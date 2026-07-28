Avec sa Watch S5, Xiaomi affine le design de sa gamme “S” et pousse encore plus loin le curseur de l’autonomie. Boîtier en acier, écran très lumineux, capteurs améliorés… cette montre connectée disposerait-elle de tous les atouts pour convaincre ?

Après des Watch S3 et Watch S4 axées sur la personnalisation avec leurs cadrans amovibles, la Watch S5 46 mm, présentée fin mai 2026 par Xiaomi, continue de miser sur le design et le suivi sportif, tout en apportant son lot de nouveautés. Moins imposante que ses aînées, mais d’une conception qui se veut tout aussi premium, cette nouvelle montre connectée promet un fonctionnement de haut vol, avec un affichage ainsi qu’une autonomie encore améliorés.

Nous avons évalué pendant quelques semaines cette Watch S5, qui fonctionne avec HyperOS, le système propriétaire de Xiaomi, à la fois compatible avec les smartphones Android et iOS. Tient-elle ses promesses et dispose-t-elle de fonctionnalités suffisamment attrayantes pour se tailler une place sur un marché pour le moins encombré ? Le constructeur présente sa nouvelle Watch comme une montre pensée pour le sport. Voici ce que nous avons pensé de son utilisation au quotidien.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Watch S5

Depuis sa présentation il y a quelques semaines, la Xiaomi Watch S5 est disponible sur le Mi Store ainsi que dans la boutique Amazon de la marque. Son prix officiel débute à 179,99 euros et peut grimper jusqu’à 199,99 euros en fonction des coloris, des bracelets et de quelques éléments de design. C’est le cas du modèle Vert avec son bracelet en nylon tressé (celui que nous avons testé) et du modèle bleu avec son bracelet en cuir et ses marqueurs en céramique blanche.

Il s’agit là d’un positionnement tarifaire intéressant même pour Xiaomi, une marque connue pour ses produits vendus au juste prix. Pour une montre fonctionnant avec Wear OS, comme la récente Watch 5 du constructeur, il faut compter 100 à 120 euros supplémentaires, parfois plus encore chez la concurrence. La Watch S5 est, en revanche deux fois plus coûteuse que les modèles Redmi de Xiaomi. Mais sa conception Premium et son design de type horloger méritent cet écart.

Quelle que soit sa couleur, la Watch S5 est livrée avec une station de charge magnétique circulaire à brancher sur le port USB A d’un ordinateur ou d’un adaptateur électrique.

Fiche technique de la Xiaomi Watch S5 46 mm

Dimensions 46 x 46 x 10,99 mm Poids 46 g (hors bracelet) Écran 1,49 pouce AMOLED

60 Hz

Jusqu’à 2500 nits Définition 480 x 480 pixels Résolution 323 pixels par pouce Connectivité Bluetooth Double Mode BLE/BT 5.4, NFC, Wi-Fi (2,4 GHz) Stockage 2 Go Capteurs Capteur de fréquence cardiaque (avec capteur d’oxygène sanguin)

Accéléromètre

Gyroscope

Capteur de lumière ambiante

Boussole électronique

Baromètre

GPS (GNSS) Étanchéité 5 ATM Batterie 815 mAh Autonomie jusqu’à 14 jours en usage standard, jusqu’à 21 jours en usage léger Chargement station de charge magnétique à 2 broches avec câble USB-A intégré Compatibilité à partir d’Android 8 ou iOS 12 Système d’exploitation Xiaomi HyperOS 3 Matériaux verre

acier inoxydable Bracelet caoutchouc fluoré

cuir (modèle bleu uniquement)

Un design tout en finesse, de bonne facture

S’il est un domaine dans lequel la Nouvelle Watch S5 de Xiaomi se distingue, c’est bien celui du design, très réussi. Au poignet, la Watch S5 arbore un cadran rond qui plaira aux amateurs de montres à la fois classiques, mais aussi sportives. Pour cela, Xiaomi l’a ornée d’index (une graduation en chiffres pour les minutes) et d’un cerclage fin et texturé, sur ce modèle « Vert », qui rappelle la fibre de carbone. Xiaomi a fait aussi la part belle à l’affichage en réduisant au maximum la bordure d’écran (de seulement 2,6 mm). Ce modèle grand format de 46 mm offre donc une belle surface de lecture, tout en restant de dimensions restreintes sur un petit poignet.

Plus fine que la Watch S4 avec ses 11 mm d’épaisseur, la dernière-née de Xiaomi séduit tout autant par sa légèreté (46 grammes) malgré l’appel au verre et à l’acier inoxydable pour sa conception. Le bracelet en caoutchouc fluoré s’avère très élégant par son design texturé à la façon d’un tissu. Très souple, il offre un port agréable et peut s’adapter à la plupart des poignets. Son système de fermeture traditionnel s’avère appréciable, tout comme celui qui permet de le détacher du cadran, très pratique. Ceux qui souhaitent acheter un bracelet supplémentaire en cuir pour la ville pourront interchanger rapidement leurs bracelets. Leur taille standard (22 mm) ouvre un large choix de possibilités chez des vendeurs tiers.

La montre est équipée d’une couronne physique pour faciliter la circulation dans les menus et réglages, cliquable pour l’accès au menu des applications ainsi que d’un bouton dédié aux principaux raccourcis, personnalisables.

Côté étanchéité, la montre est certifiée 5 ATM, ce qui est suffisant pour la garder sous la douche ou nager, mais pas pour la plongée. Malgré un usage intensif, le verre semble offrir une excellence résistance aux rayures, l’idéal pour une montre dédiée aux activités sportives, ce qui est le cas de la Watch S5.

À l’arrière de la montre, les capteurs sont centrés dans une petite excroissance qui s’enfonce dans la peau pour faciliter les mesures, tandis qu’on remarque sur le côté l’emplacement destiné à accueillir les deux connecteurs magnétiques du chargeur.

Un écran AMOLED taillé pour l’extérieur

Le large écran AMOLED est sans doute aussi, avec le design bien léché de la Watch S5, l’un des meilleurs arguments de cette montre et ce d’autant plus qu’il offre une haute résolution (323 pixels par pouce). Ses fines bordures le mettent immanquablement en valeur, mais sa haute luminosité (jusqu’à 2500 nits en pic) ajoute l’estocade finale. La lisibilité est parfaite, y compris en extérieur lorsque le soleil brille. Le capteur de lumière ambiante fait du bon travail pour ajuster automatiquement la luminosité de l’écran, mais il est également possible de la pousser manuellement. Ou si l’on reste en mode automatique, d’activer le mode lumière du soleil pour un petit boost bienvenu. La Watch S5 n’a de ce point de vue rien à envier aux montres de sport bien plus onéreuses.

L’affichage permanent ou Always On, appelé chez Xiaomi « Toujours affiché », très pratique pour conserver l’heure affichée en permanence à l’instar d’une vraie montre, est évidemment de la partie, avec une consommation d’énergie inévitablement plus élevée. On trouve aussi un large choix de cadrans, tous gratuits et téléchargeables depuis l’application Mi Fitness, une quinzaine d’entre eux pouvant être stockés sur la montre.

Comme souvent chez Xiaomi, on recense aussi bien des cadrans numériques épurés que des compositions plus classiques à aiguilles, façon montre traditionnelle, voire des cadrans bien plus farfelus. Seul bémol, certains d’entre eux peuvent grignoter sensiblement l’autonomie, jusqu’à 10 voire 20 % supplémentaires pour les plus énergivores. C’est heureusement clairement indiqué au moment du téléchargement. Mieux vaut donc les réserver aux usages occasionnels.

HyperOS 3 : simple et fluide, mais toujours limité

Contrairement à la Watch 5, qui embarque Wear OS et donne accès au Google Play Store, la Watch S5 fonctionne sous Xiaomi HyperOS 3, un système propriétaire qui se limite au fonctionnement des applications préinstallées. Sur la Watch S5, il est donc inutile de chercher un magasin d’applications. Il faudra se satisfaire de ce que propose la montre nativement, à savoir la météo, un dictaphone, une boussole, un chronomètre, un baromètre ou encore le déclenchement à distance de l’appareil photo du smartphone. Ce qui n’est déjà pas si mal.

La navigation diffère légèrement de ce qu’on a pu connaître sur les modèles précédents : un balayage vers le haut donne accès aux raccourcis sous forme de widgets, vers le bas aux notifications, tandis que désormais un geste latéral vers la gauche permet d’accéder aux quinze cadrans préenregistrés pour en changer… ce qui est un peu redondant avec la pression du doigt sur l’écran pour accéder la aussi aux cadrans. Ce choix pourra dérouter les habitués d’autres écosystèmes, mais l’interface reste fluide et réactive au quotidien une fois la logique assimilée. Les deux boutons latéraux, dont la couronne rotative, viennent agréablement compléter cette navigation tactile.

Côté communication, la Watch S5 embarque un micro et un haut-parleur de qualité correcte pour gérer les appels en Bluetooth directement depuis le poignet. En revanche, il est toujours impossible de répondre par écrit à un SMS ou une quelconque autre notification, même via un message préenregistré : on reste ici en simple affichage, ce qui constitue une autre limitation majeure d’HyperOS 3. Une puce NFC est également présente, mais les banques françaises ne sont pas encore prises en charge nativement. Notons qu’il est possible de passer par un service tiers (Curve).

Mi Fitness : un historique et une analyse complète

L’application Mi Fitness reste le point de passage obligé pour synchroniser les données, régler les paramètres avancés ou ajouter de la musique sur la montre. Elle est toujours compatible avec des applications comme celles de Suunto, Strava ou Health Connect (Google), pour ceux qui souhaitent croiser leurs données avec d’autres services. Compatible Android et iOS, Mi Fitness peut être installée sur un iPhone ou un smartphone Android. Dans ce dernier cas, l’utilisateur accède à presque 100% des fonctions de la montre (prise de photo à distance, SOS d’urgence, détection de chute, etc.) ce qui est appréciable. Seul Xiaomi Smart Hub requiert l’usage d’un smartphone ou d’une tablette de la marque.

L’application Mi Fitness conserve ses quatre points d’entrée habituels, des onglets nommés Santé, Entraînement, Appareil et Profil. Le premier récapitule toutes les données de suivi (hors suivi d’activités sportives) de la fréquence cardiaque, au sommeil, en passant par le « score de vitalité » propre à Xiaomi. Le deuxième récapitule les séances de sport au travers d’un historique. On accède également d’un coup d’œil à sa condition physique, sa VO2 max et sa capacité de course. Sous l’onglet Appareil, il est possible de télécharger des cadrans, gérer ses notifications, ses enregistrements audio ou encore télécharger une playlist dans les 2 Go de mémoire. Ce qui permettra en connectant des écouteurs à la montre d’aller courir en musique sans son smartphone. Sous Profil enfin, on peut gérer ses propres données, ajouter des itinéraires et bien d’autres choses.

On reste avec Mi Fitness en terrain connu sans véritables bouleversements d’ordre graphique. Les commentaires et analyses des différents modules qui assurent le suivi de la santé et du sport semblent toutefois s’améliorer.

Un nouveau capteur pour le suivi sport et santé

La Watch S5 embarque un capteur de fréquence cardiaque de dernière génération, qui mesure aussi l’oxygène dans le sang. Cette nouvelle architecture à 4 LED et 4 photodiodes, visibles à l’arrière, atteint selon Xiaomi 98,4 % de précision.

Dans nos comparaisons avec les dernières montres testées à la rédaction, notamment des modèles de Huawei réputés pour leur fiabilité, les mesures de fréquence cardiaque se sont montrées cohérentes lors de séances de marche ou course. Tout au plus, remarquons-nous que la Watch S5 a tendance à être plus généreuse dans la dépense indiquée des calories. On apprécie, en revanche, les statistiques visuelles qui vous font comprendre ce que votre séance de sport vous a permis de brûler (487 kcal équivalent à… une cuisse de poulet). Très parlant.

Plus de 150 modes sportifs sont au programme. Certains d’entre eux de type outdoor comme la course, la rando ou le vélo permettent de faire appel à des cartes téléchargées (au format .gpx notamment, consultables hors ligne), bien pratiques pour les sorties en forêt ou en montagne sans dépendre du smartphone. La montre reste également compatible avec des capteurs de puissance de vélo tiers. Le GPS double bande permet d’obtenir des tracés satisfaisants en termes de précision et se lance en 3 ou 4 secondes.

Côté nouveautés, Xiaomi introduit le Mode supporter, une fonction qui détecte les gestes d’encouragement (par exemple lors d’un match) et les transforme en données mesurables : fréquence cardiaque, calories et nombre de gestes enregistrés en temps réel. Un peu anecdotique, tout comme la possibilité d’associer certains gestes rapides à des actions : un claquement de doigts pour rejeter un appel par exemple.

On retrouve par ailleurs l’ensemble des fonctions de suivi désormais classiques chez Xiaomi : mesure du SpO2 ou suivi du stress avec exercices de respiration, ainsi qu’une flopée de données émanant de capteurs annexes (baromètre, boussole électronique, capteur de lumière ambiante). Le suivi du sommeil s’avère détaillé et les séances d’activités font l’objet d’analyses fines sur les sports majeurs (temps d’aérobie/anaérobie, de récupération, altitude, taille de la foulée, etc.). Il manque cependant à la Watch S5, en matière de santé, des fonctions présentes sur des montres, il est vrai, plus coûteuses, comme l’ECG, la mesure de la température corporelle ou l’analyse corporelle.

Autonomie d’exception et charge rapide

C’est ce qui achève de convaincre sur cette Watch S5 : avec sa batterie de 815 mAh, la montre assure selon Xiaomi jusqu’à 21 jours d’autonomie en usage léger et 14 jours en usage standard. Sur notre période de test, avec plusieurs séances de sport géolocalisées et de nombreuses notifications reçues au quotidien, l’autonomie a atteint une douzaine de jours, un résultat qui reste très largement au-dessus de ce que peut proposer une montre sous Wear OS comme la Watch 5 ou toute autre concurrente.

Cette endurance s’explique par le choix d’HyperOS, un système bien plus économe qu’un OS ouvert comme Wear OS, au prix, on l’a vu, d’un écosystème applicatif famélique. À chacun de faire son choix, privilégier un suivi sportif satisfaisant, une belle autonomie et un prix abordable ou préférer une montre aux fonctions de communications avancées, plus polyvalente, mais aussi plus

Concernant ce domaine justement, la recharge, via le socle magnétique fourni, s’avère particulièrement rapide malgré la batterie de haute capacité : à peine plus de 30 minutes suffisent à regagner près de 50% de la batterie, et une charge complète prend environ 1h20. Partir une semaine en vacances en oubliant son chargeur ne sera pas un problème.