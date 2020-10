Samsung Galaxy S21 (S30) : prix, date de sortie, caractéristiques, tout savoir

La série des Galaxy S21 devrait marquer un tournant important dans l'histoire de Samsung avec l'intégration pour la première fois d'un stylet S-Pen sur un smartphone qui ne soit pas un Note. Autrement, on ne s'attend pas à de grands changements par rapport aux S20 puisque le capteur photo frontal sous l'écran n'est finalement plus d'actualité.

La gamme Galaxy S des smartphones Samsung est la plus emblématique de la marque sud-coréenne. Chaque année, les nouveaux modèles sont très attendus et nous donnent une marque de ce à quoi l'on peut s'attendre dans l'industrie mobile pour les mois qui suivent. Samsung n'a pas encore communiqué officiellement sur ses prochains flagships, dont on n'est d'ailleurs pas encore sûr s'ils s'appelleront S21 ou S30. Mais comme d'habitude, de nombreuses indiscrétions et fuites nous permettent d'avoir déjà un bon aperçu de ce qui nous attend. Fiche technique, prix, date de sortie, nouveautés, voici tout ce que l'on sait sur les Galaxy S21 à ce jour.

📆 Quand va sortir le Galaxy S21 ?

Auparavant, Samsung lançait ses nouveaux Galaxy S au MWC de Barcelone fin février pour une sortie vers la mi-mars. Le fabricant a changé de stratégie depuis quelques itérations, préférant présenter ses produits lors d'une conférence Unpacked en amont du salon mondial du mobile, annulé en 2020 et qui devrait se tenir plus tard que normalement en 2021.

Bien sûr, la situation peut évoluer rapidement à cause de l'épidémie de COVID-19, pouvant bouleverser le calendrier de Samsung. Mais l'on s'attend à des dates proches de celles du S20 pour le S21. Pour rappel, la série S20 avait été introduite le 11 février, avec une ouverture des précommandes le 21 février et une commercialisation à partir du 6 mars.

💰 Quel est le prix du Galaxy S21 ?

Pour la série des Galaxy S20, Samsung a basculé encore un peu plus vers le premium. Pas de S20e plus abordable comme on avait eu droit avec le S10e, le S20 le moins cher est vendu au prix de 909 euros, avec une version Plus disponible à partir de 1009 euros et une version Ultra qui coûte la bagatelle de 1359 euros. Seul le Galaxy S20 FE est un peu plus abordable, mais il faut tout de compter 659 euros pour acquérir la version 4G, et 759 euros pour l'édition 5G.

Pour les S21, Samsung devrait adopter la même stratégie avec un S21 standard, un S21+ et un S21 Ultra. Il est très peu probable que l'on assiste à une baisse de tarif, on pourrait même voir les prix encore monter. Un rapport indique que le coût des SoC Snapdragon 875 gravés en 5nm va sensiblement augmenter par rapport à celui des Snapdragon 865, ce qui serait répercuté sur le prix final des produits qui en sont équipés.

Reste à savoir si le Snapdragon 875 sera bien embarqué dans les Galaxy S21, certaines informations laissent penser que les puces Exynos maison pourraient être privilégiées dans toutes les régions. Si on reste finalement sur le modèle de ces dernières années, à savoir l'Exynos pour l'Europe et le Snapdragon pour les États-Unis et la Chine, Samsung devrait équilibrer les prix, c'est-à-dire que les consommateurs européens seraient impactés par la hausse de prix des SoC Snapdragon même s'ils doivent eux se contenter de l'Exynos. Nous revenons plus en détail sur cette histoire de puce dans une partie de ce dossier consacré aux performances.

📱 Quel design pour le Galaxy S21 ?

Pas de grands changements en termes de design, le Galaxy S21 va ressembler au Galaxy S20. Au dos, on devrait retrouver la “plaque de cuisson” qui sévit depuis maintenant un an sur l'arrière des smartphones pour loger les capteurs photo. A l'avant, la caméra frontale serait intégrée dans un poinçon dans la partie centrale supérieure de l'écran, comme sur les précédents modèles.

On avait espéré que Samsung nous propose enfin une face avant de mobile qui ne soit qu'écran, sans bordure, encoche ni poinçon. Ce ne sera pas pour cette fois. Le fabricant travaille bien sur une technologie de capteur photo sous l'écran qui permettrait de rendre celui-ci invisible, comme il a déjà été fait avec les lecteurs d'empreintes. Mais Samsung n'est pas encore prêt à l'implémenter dans un produit grand public, car elle ne répond pas à ses exigences en termes de qualité, pour le moment du moins. C'est le smartphone pliable Galaxy Z Fold 3 attendu pour le second semestre 2021 qui pourrait devenir le premier appareil à bénéficier d'une telle feature, donnant de l'espoir que celle-ci soit disponible par la suite sur les Galaxy S22. Des concurrents comme Xiaomi pourraient eux aussi lancer un smartphone avec capteur photo sous l’écran courant 2021.

Les S21+ et S21 Ultra conserveront les meilleurs matériaux du moment, à savoir châssis en aluminium et dos en verre, avec une protection Corning Gorilla Glass Victus comme sur les Note 20 pour l'écran. On espère voir les mêmes caractéristiques pour le S21, alors que Samsung a décidé d'utiliser du plastique sur son Note 20 afin de réduire les coûts. Les trois smartphones sont certifiés IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

📳Quel écran équipe le Galaxy S21 ?

La technologie Dynamic AMOLED 2X va faire son retour sur les trois modèles de S21. Les trois écrans devraient afficher une définition QHD+ 1440p, offrir une compatibilité HDR10+ pour l'amélioration du rendu des couleurs et bénéficier d'une fréquence de rafraichissement jusque 120 Hz. On espère que cette fois-ci, Samsung va permettre de profiter à la fois des 120 Hz et de la qualité QHD+, alors qu'il fallait choisir entre les deux sur la génération précédente (FHD+ en 120 Hz ou QHD+ en 60 Hz). Le tout en réussissant à maitriser la consommation énergétique bien sûr.

La fonctionnalité Always-on sera bien entendu au rendez-vous sur les S21, S21+ et S21 Ultra pour toujours avoir l'heure, le niveau de batterie et les nouvelles notifications affichées sur la dalle, même au repos. Finalement, la différence se fera uniquement sur la taille entre les trois smartphones. On avait du 6,2, 6,7 et 6,9 pouces avec la série des S20, cela devrait peu évoluer avec les S21. Avec pourquoi pas un S21 Ultra qui atteint les 7 pouces ?

🛠 Un SoC Snapdragon ou Exynos sur le Galaxy S21 ?

La génération de smartphones haut de gamme qui arrive marque un tournant, car ils seront équipés d'un SoC gravé en 5nm, et non plus en 7nm (ou 8nm) comme il était de coutume ces deux dernières années. Les Galaxy S21 seront parmi les premiers à en profiter.

Samsung devrait très rapidement présenter son SoC Exynos 2100 premium, successeur de l'Exynos 990, afin de couper l'herbe sous le pied de Qualcomm. Nous attendons encore des benchmarks pour pouvoir juger le gain de performances par rapport à l'Exynos 990 et le comparer au Snapdragon 875 qui sera quant à lui annoncé le 1er décembre 2020 à l'occasion du Tech Summit Digital 2020 de Qualcomm.

Sur les modèles précédents, Samsung équipait ses mobiles haut de gamme de puces différentes en fonction de la région géographique. Les versions destinées à l'Europe et la Corée du Sud embarquaient un SoC Exynos et celles expédiées vers les États-Unis et la Chine avaient droit à un Snapdragon. Une différence de traitement qui fait polémique chaque année puisque l'on constate systématiquement un écart de puissance sensible à l'avantage des puces de Qualcomm.

Rien ne va changer pour les consommateurs européens avec les Galaxy S21, c'est l'Exynos 2100 qui est prévu sur notre marché. Mais cette fois, Samsung pourrait opter pour son SoC maison dans le monde entier et snober le Snapdragon 875 à venir. Il se murmure que l'Exynos 2100 serait basé sur l'architecture ARM et que la composante GPU serait confiée à AMD. Ce qui permettrait enfin à Samsung de se hisser au niveau de Qualcomm. Les espoirs sont grands, mais nous attendons bien sûr d'en savoir plus avant de nous prononcer avec plus certitudes à cet égard.

🔋 Quelle autonomie pour le Galaxy S21 ?

L'organisme de certification chinois 3C (China Compulsory Certificate), qui valide les marques CCC équivalentes au CE en Europe, nous a déjà révélé la capacité des batteries des trois modèles de Galaxy S21 attendus. Le S21 standard devrait embarquer une batterie d'environ 4000 mAh, comme pour le S20. Le S21+ aurait quant à lui droit à un accumulateur de près de 4750 mAh, légèrement supérieur à ce que l'on avait sur le S20+. Pas de changement pour la version Ultra, c'est la même batterie 5000 mAh du S20 Ultra qui est attendue sur le S21 Ultra.

Par rapport aux Galaxy S précédents, on peut s'attendre à un gain d'autonomie étant donné que les batteries sont à peu près identiques, que la taille de l'écran ne devrait pas trop bouger, et que le nouveau SoC faisant tourner les smartphones devrait se montrer plus efficace énergétiquement parlant.

Une autre fuite nous apprend que Samsung prépare un chargeur 65W, laissant fortement penser qu'au moins le Galaxy S21 Ultra bénéficiera d'une recharge aussi rapide. Il est peu probable que le Galaxy S21 soit dans le même cas alors que le S20 se contentait d'une charge 25W et que le S20 Ultra était déjà à 45W. Le S21 pourrait par contre passer à ces mêmes 45W.

Les trois mobiles seront compatibles avec la recharge sans fil ainsi que la fonction “powerbank” permettant d'utiliser la batterie du smartphone pour recharger un appareil tiers, comme des écouteurs sans fil.

📸 Le Galaxy S21 est-il bon en photo ?

Les informations qui nous parviennent jusqu'ici concernent avant tout le Galaxy S21 Ultra. Ce dernier serait équipé d'un capteur de 108 mégapixels. Il ne s'agira pas du module ISOCELL Bright HM1 que l'on retrouve sur le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy Note 20 Ultra mais d'une version améliorée de celui-ci.

Comme pour le Note 20 Ultra, le capteur ToF 3D dédié à la mesure de la profondeur de champ devrait faire sa disparition sur cette nouvelle série. Samsung souhaiterait se concentrer sur l'amélioration de ses téléobjectifs avec les S21. On se rappelle que le zoom 100x du S20 Ultra avait été vivement critiqué. Le S21 Ultra devrait bénéficier d'un téléobjectif avec zoom optique 10x et peut-être même d'un second téléobjectif dédié aux zooms moins puissants (3x ou 5x).

Samsung est réputé pour sortir de très bons photophones, mais il faut avouer que nous avons été quelque peu déçu par les progrès réalisés ces deux dernières années alors que le prix des appareils a lui sensiblement augmenté.

🖋 Le Galaxy S21 a-t-il un stylet S-Pen ?

C'est la tendance qui se dessine, le stylet S-Pen qui fait des smartphones Note d'excellents outils de productivité, débarquerait sur la gamme S. Le S21 Ultra devrait être accompagné du S-Pen, qui permet d'écrire de manière manuscrite sur son mobile (avec possibilité de transformer le texte en format tapé, de le copier, de le partager…), de dessiner, de prendre des photos à distance, de passer des diapositives et bien plus encore. Il n'est pas encore clair si tous les S21 seront équipés d'un stylet, mais étant donné qu'il s'agit d'une expérience, il serait particulièrement risqué d'imposer le S-Pen sur tous les modèles. Nous tablons donc pour un stylet uniquement pour le S21 Ultra.

Cela fait déjà quelques années que plusieurs sources nous préparent à la disparition à venir de la gamme Note. Les Galaxy S et Note se sont progressivement rapprochés les uns des autres : taille d'écran et de la batterie, fonction DeX, et maintenant le S-Pen. L'intégration d'un stylet à la gamme Galaxy S ressemble au coup de grâce et si le Note 21 ne semble pas en danger, les mythiques Samsung Galaxy Note pourraient disparaître dès 2022. On aurait alors au premier semestre de chaque année le lancement des nouveaux Galaxy S, fusion de la gamme S et Note, puis au second semestre, la sortie des smartphones à écran pliable de la marque.

🤖 Quelle version d'Android pour le Galaxy S21 ?

Les trois modèles de Galaxy S21 seront nativement sous Android 11. Samsung a promis trois ans de support logiciel sur ses flagships, ils vont donc recevoir une mise à jour vers les trois prochaines versions majeures d'Android. On retrouvera bien sûr pour l'occasion une toute nouvelle version de la surcouche maison One UI, l'une des meilleures interfaces Android du marché, alors que One UI 3.0 se fait encore attendre en Europe.

Si le S-Pen se confirme, les smartphones concernés devraient reprendre bon nombre de fonctionnalités liées au stylet disponibles sur les derniers Galaxy Note. Le mode DeX sans fil qui a fait son apparition avec le Note 20 pourrait lui aussi débarquer sur la série S21.