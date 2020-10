Galaxy S21 (S30) : pas de capteur photo sous l’écran, Samsung réserverait cette nouveauté au Galaxy Z Fold 3

Les Galaxy S21 (S30) ne seraient pas équipés d'un capteur photo pour les selfies caché sous l'écran, révèle un média sud-coréen. Finalement, Samsung aurait décidé de réserver cette technologie au Galaxy Z Fold 3, son prochain smartphone pliable.

Il y a quelques semaines, Samsung hésitait encore à intégrer un capteur photo selfie sous l'écran de ses Galaxy S21 (S30). En développement depuis plus de 3 ans dans les laboratoires du groupe, cette technologie n'est pas encore tout à fait au point. Pour l'heure, le capteur photo sous la dalle n'est pas à la hauteur des exigences de Samsung, affirmait Ice Universe, un informateur réputé.

Finalement, Samsung aurait décidé de ne pas placer de module photo caché sous l'écran sur les Galaxy S21, rapportent nos confrères de The Elec, un média sud-coréen. Ross Young, PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants, confirme la nouvelle sur son compte Twitter. La marque devrait une nouvelle fois miser sur un écran troué similaire à celui des Galaxy S20 et des Galaxy Note 20.

Un écran 100% borderless pour le Galaxy Z Fold 3

Selon les informations obtenues par The Elec auprès de sources proches de l'industrie, Samsung aurait décidé de retarder le lancement de sa technologie en raison de son faible rendement de production. Incapable de produire suffisamment de dalles OLED compatibles, le constructeur aurait préféré différer l'arrivée cette nouveauté jusqu'au au second semestre de l'année prochaine. Le premier smartphone Samsung avec un capteur selfie sous l'écran serait donc le Galaxy Z Fold 3, le prochain flagship pliable de la marque. Le terminal serait donc construit autour d'un écran pliable 100% borderless.

Pour rappel, Samsung avait déjà envisagé de placer une caméra sous l'écran du Galaxy Z Fold 2. In fine, la firme n'était pas parvenue à combiner l'écran pliable ultra fin (Ultra Thin Glass) et sa technologie de module photo sous la dalle. Comme le rappelle The Elec, le procédé de fabrication de la caméra sous l'écran consiste à percer un minuscule trou dans la dalle AMOLED à l’aide d’un laser. Dans un second temps, Samsung recouvre ce poinçon avec un écran transparent capable de cacher la présence du module sans réduire la qualité des photographies. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

No under panel camera on S21 — Ross Young (@DSCCRoss) August 4, 2020

Source : The Elec