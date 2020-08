Galaxy S21 (S30) : Samsung se contenterait d’un nouveau capteur 108 mégapixels

Le Galaxy S21, ou Galaxy S30, serait équipé d’un nouveau capteur de 108 mégapixels, révèle une fuite. Plusieurs mois avant le lancement de cette nouvelle génération de smartphones, la fiche technique de l’appareil photo du terminal commence peu à peu à se dessiner.

Il y a quelques mois, une première fuite concernant le successeur du Galaxy S20 Ultra évoquant l’intégration d’un nouveau capteur de 150 mégapixels. Samsung travaillerait d’ailleurs activement à l’élaboration de ce nouveau module photo destiné à débarquer dans le courant de l’année 2021 sur ses smartphones. La rumeur faisait sens avec les objectifs et les habitudes de Samsung. D’année en année, la marque met l’accent sur la partie photo en augmentant le nombre de mégapixels.

Pas de capteur photo 150 mégapixels pour le Galaxy S21 ?

D’après les nouvelles informations relayées par Ice Universe, célèbre leaker, sur son compte Twitter, il n’en est rien. Á la place de ce capteur photo de 150 mégapixels, Samsung miserait une nouvelle fois sur un capteur photo de 108 mégapixels. Il s’agirait d’un module similaire au capteur ISOCELL Bright HM1 qui équipe le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy Note 20 Ultra. Néanmoins, on s’attend à ce que le constructeur améliore le module. Enfin, il ferait aussi l’impasse sur le module ToF dédié à la profondeur de champs, comme les derniers Note.

D’après un autre leaker baptisé Chun, le Galaxy S21 serait alimenté par le SoC Exynos 1000 ou Snapdragon 875 de Qualcomm en fonction des régions. Pour la première fois, Samsung pourrait proposer une recharge rapide allant jusqu’à 60W sur la version la plus haut de gamme, le Galaxy S21 Ultra.

Si Samsung reste fidèle à son calendrier de sortie habituel, les Galaxy S21 (ou Galaxy S30) pourraient débarquer dès le début de l’année 2021, aux alentours du mois de février. En attendant d’avantage d’informations sur les futurs flagships, on vous invite à prendre ces premières rumeurs avec des pincettes. Samsung pourrait encore changer son fusil d’épaule d’ici d’ici le lancement. On vous en dit plus dès que possible sur les S21.