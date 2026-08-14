Android : comment booster l’autonomie de son smartphone en moins d’une minute

L’autonomie d’un smartphone est souvent le nerf de la guerre pour les utilisateurs qui cherchent à l’optimiser au maximum. Sur Android, il existe plusieurs paramètres qui permettent de réduire sa consommation de batterie et ainsi de profiter de son smartphone plus longtemps. Nous en avons sélectionné 7, que nous vous expliquons dans cet article.

Android comment economiser batterie smartphone

De nombreuses méthodes existent pour augmenter l’autonomie de votre smartphone et ce ne sont pas les articles à ce sujet qui manquent sur le web. Nous avons nous-mêmes écrit un guide reprenant les principaux gestes à adopter pour économiser sa batterie au maximum. À l’inverse, nous avons également publié plusieurs conseils pour augmenter la vitesse de recharge pour les cas où chaque seconde compte pour retrouver un peu de batterie.

Bref, tout le monde cherche à profiter autant que possible de son smartphone avant d’avoir, inévitablement, à le recharger. Mais au-delà des bonnes pratiques et autres astuces pour réduire sa consommation de batterie, il suffit parfois de désactiver (ou d’activer) certains paramètres pour percevoir une grosse différence. Dans cet article, vous en retrouverez 7, que nous estimons les plus efficaces d’entre eux.

Sur le même sujet — Il est censé protéger votre smartphone, mais cet accessoire ruine sa batterie : voici l’astuce toute bête pour y remédier

Les paramètres à régler pour améliorer l’autonomie de son smartphone Android

Le mode sombre

Commencez par le plus simple. Le mode sombre ne protège pas que vos yeux, il permet également à l’écran de consommer moins d’énergie, et donc à votre batterie d’en faire de même. Voici comment l’activer :

  1. Ouvrez les Paramètres de votre smartphone Android
  2. Rendez-vous dans la section Écran
  3. Tout en haut de l’écran, sélectionnez l’option Sombre

tuto paramètres batterie

La luminosité adaptative

Toujours du côté des petites astuces qui font la différence, la luminosité adaptative permet à votre écran de modifier automatiquement sa luminosité en fonction de l’éclairage de votre environnement. Si vous êtes au bord de la piscine sous un soleil d’été, nul besoin d’avoir votre écran qui brûle de la batterie en rétroéclairage. Voici comment activer l’option :

  1. Ouvrez les Paramètres de votre smartphone Android
  2. Rendez-vous dans la section Écran
  3. Activez l’option Luminosité adaptative

tuto paramètres batterie 2

Les données mobiles

Une autre fonctionnalité qui consomme beaucoup de batterie et bien souvent inutilement, ce sont bien sûr les données mobiles. Si vous laissez ces dernières activées alors que vous vous trouvez chez vous ou que vous êtes connecté à un quelconque réseau wifi, il ne sert strictement à rien de les laisser activer. Il suffit de faire défiler le menu des paramètres rapides puis d’appuyer sur l’icône correspondante pour s’en débarrasser.

tuto phon

La mise en veille des applications

Nous avons tous des applications que nous utilisons très peu, voire pas du tout sur notre smartphone. On pourrait les croire inoffensives et pourtant, la plupart d’entre elles continuent de fonctionner en arrière-plan (c’est-à-dire sans avoir besoin d’être ouvertes), ce qui consomme évidemment de la batterie. Pour éviter cela, il suffit de les mettre en veille :

  1. Ouvrez les Paramètres de votre smartphone Android
  2. Rendez-vous dans la section Batterie
  3. Appuyez sur Limites utilisation arrière-plan
  4. Activez l’option Mise en veille applis inutilisées

tuto paramètres batterie 3

Les retours haptiques

Et encore une fonctionnalité certes très agréable, mais qui est extrêmement énergivore. Vous vous êtes peut-être dit que vous ne pourrez jamais retourner en arrière après avoir découvert le plaisir procuré par les retours haptiques, mais il faut se rendre à l’évidence : faire vibrer votre téléphone à la moindre chose que vous faites n’est pas très bon pour votre autonomie. Si vous préférez privilégier cette dernière, voici comment désactiver la fonctionnalité :

  1. Ouvrez les Paramètres de votre smartphone Android
  2. Rendez-vous dans la section Sons et vibrations
  3. Appuyez sur Vibration système
  4. Désactivez l’option Interactions tactiles

tuto paramètres batterie 5

Le mode économie d’énergie

Pourquoi s’embêter à fouiller dans ces paramètres quand il existe littéralement une option dont la seule fonction est de vous faire économiser de la batterie ? En plus, celle-ci est accessible depuis le menu des paramètres rapides. Que demander de plus ?

tuto paramètres batterie 7

Le mode sommeil

Faire de son mieux en journée pour réduire sa consommation de batterie, c’est bien, mais encore faut-il que ses efforts ne soient pas réduits à néant durant la nuit. En effet, votre téléphone continue de fonctionner même lorsque vous dormez. Heureusement, il est possible de limiter cette activité au strict minimum grâce au mode Sommeil. Voici comment l’activer :

  1. Ouvrez les Paramètres de votre smartphone Android
  2. Rendez-vous dans la section Modes et routines
  3. Appuyez sur Sommeil
  4. Appuyez sur Activer

tuto paramètres batterie 6


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers tutos !

Sony WH-1000XM6 : 41% de réduction sur le meilleur casque à réduction de bruit active du marché, c’est incroyable !

Sur le marché des casques sans fil modernes, Sony fait figure de premier de la classe. Le Sony WH-1000XM6 est la dernière génération de casque à réduction de bruit active…

NordVPN, Proton VPN… Méfiez-vous de ces fausses extensions qui circulent sur Chrome

Votre VPN est peut-être un faux. Une entreprise de cybersécurité pointe en effet du doigt plusieurs centaines d’extensions de ce type, qui imitent des géants tels que NordVPN ou encore…

Marre de recharger votre smartphone ? Honor prépare une batterie absolument monstrueuse

Marre de recharger votre smartphone plusieurs fois par jour ? Un célèbre fabricant serait en train de développer un appareil disposant d’une énorme batterie, avec une autonomie hors du commun……

Pixel 11 : Google veut en finir avec les photos trop artificielles grâce à cette nouveauté

Avec son prochain Pixel 11, Google joue une nouvelle carte qui pourrait sensiblement améliorer la qualité de ses photos. Cette nouvelle fonctionnalité accompagnera la sortie du prochain smartphone de la…

Moins de 5 euros pour 30 minutes de vol : le plus gros avion électrique au monde prend son envol

Le plus gros avion électrique au monde vient d’effectuer son tout premier vol. L’appareil a pu voler pendant une trentaine de minutes, pour un coût en électricité estimé à seulement…

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro écrase la concurrence avec un score complètement fou

La prochaine puce phare de Qualcomm se dévoile, et les premiers résultats sont impressionnants. En effet, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro afficherait des performances largement supérieures à celles…

Votre VPN plombe-t-il vraiment l’autonomie de votre smartphone ? Ce que montrent les mesures réelles

Vous trouvez que votre smartphone tient moins longtemps qu’il ne devrait ? Le premier réflexe pourrait vous conduire à vérifier le menu Batterie pour identifier les applications les plus énergivores….

IA : moins d’un jeune sur dix croit encore aux bienfaits de cette technologie

L’intelligence artificielle pourrait bien être en train de perdre la confiance de la jeune génération. C’est en tout cas ce que révèle une étude, qui montre que ces derniers croient…

Moins de 125 € pour les Galaxy Buds 3 Pro : les écouteurs haut de gamme de Samsung passent à moitié prix

Alors que Samsung réclamait 249 € pour les Galaxy Buds 3 Pro à leur sortie, les écouteurs haut de gamme coûte moins de la moitié de ce prix, grâce à…

Grâce à One UI 9.5, votre smartphone Samsung va pouvoir verrouiller des applications

Le verrouillage d’applications arrive sur les smartphones Samsung via la mise à jour One UI 9.5. Cette fonction permet de bloquer l’accès aux apps de son choix par code PIN,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.