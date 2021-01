Galaxy S21 : Samsung supprime le port MicroSD, bientôt la fin des cartes mémoires ?

Samsung a présenté les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Durant cette présentation, plusieurs bonnes et mauvaises surprises ont émergé. L’une d’elles est clairement l’absence de port microSDXC. Ce qui empêchera les consommateurs d’étendre la mémoire du téléphone. C’est la première fois que Samsung supprime cette option sur un tel porte-étendard. C’est à se demander si ce ne serait pas bientôt la fin des cartes mémoires ?

Aujourd’hui, Samsung officialisé ses nouveaux porte-étendard qui serviront certainement d'inspiration à toute la gamme 2021 du constructeur coréen et d’exemple à quasiment toute la concurrence. Nous avons vu le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra. Nous ne saurions trop vous conseiller de jeter un œil à l’ensemble de nos contenus sur PhonAndroid.com bien sûr, mais aussi sur notre chaîne YouTube où vous pourrez retrouver une première prise en main.

Lors de cette présentation, nous avons appris une très bonne nouvelle : le prix des Galaxy S21 est, en moyenne, inférieur au prix de leurs prédécesseurs respectifs. Nous avons publié un dossier complet sur l’évolution des tarifs des Galaxy S21 en fonction des volumes de stockage. Dans ce dossier, nous avons essayé de comprendre pourquoi les Galaxy S21 ont baissé de prix, mais aussi comment Samsung baisse le prix tout en apportant des améliorations.

Les S21 sont les premiers Galaxy S à être incompatibles microSDXC

L’une des concessions choisies par Samsung pour réduire le coût de fabrication des S21 (et ainsi baisser le prix des téléphones) est de supprimer le port microSD. Avec les trois nouveaux porte-étendard, vous n’avez en effet plus la possibilité d’installer une carte mémoire pour étendre l’espace de stockage du mobile. Cela veut dire que vous devrez contrôler les contenus (application, photo, vidéo, jeu) qui peuvent peser lourd (sans parler des applications préinstallées). Vous devrez régulièrement vider la mémoire du téléphone. Et vous devrez certainement baisser la définition de vos photos et, surtout, de vos vidéos. Dommage, les S21, S21+ et S21 Ultra sont capables de filmer en 8K !

Pour éviter de surplomber trop vite la mémoire du téléphone, vous devrez réfléchir au volume de stockage qui correspond le mieux à votre usage. Samsung facture 50 euros le passage de 128 Go à 256 Go de stockage. Soit 40 centimes pour le gigaoctet. C'est un peu plus cher pour passer de 256 Go à 512 Go avec le Galaxy S21 Ultra (mais il y a 4 Go de RAM en plus aussi). C’est un prix évidemment beaucoup plus cher qu’une carte mémoire d’une même capacité (une bonne carte mémoire vaut une trentaine d’euros chez SanDisk par exemple). Rappelons qu’Apple, Google et OnePlus n’ont jamais intégré de lecteur de carte mémoire dans ses iPhone. Mais d’autres constructeurs prennent aussi le risque : Motorola, Oppo, Vivo, Xiaomi ou encore Asus.

Et si cela se généralisait sur les Galaxy A dès 2021 ?

Suite à cette annonce, nous nous demandons quel est l’avenir des cartes mémoire. Jusqu’à présent, Samsung n’avait supprimé ce port qu’avec des modèles très précis : le Galaxy Note 20, le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Z Flip. Pour la première fois, Samsung prend le risque de l’enlever dans un modèle de la série S. Si le public ne rejette pas l’idée, elle pourrait s’étendre à d’autres gammes, notamment les Galaxy A premium, comme le remplaçant du Galaxy A71 5G. Samsung le supprimera-t-il aussi du successeur au Galaxy A51 5G ? Si c’est le cas, il est fort probable que la tendance s’étende très largement dès 2021.