Après un final de deuxième saison qui a littéralement fait voler en éclats les frontières de l'univers souterrain, la série SF adaptée des romans de Hugh Howey s'apprête à lever le voile sur les derniers mystères de l'extérieur. Rebecca Ferguson reprend son rôle de Juliette Nichols pour ce qui s'annonce comme l'ultime combat pour la vérité. Entre les révélations sur les autres silos et le destin des survivants, ce nouveau chapitre promet de conclure l'épopée de manière spectaculaire.

Dans ce dossier, on fait le tour des infos essentielles pour ne rien manquer, de la date de diffusion aux détails sur le tournage des deux dernières saisons. On vous explique aussi comment la série va s'attaquer aux autres silos et ce que cela signifie pour la survie de Juliette, désormais seule face à l'extérieur. Si vous avez aimé l'ambiance étouffante des débuts, ce final s'annonce encore plus tendu avec des révélations qui vont changer la donne.

Quand sera diffusée la saison 3 de Silo ?

Le rendez-vous est fixé au 3 juillet 2026.

En attendant, n'hésitez pas à jeter un œil à la bande-annonce, qui promet une suite encore plus sous tension pour Juliette Nichols.

Combien d'épisodes pour cette saison 3 ?

Comme pour les deux précédentes, cette saison 3 de Silo se composera de 10 épisodes. Ce format reste idéal pour maintenir le suspense tout en prenant le temps d'explorer les nouveaux silos découverts par Juliette.

Sur quelle plateforme sera disponible la saison 3 ?

Sans surprise, c’est sur Apple TV+ que vous pourrez retrouver cette nouvelle saison. La série reste l'une des exclusivités majeures de la plateforme, qui continue de miser sur des productions de science-fiction ambitieuses comme Foundation ou For All Mankind pour enrichir son catalogue original.

Une saison 4 déjà confirmée pour conclure l'aventure

L'avenir de la série est déjà tracé puisque la saison 4 est officiellement confirmée. Pour réduire l'attente et garantir un dénouement rapide, Apple a pris la décision d'enchaîner les tournages des saisons 3 et 4. C'est une stratégie de plus en plus courante qui permet de garder les acteurs disponibles tout en réduisant les coûts de production.

Pour les spectateurs, c'est l'assurance de ne pas avoir à attendre des années pour voir le grand final. Si le calendrier est respecté, ce dernier chapitre pourrait arriver sur nos écrans dès l'été 2027. Apple semble ainsi vouloir boucler l'adaptation des romans de Hugh Howey sans traîner, en s'assurant que le rythme reste soutenu jusqu'au bout.

Qui est au casting de cette saison 3 ?

Rebecca Ferguson revient bien sûr incarner Juliette Nichols. Après son incroyable sortie à l'air libre, elle reste la figure centrale de cette saison, mais d’autres visages familiers sont aussi de la partie pour gérer le chaos qui s'installe dans le Silo.

Common revient sous les traits de Robert Sims, le responsable de la sécurité qui doit gérer une situation de plus en plus incontrôlable. Tim Robbins incarne à nouveau Bernard Holland, dont l'autorité est sérieusement mise à mal par les révélations de Juliette. Harriet Walter campe toujours le rôle de Martha Walker, le soutien technique et moral de l'ombre.



La grande nouveauté, c'est l'arrivée de Steve Zahn qui incarne Solo, un survivant solitaire que Juliette va croiser dans son périple. On retrouvera également Iain Glen (Dr Nichols) et Chinaza Uche (Paul Billings) pour faire le lien avec les événements internes du silo d'origine.

Rappel : que s'est-il passé dans les saisons précédentes ?

La série nous a plongés dans un futur où les derniers survivants de l'humanité vivent enfermés dans un silo géant, sans savoir pourquoi ni comment ils sont arrivés là. La première saison suivait Juliette Nichols, une mécanicienne devenue shérif, qui a commencé à déterrer des secrets que les autorités auraient préféré garder enfouis.

Le final de la saison 2 a tout changé. Après avoir été condamnée à sortir pour “nettoyer”, Juliette a découvert que le paysage dévasté qu'elle voyait à travers son casque était une illusion. En dépassant la colline, elle a réalisé qu'elle n'était pas seule, son silo n'est qu'un parmi des dizaines d'autres, enterrés côte à côte dans un monde en ruines. Désormais, elle se retrouve seule à l'extérieur, face à l'inconnu, tandis qu'une révolte gronde à l'intérieur du Silo 18.

De quoi va parler la saison 3 de Silo ?

Cette nouvelle saison reprend exactement là où le choc du final nous avait laissés. Juliette se retrouve seule à la surface, découvrant avec effroi que le monde extérieur est un immense cimetière de silos identiques au sien. L'intrigue se concentrera sur son périple pour atteindre l'un de ces refuges, le Silo 17, où elle espère trouver des réponses et des alliés. À l'intérieur du Silo 18, la situation est tout aussi explosive, sa sortie réussie a brisé le mythe du “Nettoyage” et la révolte gronde. Bernard et Sims devront user de méthodes brutales pour maintenir l'ordre, alors que les secrets du Pacte commencent à fuiter. Entre survie en milieu hostile et guerre civile imminente, les masques tombent enfin.

Quels sont les mystères encore non résolus ?

Si Juliette a survécu à l'extérieur, l'ombre sur les origines du projet reste entière. Le plus grand mystère reste l'origine même des silos. Qui a construit ces structures massives et dans quel but précis ? On ignore encore tout de la gestion centrale et de l'identité de ceux qui tirent les ficelles depuis le Silo 1. L'état réel de la planète reste également une énigme et la vérité sur la toxicité de l'air est encore floue. Enfin, le rôle de Bernard et ses communications secrètes avec “l'extérieur” laissent penser que le système est bien plus complexe qu'une simple mesure de survie. Cette saison devrait apporter enfin des réponses, en révélant notamment ce qu'il est advenu des autres colonies aujourd'hui silencieuses.

Qu’est-ce qui change par rapport aux livres ?

La série continue de suivre la trame de la trilogie de Hugh Howey, mais avec une approche plus riche. Là où les livres se focalisent surtout sur l'action et la survie technique, Apple TV+ prend le temps de développer la psychologie des personnages secondaires. Des rôles comme celui de Sims ou le passé de la famille de Juliette sont bien plus détaillés à l'écran.

Pour ce nouveau chapitre, l'intrigue devrait s'attaquer à la deuxième partie du premier tome (Silo), notamment la rencontre entre Juliette et Solo. On s'attend à une version beaucoup plus visuelle et tendue que dans le livre. La production pourrait aussi intégrer des éléments de Origins (le tome 2) via des flashbacks pour expliquer enfin la création des bunkers. C'est ce mélange entre fidélité aux moments clés et développement original qui permet de donner des réponses aux spectateurs, parfois même plus tôt que dans les romans.

Faut-il avoir lu les livres pour comprendre ?

Pas du tout. Bien que la série soit une adaptation, elle prend le temps de construire son propre univers visuel et ses propres enjeux. Les créateurs ont d'ailleurs modifié certains détails de l'intrigue pour garder l'effet de surprise, même pour ceux qui connaissent déjà la fin sur papier. La saison 3 promet d'être accessible tout en offrant une profondeur qui devrait ravir les fans.