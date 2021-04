Galaxy S21 : la mise à jour de mai 2021 améliore les performances de l’appareil photo et Quick Share

Les Galaxy S21 reçoivent d'ores et déjà la mise à jour de sécurité de mai 2021. Ce firmware comprend le patch de sécurité Android proposé par Google et plusieurs améliorations pour l'appareil photo et le système de transfert de fichiers Quick Share. On vous explique comment installer la mise à jour sur votre smartphone dès que possible.

Samsung vient de lancer le déploiement de la mise à jour de mai 2021 sur les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra en Europe. Comme le rapportent nos confrères de SamMobile, le firmware débarque seulement trois semaines après l'arrivée du patch d'avril 2021. Le géant sud-coréen fait preuve d'une belle réactivité.

Comme toujours, la mise à jour OTA sera d'abord proposée sur une poignée de marchés. Dans un second temps, Samsung déploiera la mise à jour à plus grande échelle. Cette précaution permet à la marque d'éviter de propager d'éventuels bugs ou défaillances. Dans le détail, le patch pèse 1,2 Go.

Comment installer la mise à jour de mai 2021 sur votre Galaxy S21 ?

Le bref descriptif qui accompagne la mise à jour confirme met en avant une courte liste d'améliorations. Samsung affirme que “les performances de l'appareil photo” ont été améliorées. Malheureusement, le constructeur ne détaille pas les ajouts apportés. De plus, la mise à jour améliore Quick Share, une alternative à AirDrop réservée aux smartphones Galaxy. Quick Share détecte tous les contacts à proximité et vous permet de partager des contenus (fichiers, photos ou vidéos) à 5 amis en même temps. Selon Samsung, le firmware de mai améliore le transfert de fichiers.

Comme on pouvait s'y attendre, la mise à jour inclut le patch de sécurité Android de mai 2021. Google n'a pas encore détaillé les failles qui sont corrigées avec le patch. Pour installer la mise à jour sur votre Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra, on vous invite à suivre la manoeuvre ci-dessous :

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Appuyez sur À propos de l’appareil

Sélectionnez maintenant Mise à jour logicielle

Si elle est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions fournies par votre téléphone

Si la mise à jour n'est pas encore proposée, on vous conseillera d'attendre quelques jours. Samsung ne tardera pas à déployer le firmware sur tous les téléphones de la gamme. Avez-vous pu installer la mise à jour ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : SamMobile