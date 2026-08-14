Android : comment booster l’autonomie de son smartphone en moins d’une minute

L’autonomie d’un smartphone est souvent le nerf de la guerre pour les utilisateurs qui cherchent à l’optimiser au maximum. Sur Android, il existe plusieurs paramètres qui permettent de réduire sa consommation de batterie et ainsi de profiter de son smartphone plus longtemps. Nous en avons sélectionné 7, que nous vous expliquons dans cet article.

De nombreuses méthodes existent pour augmenter l’autonomie de votre smartphone et ce ne sont pas les articles à ce sujet qui manquent sur le web. Nous avons nous-mêmes écrit un guide reprenant les principaux gestes à adopter pour économiser sa batterie au maximum. À l’inverse, nous avons également publié plusieurs conseils pour augmenter la vitesse de recharge pour les cas où chaque seconde compte pour retrouver un peu de batterie.

Bref, tout le monde cherche à profiter autant que possible de son smartphone avant d’avoir, inévitablement, à le recharger. Mais au-delà des bonnes pratiques et autres astuces pour réduire sa consommation de batterie, il suffit parfois de désactiver (ou d’activer) certains paramètres pour percevoir une grosse différence. Dans cet article, vous en retrouverez 7, que nous estimons les plus efficaces d’entre eux.

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Les paramètres à régler pour améliorer l’autonomie de son smartphone Android

Le mode sombre

Commencez par le plus simple. Le mode sombre ne protège pas que vos yeux, il permet également à l’écran de consommer moins d’énergie, et donc à votre batterie d’en faire de même. Voici comment l’activer :

Ouvrez les Paramètres de votre smartphone Android Rendez-vous dans la section Écran Tout en haut de l’écran, sélectionnez l’option Sombre

La luminosité adaptative

Toujours du côté des petites astuces qui font la différence, la luminosité adaptative permet à votre écran de modifier automatiquement sa luminosité en fonction de l’éclairage de votre environnement. Si vous êtes au bord de la piscine sous un soleil d’été, nul besoin d’avoir votre écran qui brûle de la batterie en rétroéclairage. Voici comment activer l’option :

Ouvrez les Paramètres de votre smartphone Android Rendez-vous dans la section Écran Activez l’option Luminosité adaptative

Les données mobiles

Une autre fonctionnalité qui consomme beaucoup de batterie et bien souvent inutilement, ce sont bien sûr les données mobiles. Si vous laissez ces dernières activées alors que vous vous trouvez chez vous ou que vous êtes connecté à un quelconque réseau wifi, il ne sert strictement à rien de les laisser activer. Il suffit de faire défiler le menu des paramètres rapides puis d’appuyer sur l’icône correspondante pour s’en débarrasser.

La mise en veille des applications

Nous avons tous des applications que nous utilisons très peu, voire pas du tout sur notre smartphone. On pourrait les croire inoffensives et pourtant, la plupart d’entre elles continuent de fonctionner en arrière-plan (c’est-à-dire sans avoir besoin d’être ouvertes), ce qui consomme évidemment de la batterie. Pour éviter cela, il suffit de les mettre en veille :

Ouvrez les Paramètres de votre smartphone Android Rendez-vous dans la section Batterie Appuyez sur Limites utilisation arrière-plan Activez l’option Mise en veille applis inutilisées

Les retours haptiques

Et encore une fonctionnalité certes très agréable, mais qui est extrêmement énergivore. Vous vous êtes peut-être dit que vous ne pourrez jamais retourner en arrière après avoir découvert le plaisir procuré par les retours haptiques, mais il faut se rendre à l’évidence : faire vibrer votre téléphone à la moindre chose que vous faites n’est pas très bon pour votre autonomie. Si vous préférez privilégier cette dernière, voici comment désactiver la fonctionnalité :

Ouvrez les Paramètres de votre smartphone Android Rendez-vous dans la section Sons et vibrations Appuyez sur Vibration système Désactivez l’option Interactions tactiles

Le mode économie d’énergie

Pourquoi s’embêter à fouiller dans ces paramètres quand il existe littéralement une option dont la seule fonction est de vous faire économiser de la batterie ? En plus, celle-ci est accessible depuis le menu des paramètres rapides. Que demander de plus ?

Le mode sommeil

Faire de son mieux en journée pour réduire sa consommation de batterie, c’est bien, mais encore faut-il que ses efforts ne soient pas réduits à néant durant la nuit. En effet, votre téléphone continue de fonctionner même lorsque vous dormez. Heureusement, il est possible de limiter cette activité au strict minimum grâce au mode Sommeil. Voici comment l’activer :