Galaxy A56 5G : le smartphone Samsung voit son prix divisé par deux durant cette vente flash, vite !

En ce moment sur AliExpress, vous pouvez profiter d’offres exceptionnelles sur de nombreux produits high-tech. C’est le cas du Galaxy A56 qui voit son prix fondre comme neige au soleil. Normalement à presque 500 euros, il passe à seulement 253 €. On vous explique comment obtenir ce prix canon.

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Le Galaxy A56 est le modèle de milieu de gamme de Samsung. Il offre un design et des caractéristiques intéressantes pour un prix contenu. C’est le modèle parfaitement adapté pour les personnes qui cherchent un smartphone polyvalent et réactif sans pour autant dépenser plus de 1000 euros dans un flagship inutilement trop puissant.

Habituellement proposé pour 499 euros, il est à prix cassé sur AliExpress. Avec la promotion en cours et en utilisant le code promo PHDFR33, vous pourrez vous l’offrir pour seulement 253 €. C’est un excellent prix pour un smartphone de cette qualité. Alors ne tardez pas, ce type d’offre est généralement très éphémère !

Samsung Galaxy A56 : plus de 245 euros de réduction !

Le Samsung Galaxy A56 est un smartphone 5G qui tourne avec la puce Exynos 1530 associée à 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Ces caractéristiques vous permettent de profiter d’une excellente fluidité au quotidien tout en profitant des dernières fonctionnalités offertes par l’intelligence artificielle.

En ce qui concerne l’écran, on profite d’une belle dalle Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2340 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour la partie photo et vidéo, on trouve à l’arrière un module triple capteurs avec un grand-angle 50 MP, un ultra grand-angle 12 MP et un capteur macro 5 MP. Pour vos selfies, vous avez sur la face avant un capteur 12 MP. Enfin, l’autonomie ne déçoit pas grâce à sa batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 45W.