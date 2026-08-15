Marre de recharger votre smartphone ? Honor prépare une batterie absolument monstrueuse

Marre de recharger votre smartphone plusieurs fois par jour ? Un célèbre fabricant serait en train de développer un appareil disposant d’une énorme batterie, avec une autonomie hors du commun…

VPN et batterie

Face à une concurrence toujours plus forte, les fabricants de smartphones doivent redoubler d’inventivité pour sortir du lot. Certains tentent de proposer des appareils toujours plus fins, à l’image d’Honor. En effet, l’année dernière, le fabricant chinois a auto-proclamé son Magic V5 comme étant le smartphone pliable le plus fin au monde. D’ailleurs, la mode des smartphones ultra-fins n’est pas terminée, Xiaomi s’attaquant désormais à l’iPhone Air. Toutefois, qui dit finesse extrême dit également autonomie limitée.

Autrefois, les téléphones portables ne consommaient quasiment rien. Le vénérable – et légendaire – Nokia 3310 pouvait par exemple tenir près d’une semaine avec une seule charge. Mais cette époque est définitivement révolue, et recharger son smartphone quotidiennement est désormais la norme.

Honor : la recharge quotidienne de votre smartphone pourrait bientôt appartenir au passé

Mais il ne faut pas oublier Honor, qui a misé sur une batterie hors norme pour se démarquer de la concurrence. En effet, la firme chinoise prouve qu’une batterie géante fait vendre, ses smartphones s’arrachant par millions. Et il semblerait qu’Honor s’apprête à remettre le couvert, avec une batterie à la capacité hors norme.

En effet, selon le leaker chinois Digital Chat Station, Honor préparerait une batterie de grande capacité. Celle-ci afficherait une capacité nominale annoncée de 11 790 mAh, pour une capacité effective de pas moins de 12 000 mAh. Rien que ça.

Toutefois, l’informateur n’a pas réussi à découvrir le nom du futur smartphone de la marque qui bénéficiera de cette nouvelle batterie. Il pourrait s’agir de la version haut de gamme du Honor Magic 9, ou encore de la série Honor Win 2. Pour rappel, les Honor Win et Honor Win Turbo disposaient déjà d’une batterie de grande capacité de 10 000 mAh. Mieux encore : le Honor X80 Pro Max embarque une batterie de 11 000 mAh.

Une batterie de 12 000 mAh offrirait un avantage de taille en termes d’autonomie. En effet, selon certaines estimations, une telle capacité permettrait de recharger son smartphone tous les trois jours environ, contre près d’une fois par jour pour la plupart des téléphones actuellement disponibles sur le marché…


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