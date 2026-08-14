Ninja CREAMi Scoop & Swirl : chute de prix sur la machine à glace 13-en-1 qui fait aussi des glaces italiennes !

Les beaux jours continuent et pour résister aux fortes températures, il est toujours tentant de se faire une bonne glace bien fraîche. Seul problème, les glaces vendues dans le commerce sont souvent bourrées d’additifs nocifs. Pour remédier à ce problème, Ninja a conçu une machine à glace révolutionnaire qui va vous permettre de faire vos glaces préférées avec des ingrédients naturels. Et en ce moment, elle est en promotion sur le site officiel !

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Si vous avez déjà un AirFryer dans votre cuisine, vous connaissez certainement la marque Ninja. L’entreprise américaine propose non seulement une multitude de références de friteuses sans huile, mais aussi d’autres appareils qui vont vous faciliter la cuisine au quotidien, dont la fameuse machine à glace CREAMi Scoop & Swirl.

Cette machine 13-en-1 va vous permettre de réaliser rapidement et facilement des pots de glace pour toute la famille ainsi que des glaces à l’italienne savoureuses. Affichée à 349,99 euros, vous pouvez vous l’offrir pour moins cher grâce au code promo PASN10 qui fait chuter son prix à seulement 314,99 euros. En plus, vous avez la livraison express Chronopost offerte. Vous pourrez donc en profiter d’ici deux à quatre jours.

Pourquoi craquer pour la machine à glace Ninja CREAMi Scoop & Swirl 13-en-1 ?

La Ninja CREAMi Scoop & Swirl est la machine que tout le monde rêve d’avoir dans sa cuisine pour profiter de glaces onctueuses et bonnes pour la santé pendant les chaudes journées d’été. Cet appareil vous permet de faire vos glaces très simplement. Vous n’avez qu’à mettre les ingrédients de votre choix au congélateur pendant 24 heures et la Ninja CREAMi Scoop & Swirl s’occupera de tout brasser pour réaliser les glaces de votre choix.

La machine propose 13 modes différents que vous pouvez activer d’une simple touche. Vous avez 6 modes pour réaliser des boules de glaces et 6 pour les glaces à l’italienne. Vous pourrez par exemple réaliser des crèmes glacées allégées, des yaourts glacés, des glaces fruitées… Vous disposez même d’un mode CreamiFit qui vous permet de réaliser des glaces à la fois légères et riches en protéines.

Et pour couronner le tout, vous pouvez personnaliser vos glaces en rajoutant les toppings de votre choix grâce au dernier mode Mix-In. Vous pourrez ainsi rajouter des éclats de noisettes, des pépites de caramel ou de chocolat, entre autres.