Galaxy S21, S20 : Samsung va vendre les pièces détachées pour réparer soi-même son smartphone

Samsung va permettre à ses clients de réparer eux-mêmes leur Galaxy S21 ou Galaxy S20. Pour aider ses utilisateurs américains, la marque va fournir les pièces détachées officielles et des guides rédigés avec l'aide des experts de iFixit.

Samsung vient d'annoncer le lancement d'un ambitieux programme de réparation aux Etats-Unis. Dans le courant de l'été, le géant sud-coréen va fournir des pièces détachées, des outils et des guides pour aider les consommateurs à réparer leur smartphone par eux-mêmes.

Dans un premier temps, seules quelques références du catalogue de Samsung sont proposées à la réparation dans le cadre du programme. Il s'agit de la gamme des Galaxy S21 (S21, S21+ et S21 Ultra), des Galaxy S20 (S20, S20+ et S20 Ultra) et de la tablette Galaxy Tab S7 Plus. “Samsung prévoit d'étendre l'auto-réparation à davantage d'appareils à l'avenir”, promet le fabricant.

Samsung s'associe avec iFixit pour fournir des guides de réparation

D'après Samsung, ses clients obtiendront “des pièces d'origine, des outils de réparation et des guides de réparation intuitifs, visuels, étape par étape” conçus en partenariat avec l'expert de la réparation iFixit.

Grâce à ces manuels et ces outils, les clients seront en mesure de remplacer l'écran de leur Galaxy S21/S20 ou de leur tablette, de remplacer la face arrière ou encore le port de recharge USB-C. Une fois la réparation terminée, les consommateurs seront invités à renvoyer les pièces usagées à Samsung pour recyclage par le biais de la poste.

Ce programme viendra s'ajouter aux différents services offerts par la marque aux clients souhaitant réparer leur téléphone. Aux Etats-Unis, la firme propose en effet des réparations dans une boutique officielle ou un centre agréé ou à domicile. Des équipes Samsung se déplacent en effet jusqu'à la résidence du client pour effectuer la réparation. Enfin, Samsung propose aussi d'envoyer un téléphone nécessitant une réparation par la poste ou par un transporteur comme UPS.

Pour rappel, Apple a inauguré un programme analogue en novembre dernier, le Self Service Repair. Le programme permet aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs iPhone, iPad ou leurs MacBook grâce aux pièces détachées officielles fournies par Apple. D'autres constructeurs vont-ils faire de même ?