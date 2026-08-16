Avengers Doomsday : Doctor Doom écrase Thor dans une nouvelle bande-annonce

Le très attendu Avengers: Doomsday se dévoile à l’occasion d’une nouvelle bande-annonce. Au cours de celle-ci, on peut apercevoir le très puissant Doctor Doom, incarné par l’un des acteurs les plus célèbres du MCU.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Marvel Cinematic Universe n’aura jamais été aussi généreux avec ses fans. En effet, de nombreux films et autres séries sont en préparation. Et pour cause : Marvel prépare un nouveau départ avec les Avengers, et l’ensemble de l’univers va bientôt basculer. On retrouve tout d’abord l’excellent Spider-Man: Brand New Day, qui est le deuxième meilleur démarrage de toute l’histoire du cinéma.

On compte ensuite Avengers: Secret Wars, dont la sortie est prévue l’année prochaine. En attendant, le scénario supposé du film a récemment fuité, ce dernier ayant provoqué la colère de certains fans. Mais c’est sans compter sur le véritable reboot du MCU, à savoir le non moins attendu Avengers: Doomsday.

Et, bonne nouvelle pour les fans, le prochain film Marvel vient d’avoir droit à une nouvelle bande-annonce impressionnante. À cette occasion, on peut notamment voir l’inquiétant Doctor Doom balayer d’un revers de la main Thor, une nouvelle fois incarné par Chris Hemsworth.

Avengers: Doomsday : un casting trois étoiles et une sortie imminente

D’ailleurs, côté casting, les fans du MCU ne seront pas en reste. Tout d’abord, on retrouve l’irrésistible Robert Downey Jr., bien connu pour avoir incarné Tony Stark dans la saga Iron Man. Et, si ce dernier a récemment accepté de passer le flambeau, celui-ci est de retour dans un rôle bien différent.

On retrouve ensuite Chris Evans, qui reprend son rôle de Steve Rogers (Captain America). On compte également Tom Hiddleston, qui incarnera une nouvelle fois l’irrésistible Loki. Par ailleurs, celui-ci revient également dans une nouvelle série, mais pas celle que vous croyez. Et la liste continue.

En effet, le casting d’Avengers: Doomsday marque également le retour de Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards. On retrouvera par ailleurs Joseph Quinn en Johnny Storm, Vanessa Kirby dans le rôle de Sue Storm, ou encore Simu Liu en Shang-Chi.

Il faudra toutefois s’armer d’un peu de patience avant de découvrir le prochain film Marvel. En effet, en France, la date de sortie d’Avengers: Doomsday est fixée au 16 décembre 2026.