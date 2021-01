Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra : mais lequel acheter ? Une question à laquelle nus apportons des éléments de réponse dans ce comparatif en relevant toutes les différences qui existent entre les trois modèles. Et il y a pas de points à aborder sur cette nouvelle génération.

Samsung prend un peu d'avance sur son calendrier cette année. Alors que les smartphones de la série Galaxy S sont historiquement lancés au mois de février, les S21, S21+ et S21 Ultra arrivent sur le marché dès le mois de janvier 2021. Trois modèles qui présentent chacun leurs spécificités et qui sont marqués par des différences, tant au niveau du design que de la fiche technique. Pour vous aider à choisir celui qui vous correspond le mieux en fonction de vos besoins, nous vous proposons donc un comparatif des trois nouveaux smartphones de Samsung.

Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : les fiches techniques

Écran, batterie, photo… les spécifications techniques diffèrent d'un modèle à l'autre. Notre tableau ci-dessous vous aidera à vous y retrouver facilement, alors que nous revenons plus en détails sur chaque aspect dans la suite de ce comparatif.

Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Ecran 6.2"

FHD+

120hz

2400 x 1080 pixels

Gorilla Glass 7 6.7"

FHD+

120hz

2400 x 1080 pixels

Gorilla Glass 7 6.8"

WQHD+

120hz

3200 x 1440 pixels

Gorilla Glass 7 Chipset Exynos 2100/ Snapdragon 888 Exynos 2100/ Snapdragon 888 Exynos 2100/ Snapdragon 888 OS Android 11 + One UI 3.1 Android 11 + One UI 3.1 Android 11 + One UI 3.1 RAM 8 Go 8 Go 12 / 16 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go 128/256/512 Go microSD Non Non Non Capteur principal 12 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2.2

64 MP téléobjectif f / 2.0 12 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2.2

64 MP téléobjectif f / 2.0 108 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2,2

10 MP Téléobjectif Zoom optique X10 f / 2,4

10 MP Zoom optique X2 f / 1,8

Autofocus laser Capteur selfie 10 MP (f / 2,2) 10 MP (f / 2,2) 40 MP (f / 2,2) Batterie 4000 mAh

Recharge 25W 4,800 mAh

Recharge 25W 5000 mAh

Recharge 25W 5G Oui Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 IP68 IP68

Design

Avec ses dimensions de 71,2 x 151,7 x 7,9 mm, le Galaxy S21 est logiquement le plus compact de la série, mais aussi le plus léger (127 grammes). Le S21+ est quant à lui plus allongé et plus large mais légèrement moins épais que son petit frère (75,6 x 161,5 x 7,8 mm), pour un poids qui passe à 202 grammes. Le S21 Ultra a les mêmes mesures que le S21+, sauf sur l'épaisseur, sensiblement supérieure avec ses 8,9 mm. Avec 228 grammes, le S21 Ultra est loin d'être léger.

C'est devenu une habitude chez Samsung, la caméra frontale est positionnée dans un poinçon au centre de l'écran, dans la partie supérieure. Les S21 et S21+ sont équipés d'une dalle plate (flat) 2D standard. Le S21 Ultra se la joue plus incurvée, mais on est loin de ce que l'on a pu voir sur certains modèles par le passé. Samsung semble tirer un trait sur les écrans vraiment incurvés. Du coup, c'est une dalle bord à bord 2,5D que l'on retrouve sur la version Ultra.

Au dos aussi, le S21 Ultra fait bande à part. Son bloc photo, toujours disposé en haut à gauche, est bien plus proéminent et imposant, la faute à la taille des capteurs et de leur nombre. Le setup photo est moins impressionnant visuellement sur les S21 et S21+ avec trois modules simplement alignés à la verticale.

Les trois smartphones sont certifiés IP68, résistants à l'eau et à la poussière. Ils embarquent un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran comme capteur biométrique. Les S21 ont droit à un nouveau capteur d’empreintes plus pratique et performant : le Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2, avec une superficie 77% supérieure et une vitesse 50% plus rapide que pour le scanner que l'on connaît sur la série S20.

Enfin, aucun des S21 ne propose de port jack 3.5mm audio pour brancher un casque ou des écouteurs. Ils sont toutefois chacun pourvus de haut-parleurs stéréo AKG. Samsung ne fournit plus d'écouteurs dans la boîte, sauf en France qui impose la vente de téléphones avec kit mains-libres inclus.

Écran

Les trois références profitent d'une dalle Samsung de technologie Dynamic AMOLED 2X. De quoi profiter de noirs profonds, d'un excellent contraste et de la fonctionnalité Always-on Display pour l'affichage constant des informations essentielles à l'écran.

Le S21 adopte un format compact avec son écran de 6,2 pouces, alors que les S21+ et S21 Ultra adoptent une diagonale bien plus importante : 6,7 pouces pour le premier cité et 6,8 pouces pour le modèle le plus premium.

Nous constatons aussi des disparités sur la qualité d'affichage. Les S21 et S21+ se contentent d'une définition Full HD+ 1080p, alors que le S21 Ultra jouit du WQHD+ 1440p.

On retrouve une fréquence de rafraichissement atteignant jusqu'à 120 Hz sur les trois modèles. Samsung propose à ce sujet une fréquence de rafraichissement variable qui s'adapte à l'usage qui est fait du smartphone afin de préserver la batterie. Il est en effet inutile que l'écran reste bloqué à 120 Hz constamment. Le S21 Ultra a eu droit à un traitement de faveur puisque la dalle peut varier de 11 à 120 Hz, contre 48 à 120 Hz pour les deux autres. Avec son écran plus grand et surtout sa définition supérieure, il en avait besoin pour des questions d'autonomie.

Performances

En Europe, toujours pas de Snapdragon, Samsung privilégie son SoC maison. C'est donc l'Exynos 2100, première puce du constructeur fabriquée à partir d'un procédé de gravure EUV en 5nm, qui fait tourner les Galaxy S21.

La marque sud-coréenne promet des performances générales supérieures de 30% à celles de l'Exynos 990, l'ancien SoC haut de gamme qui équipait les Galaxy S20. Sur la partie graphique, le GPU Mali-G79 permettrait un boost de 40% des performances par rapport à son prédécesseur.

L'Exynos 2100 prend bien évidemment en charge le support de la 5G, et est capable de gérer des capteurs photo de 200 MP (Samsung travaille justement sur un tel module, qui serait lancé au deuxième semestre 2021).

Bref, les S21, S21+ et S21 Ultra sont des smartphones très puissants. Étant donné qu'ils ont la même puce, leurs performances devraient être à peu près similaires, même si le S21 Ultra devrait être plus convainquant sur la gestion des applications en arrière-plan grâce à son surplus de mémoire vive (voir paragraphe suivant).

RAM et stockage

Les Galaxy S21 et S21+ sont logés à la même enseigne en matière de mémoire. Ils sont tous les deux disponibles en deux configurations : 128 Go et 256 Go d'espace de stockage, avec 8 Go de RAM dans les deux cas.

Le S21 Ultra est quant à lui bien mieux équipé en mémoire vive puisque vous avez le choix entre 12 et 16 Go. Pour la mémoire interne, trois options : 128, 256 et 512 Go. Le Galaxy S21 Ultra est aussi le seul appareil de la série sur lequel on trouve un emplacement pour carte microSD afin d'étendre l'espace de stockage. Les S21 et S21+ en sont privés.

Connectivité

Samsung annonce une compatibilité avec le nouveau standard WiFi 6E pour le S21 Ultra, alors que les S21 et S21+ se contenteraient du WiFi 6. La principale nouveauté apportée par le WiFi 6E est le support d'une troisième bande de fréquence, le 6 GHz, qui doit permettre de désengorger les traditionnels 2,4 et 5 GHz. Pour le moment, le 6 GHz est disponible aux États-Unis mais doit encore être autorisé en Europe et en France. Mais nul doute que si vous comptez conserver votre smartphone plusieurs années, le WiFi 6E et le 6 GHz pourront s'avérer utiles à terme, la WiFi Alliance prévoyant un déploiement rapide de cette norme.

Autre fonctionnalité liée à la connectivité, les S21+ et S21 Ultra supportent l'Ultra Wideband (UWB), bande ultra-large dans la langue de Voltaire. Une technologie qui a pas mal fait parler d'elle quand elle fut intégrée aux iPhone 11, et absente du Galaxy S21 standard. Elle permet notamment de localiser avec une grande précision le smartphone, de profiter de services supplémentaires via l'Internet des objets (IoT) et de transférer des fichiers rapidement d'un appareil à l'autre comme on le faisait autrefois avec le Bluetooth, mais en bien plus pratique et rapide bien sûr. Les usages sont encore peu nombreux en pratique, mais devraient s'enrichir largement au cours des prochaines années.

Batterie, autonomie et recharge

Le Galaxy S21 jouit d'une batterie d'une capacité de 4000 mAh. Ses deux grands frères sont bien mieux lotis en la matière puisque les S21+ et S21 Ultra embarquent respectivement une batterie de 4800 mAh et 5000 mAh. Plus grands (et plus épais dans le cas du S21 Ultra), ils disposent de plus d'espace pour loger un accumulateur généreux.

Dans tous les cas, entre la puce Exynos 2100 gravée en 5nm qui s'annonce très efficace en termes de consommation et la fonctionnalité de fréquence de rafraichissement variable pour réguler la gourmandise en énergie de la dalle devraient contribuer à offrir aux trois appareils une bonne autonomie.

Malgré la différence de taille de batterie, les trois mobiles bénéficient des mêmes technologies de recharge. Nous avons le Super Fast Charging 25W en filaire, comme sur la série des S20. Mais attention, cette fois, Samsung ne fournit pas de chargeur dans la boîte. Si vous n'êtes pas équipé, veillez bien à acheter un chargeur 25W au minimum pour en profiter. On aurait aimé que le constructeur sud-coréen s'inspire d'Apple dans d'autres domaines.

La recharge sans fil est assurée par la feature Fast Wireless Charging, qui délivre une puissance de 15W. Au rayon des bonnes nouvelles, les trois smartphones de la série proposent le Wireless PowerShare, qui permet de recharger d'autres appareils et des accessoires avec la batterie du S21. Cette recharge sans fil inversée s'améliore sur les S21 et passe à 9W, contre au mieux 4,5W auparavant sur les appareils Samsung.

Appareil photo

Les Galaxy S21 et S21+ partagent le même setup photo. Trois capteurs sont disposés à l'arrière : un module principal de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 64 MP. La caméra frontale se compose d'une lentille de 12 MP.

Le S21 Ultra est quant à lui bien mieux doté en termes de photographie. Son capteur principal de 108 MP s'accompagne d'un ultra grand-angle et de deux téléobjectifs de 10 MP chacun pour offrir une qualité et une capacité de zoom encore meilleure (zoom optique jusqu'à 10x). Et à l'avant, c'est un module de 40 MP qui est en charge des selfies et de la reconnaissance faciale. A noter que pour la vidéo, l'ensemble des capteurs est capable filmer en 4K à 60 images par seconde.

Pour les amateurs de photo et vidéo, le S21 Ultra est clairement au-dessus de ses compères.

Support du S-Pen pour le Galaxy S21 Ultra

Jusqu'ici réservé aux smartphones de la gamme Note, le stylet S-Pen débarque pour la première fois sur un smartphone Galaxy S. Mais seul le S21 Ultra y a droit, et il est seulement compatible avec le S-Pen, celui-ci n'est pas fourni avec le mobile. Il doit être acheté en option pour la somme de 40 euros. Et contrairement aux Note, le S21 Ultra n'a pas d'emplacement dédié pour ranger et recharger le stylet. Pour des questions de praticité, cela oblige presque à investir dans une coque ou un étui de protection Samsung offrant ce type d'emplacement.

Le S-Pen est riche en fonctionnalités. Il permet d'écrire sur l'écran du S21 Ultra sous forme manuscrite, avec la possibilité ensuite de générer un texte tapé à partir de ses écrits et de le partager aisément. Les artistes en herbe peuvent aussi l'utiliser pour dessiner. Pour les professionnels, il est aussi un formidable outil de productivité, permettant à lui seul de faire passer des slides et gérer une présentation par exemple.

Vous pouvez aussi contrôler et naviguer dans votre smartphone à distance avec le stylet, pour prendre une photo par exemple, réaliser une capture d'écran ou gérer la lecture d'un contenu multimédia. Une véritable télécommande qu'il est possible de personnaliser pour produire les actions désirées.

Logiciel

Les trois smartphones sortent sous One UI 3.1, l'interface maison de Samsung basée sur Android 11. Ils bénéficieront tous de trois ans de mise à jour de fonctionnalités, c'est à dire qu'ils passeront vers Android 12, 13 et 14. Le mode DeX exclusif aux haut de gamme Samsung est présent sur chacun d'entre et permet de transformer le mobile en unité centrale une fois connectée à un écran externe. Il n'y a pas de grande différence logicielle entre ces appareils. Le traitement photo du S21 Ultra se distingue tout de même, Samsung ayant dû réaliser des ajustements et optimisations pour gérer le double téléobjectif et le capteur 108 MP et offrir une réduction du bruit améliorée. Et évidemment, le modèle Ultra profite comme détaillé ci-dessus du support du stylet S-Pen et de toutes les fonctionnalités logicielles qui y sont liées.

Prix et disponibilité

Les trois smartphones de la série S21 peuvent être précommandés sur le site officiel de Samsung ou via un revendeur partenaire à partir du 14 janvier 2021. Ils seront commercialisés et officiellement disponibles sur le marché à partir du 29 janvier. Les prix pratiqués sont les suivants :

Galaxy S21 : à partir de 849 euros

Galaxy S21+ : à partir de 1049 euros

Galaxy S21 Ultra : à partir de 1249 euros

A noter qu'il peut exister pour chaque modèle plusieurs configurations de stockage disponibles. Les tarifs indiqués sont ceux des variantes les moins chères.

Le S21 Ultra vient en noir et gris, le S21+ en noir, gris et mauve et le S21 en noir, blanc, mauve et rose.