VisionQuest : Vision et Ultron sont de retour, Marvel dévoile enfin les premières images

La très attendue série VisionQuest se dévoile en vidéo. La toute première bande-annonce de la future série Disney+ vient d’être dévoilée par Marvel et nous en apprend plus quant aux aventures de Vision et Ultron.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 2026 aura été particulièrement riche pour les fans du MCU. En effet, Marvel prépare un nouveau départ avec les Avengers, tout l’univers va basculer. On retrouve tout d’abord Spider-Man : Brand New Day, qui cartonne en salle. Mieux encore : celui-ci est le deuxième meilleur démarrage de toute l’histoire du cinéma. On retrouve ensuite le reboot Avengers : Doomsday, dont la première bande-annonce est disponible en ligne depuis peu.

Et, côté séries, les fans du MCU ne sont pas en reste, loin de là. On pense par exemple à Spider-Noir, pour laquelle une règle de Marvel a complètement changé la série Prime Video. On pense ensuite à Daredevil: Born Again, ou encore à la série Loki, qui s’est arrêtée à la fin de la saison 2.

VisionQuest : quelle date de sortie pour la série Disney+ ?

Mais c’est sans compter sur VisionQuest, la suite de WandaVision, qui s’apprête à débarquer sur Disney+. Jusqu’à présent, nous ne disposions pas de nombreuses informations à son sujet, bien que le casting de la série ait été dévoilé l’année dernière. Mais c’était sans compter sur l’événement D23, à l’occasion duquel Disney a également dévoilé la bande-annonce de la saison 2 d’Ahsoka.

Tout d’abord, est-il nécessaire de rappeler que Vision fait son grand retour dans la série VisionQuest ? Il est en effet important de noter que celui-ci est mort dans Avengers : Infinity War et n’est pas revenu dans Avengers : Endgame. Mais ce n’est pas tout.

En effet, la bande-annonce de VisionQuest nous montre qu’Ultron sera lui aussi de la partie. L’acteur James Spader reprend d’ailleurs ici le rôle qu’il a tenu dans Avengers : L’Ère d’Ultron. Par ailleurs, James D’Arcy reprend également son rôle de Jarvis, dans sa forme humaine cette fois.

Toujours côté casting, on retrouvera également Henry Lewis, Orla Brady, Emily Hampshire ou encore Ruaridh Mollica. La série VisionQuest est dirigée par le showrunner Terry Matalas, à qui l’on doit, entre autres, Star Trek: Picard. La sortie de VisionQuest est fixée au 14 octobre 2026 sur Disney+.