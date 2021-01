Galaxy S21 : pourquoi Samsung baisse les prix de sa nouvelle gamme premium

Samsung a présenté les trois nouveaux Galaxy S : les S21, S21+ et S21 Ultra. L’une des bonnes surprises de cette moisson est le prix des smartphones, visiblement en baisse par rapport à leurs prédécesseurs respectifs. Mais est-ce vraiment le cas ? Nous avons étudié les prix des différentes versions proposées en France. Le constat est bon, même si les concessions sont nombreuses. Et certains bénéficient d'une réduction plus importante.

Comme pour chaque grand lancement de Samsung, nous avons mis en œuvre le dispositif éditorial complet pour vous rapporter le lancement des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Une présentation des téléphones, une mise en exergue des différences avec leurs prédécesseurs, une vidéo sur notre chaîne YouTube, ainsi qu’une prise en main complète. Nous avons également publié des articles sur les accessoires : le Galaxy SmarTag et les Galaxy Buds Pro.

Nous sommes largement revenus sur la configuration de chaque smartphone. Mais rappelons brièvement les points clés. Le Galaxy S21, compatible 5G dans tous les cas, est équipé d’un écran de 6,2 pouces Full HD+ avec rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz, de l’Exynos 2100, SoC gravé en 5 nm, de 8 Go de RAM (pas de version avec 12 Go), de 128 ou 256 Go de stockage, d’une batterie de 4000 mAh, d’un triple capteur photo 64+12+12 mégapixels, d’un capteur selfie 10 mégapixels, d’un lecteur d’empreinte ultrasonique, d’un double haut-parleur AKG et d’un design étanche.

Le Galaxy S21+ reprend l’ensemble de ces éléments, avec quelques petits changements : la dalle AMOLED Full HD+ mesure 6,7 pouces, la batterie dispose d’une capacité de 4800 mAh et un capteur Ultra Wide Band est intégré. Le Galaxy S21 Ultra est assez différent. La dalle AMOLED mesure 6,8 pouces et profite d’une définition WQHD+. La batterie atteint les 5000 mAh. La définition du capteur selfie est de 40 mégapixels. Quatre capteurs photo de 108+12+10+10 mégapixels sont présents à l’arrière, avec un autofocus laser. Le zoom hybride atteint le rapport de 100x. Le S21 Ultra est compatible S-Pen. Il intègre 12 ou 16 Go de RAM et entre 128 et 512 Go de stockage.

Jusqu'à 100 euros de baisse sur les modèles de base

Maintenant que nous avons rappelé ces quelques informations, concentrons-nous sur le prix. Les tableaux ci-contre vous permettront de bien comprendre quels sont les prix des versions de chaque téléphone. Pour rappel, les prix de départ pour les trois modèles : 859 euros pour le Galaxy S21, 1059 euros pour le Galaxy S21+ et 1259 euros pour le Galaxy S21 Ultra. Et les versions de base de leurs prédécesseurs respectifs étaient : 909 euros (Galaxy S20 4G), 1009 euros (Galaxy S20+ 4G) et 1359 euros (Galaxy S20 Ultra 5G).

Comparatif des prix Galaxy S21 et Galaxy S20

version Galaxy S20 Galaxy S21 8 Go de RAM et 128 Go de stockage 4G 909 euros 8 Go de RAM et 128 Go de stockage 5G 859 euros 8 Go de RAM et 256 Go de stockage 5G 909 euros 12 Go de RAM et 128 Go de stockage 5G 1009 euros

Les Galaxy S21 et S21 Ultra sont donc moins chers que leurs prédécesseurs, parfois même quand ces derniers étaient moins bien lotis. C'est notamment le cas du Galaxy S21. Il profite d'une baisse de 50 euros par rapport au Galaxy S20 8/128 Go 4G. Et vous bénéficiez cette année d’une connexion 5G dans tous les modèles.

Comparatif des prix Galaxy S21+ et Galaxy S20+

version Galaxy S20+ Galaxy S21+ 8 Go de RAM et 128 Go de stockage 4G 1009 euros 8 Go de RAM et 128 Go de stockage 5G 1059 euros 8 Go de RAM et 256 Go de stockage 5G 1109 euros 12 Go de RAM et 128 Go de stockage 5G 1109 euros 12 Go de RAM et 512 Go de stockage 5G 1259 euros

Le Galaxy S21+ est 50 euros plus chers que le Galaxy S20+ 4G, avec la même quantité de RAM et de stockage. Mais il est 50 euros moins chers que la première configuration 5G (proposée avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage). Enfin, le Galaxy S21 Ultra est proposé 100 euros moins chers que le Galaxy S20 Ultra, avec la même quantité de RAM et de stockage. C’est lui qui bénéficie de la plus forte réduction sur les configurations les moins chers entre les trois Galaxy S21.

Jusqu'à 120 euros d'économie sur la meilleure version du Galaxy S21 Ultra

Parlons maintenant des autres configurations. Car, comme pour les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra ne sont pas proposés qu’en une seule version. Cela se justifie plus encore cette année, parce qu’ils sont dépourvus de lecteur de carte mémoire. Si vous souhaitez doubler l’espace de stockage du S21 et du S21+, Samsung vous demandera 50 euros supplémentaires. Tout simplement.

Ce qui veut dire que, pour le même prix que la version 4G du S20, vous avez la 5G et le double de stockage. Pour le Galaxy S21+, vous aurez, pour le même prix que la version 5G du S20+, le double de stockage, mais 4 Go de RAM en moins. Notez que, cette année, Samsung ne renouvèle pas la version 512 Go du Galaxy S20+.

Comparatif des prix Galaxy S21 Ultra et Galaxy S20 Ultra

version Galaxy S20+ Galaxy S21+ 12 Go de RAM et 128 Go de stockage 5G 1359 euros 1259 euros 12 Go de RAM et 256 Go de stockage 5G 1309 euros 16 Go de RAM et 512 Go de stockage 5G 1559 euros 1439 euros

Passons au S21 Ultra. Samsung propose deux versions supplémentaires. Une première avec 256 Go de stockage. Et une seconde avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. Pour accéder à la première, vous devez rallonger de 50 euros (comme avec les S21 et S21+). Soit 1309 euros. Et si vous souhaitez passer à la seconde, vous devez encore payer 130 euros de plus (soit 180 euros en venant de la version de base). Soit 1439 euros pour la version 16/512 Go. Rappelons que la version 16/512 Go du Galaxy S20 Ultra était commercialisée 1559 euros. Nous avons donc une économie substantielle de 120 euros. Quand même.

Quelles sont les concessions pour cette baisse de prix ?

Vous constaterez que cette baisse de prix est assortie d’une baisse de certaines caractéristiques. Tout d’abord, il n’y a plus de chargeur dans la boîte (et plus de kit mains libres, sauf en France). Et il n’y a plus de lecteur de carte microSDXC. Comme pour les iPhone, vous devrez donc vous contenter de l’espace de stockage intégré à l’achat (et vider régulièrement votre smartphone).

Il y a aussi des changements dans la fiche technique. Le verre minéral qui habillait le dos des Galaxy S20 est remplacé par un dos en polycarbonate. Ensuite, les écrans ne sont plus incurvés, mais plats (au grand bonheur de ceux qui n'aimaient pas). Le S21 et le S21+ ne profitent que peu d’évolutions sur la photo et la définition de leurs écrans est en baisse (passant du Quad HD au Full HD). Heureusement, le S21+ voit sa batterie se renforcer. Ce n’est pas le cas du S20 qui en aurait pourtant bien eu besoin.

Le S20 Ultra profite d’un écran un peu plus petit (0,1 pouce en moins), mais la définition est identique et il est compatible S-Pen. En outre, la batterie est identique, mais la charge rapide est moins puissante. La caméra temps de vol du S20 Ultra est remplacé ici par un autofocus laser, élément que vous retrouvez aussi dans le Galaxy Note 20 Ultra. Le capteur 48 mégapixels avec zoom hybride 10x est remplacé par un capteur 10 mégapixels avec zoom optique 10x. Un quatrième capteur, de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, vient s’ajouter à l’ensemble. Ce dernier élément, qui épaule l'autre capteur avec zoom numérique, est la plus grande nouveauté du Galaxy S21. Trois modules sont stabilisés, mais tous au niveau de l'optique et non au niveau du capteur. Il y a donc du bon. Espérons qu'il n'y aura pas de moins bon. Réponse très bientôt dans nos test.

Pourquoi Samsung baisse-t-il le prix des Galaxy S21 ?

Les Galaxy S21 baissent donc de prix et voient leurs fiches techniques abaissées. Sensiblement pour certains modèles. Beaucoup pour d'autres. En titre de cet article, nous posons une question : pourquoi Samsung a-t-il choisi de baisser le prix de ses flagships de début d'année, alors que les tendances en 2020 étaient au contraire à la hausse ? Samsung n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet. Mais selon les informations que nous avons pu glaner auprès du constructeur, ainsi que les bruits de couloir insistants, Samsung aurait été très déçu des chiffres de vente de la série S20. D'ailleurs, le même sort commercial semble attendre le Galaxy Note 20.

En fin d'année, Samsung a présenté le Galaxy S20 FE, lequel proposait une expérience haut de gamme à un prix beaucoup plus abordable. Et là, comme par enchantement, le public adhère au concept. Il se murmure même que le S20 FE est un succès commercial qui a largement contribué à sauver l'année 2020 de Samsung. Suite à ce retour très positif, Samsung aurait décidé de revoir sa copie afin de faire baisser les prix des Galaxy S21. Et ce même si cela implique quelques concessions.