme à l’écrit du discours. Les suggestions contextuelles proactives, équivalent de Now Nudge chez Samsung, deviennent aussi plus pertinentes dans les discussions. Gemini Intelligence apporte aussi la traduction instantanée des vidéos, podcasts et messages vocaux, et met à disposition la populaire fonction Entourer pour chercher directement au niveau de l’appareil photo.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est plus cher

Les deux smartphones sont disponibles dans les trois mêmes configurations de stockage :

Pixel 11 Pro Fold 256 Go : 1 999 €

Pixel 11 Pro Fold 512 Go : 2 129 €

Pixel 11 Pro Fold 1 To : 2 389 €

Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 Go : 2 199 €

Galaxy Z Fold 8 Ultra 512 Go : 2 399 €

Galaxy Z Fold 8 Ultra 1 To : 2 799 €

Les prix sont très élevés, ce sont tout simplement les mobiles les plus chers au sein du catalogue de Google et de Samsung. Le tarif du Galaxy Z Fold 8 Ultra est supérieur de 200 euros à celui du Pixel 11 Pro Fold dans leur version de base respective à 256 Go. L’écart se creuse ensuite à 270 euros et 410 euros pour les versions plus coûteuses. Une différence qui peut faire pencher la balance, surtout pour les modèles 1 To.