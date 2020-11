Galaxy Z Fold 3 : Samsung cacherait le capteur selfie sous l’écran pliable, ça se confirme

Le Galaxy Z Fold 3 serait bien le premier smartphone Samsung à être équipé d'un capteur selfie sous l'écran. D'après les informations relayées par un média sud-coréen, le géant de Séoul serait parvenu à mettre au point une technologie permettant de loger la caméra frontale sous l'écran pliable sans ruiner la qualité des photos. Samsung pourrait ainsi faire l'impasse sur le trou dans l'écran.

Depuis depuis plusieurs années, Samsung travaille sur une technologie permettant de cacher la caméra frontale sous l'écran tactile et d'abandonner poinçon et encoche. Selon les rumeurs, la firme sud-coréenne a d'ailleurs failli intégrer la technologie développée dans ses laboratoires au Galaxy Z Fold 2. Déçu par les résultats obtenus, Samsung aurait préféré miser sur un écran pliable troué.

Ensuite, le fabricant aurait tenté d'ajouter la caméra selfie sous l'écran des Galaxy S21 (S30). Là encore, cette tentative n'aurait pas été couronnée de succès. La technologie n'attendrait pas le niveau d'exigence de Samsung en matière de photographie. D'après les dernières fuites, les nouveaux Galaxy S doivent donc encore se contenter d'un écran poinçonné.

Samsung aurait développé une nouvelle technologie de capteur selfie sous l'écran

Malgré ces nombreux essais infructueux, Samsung n'abandonne pas l'idée. D'après les informations collectées par ETNews, un média réputé en Corée du Sud, la firme serait finalement parvenue à mettre au point une technologie de capteur sous l'écran convaincante. Interrogé par le média, un responsable de l'industrie proche du dossier déclare : “On entend dire que Samsung Electronics est en train de concevoir un écran avec un espacement de pixels plus large dans la zone où le capteur sera placé afin de garantir une meilleure ouverture et éviter tout problème de prise de vue”.

Concrètement, Samsung va s'appuyer sur des pixels espacés afin de laisser passer plus de lumière et, in fine, faire de meilleures photos. Pour améliorer le rendu, la firme aurait développé un algorithme de correction d'image ultra sophistiqué. Du reste, le procédé utilisé pour mettre au point la dalle est similaire au processus de fabrication de l’écran des S20 et des Note 20. La firme perce un minuscule trou dans la dalle AMOLED à l’aide d’un laser afin d'y glisser la caméra frontale. Enfin, Samsung referme la cavité avec un écran transparent capable de cacher la présence du capteur photo.

Cette nouveauté ferait son entrée sur le Galaxy Z Fold 3, le prochain smartphone avec écran pliable de la marque. Aux dernières nouvelles, Samsung présenterait le Galaxy Z Fold 3 dans le courant de l'été 2021. Avec son stylet S-Pen, le smartphone pliable remplacerait la gamme des Galaxy Note. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains fleurons de Samsung. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : ETNews