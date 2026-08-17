250 € de réduction sur le Pixel 10a : -45% sur le smartphone Google

Le Pixel 10a est disponible depuis mars 2026 au prix conseillé de 549 €. Cinq mois plus tard, il est en promo à moins de 300 € sur AliExpress à l’occasion de sa campagne Back to School.

Pixel 10a

Le prix affiché est de 381 €, ce qui représente déjà un bon prix pour le Pixel 10a récemment sorti. Pour passer sous la barre des 300 €, il faut d’abord saisir le code PHDFR50 dans le panier pour bénéficier d’une première réduction de 50 €. AliExpress accorde ensuite 33 € de réduction supplémentaire lorsque vous choisissez PayPal au moment de régler.

Le Pixel 10a revient ainsi à 298 € au lieu des 549 €, soit une économie de 250 €. Cela représente une réduction d’environ 46 %. Le produit est expédié gratuitement depuis la France, avec un délai de livraison de moins de trois jours.

Le Coach photo vous aide à trouver le bon cadrage

Le Pixel 10a dispose d’un capteur principal de 48 MP et d’un ultra grand-angle de 13 MP. Google s’appuie ainsi sur un double appareil photo, qui reste aussi efficace qu’une configuration plus musclée en nombre de capteurs. Le smartphone propose notamment une mise au point macro et un zoom numérique pouvant atteindre 8x.

L’IA est aussi au cœur de la partie photo : un Coach photo analyse notamment la scène visible à l’écran et vous suggère quelques changements avant la prise de vue. Il peut vous inviter à déplacer le smartphone, à modifier le cadrage ou à choisir un autre angle. Cette fonction se montre utile par exemple lorsque vous ne savez pas comment photographier un bâtiment, un paysage ou un groupe de personnes.

La fonction Meilleure Prise intervient après que vous ayez pris la photo. Elle compare plusieurs images prises à la suite et peut sélectionner une meilleure expression pour chaque personne. Vous évitez ainsi de jeter une photo de groupe parce que quelqu’un avait les yeux fermés.

Sept ans de mises à jour

Le Pixel 10a fonctionne avec la puce Tensor G4 et bénéficie de sept années de mises à jour du système et de sécurité. Google pourra également ajouter de nouvelles fonctions au Pixel 10a grâce à des mises à jour régulières appelées Pixel Drops, sans attendre la prochaine mise à jour majeure d’Android.

L’écran Actua du smartphone a une diagonale de 6,3 pouces, avec un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz. Sa fréquence élevée rend les défilements et les animations plus fluides. La batterie de 5 100 mAh offre plus de 30 heures d’autonomie selon Google, avec une recharge filaire d’une puissance de 30W.

Le Pixel 10a bénéficie enfin d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière. Son écran est recouvert de verre Gorilla Glass 7i, plus résistant aux chocs et aux rayures que le verre utilisé sur le Pixel 9a.


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