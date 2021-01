Galaxy S21 : des clients cassent le micro en sortant le tiroir SIM

Le tiroir SIM des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra change de place, et se trouve désormais sur la tranche inférieure du smartphone. Le problème, c'est que le dessin de ce tiroir sème la confusion avec d'autres éléments fragiles, notamment un micro. Et les dommages accidentels se multiplient.

Les équipes design ne pensent pas toujours à tout. Les Galaxy S21 changent un peu de design par rapport aux S20. On remarque immédiatement le nouveau dos des smartphones avec leurs capteurs photo regroupés dans un nouveau bloc protubérant. Mais le diable est dans les détails, et il s'avère qu'un autre choix design, beaucoup plus discret, fait beaucoup parler de lui depuis la sortie du smartphone.

Ce choix design, c'est le nouvel emplacement du tiroir SIM et surtout son implémentation sur le bas du smartphone. Jusque là rien d'extraordinaire, me direz-vous. Sauf que ce nouveau placement s'avère très maladroit. Pourquoi ? Parce que le tiroir SIM est désormais le voisin d'un micro. Et que le trou qui permet d'ouvrir le tiroir SIM a exactement la même taille que le trou du micro près de là.

Pour ajouter à la confusion, lorsque l'on regarde un peu vite ce tiroir, on peut clairement être amené à penser que les trous sont placés symétriquement de part et d'autre. Il est donc très facile de se tromper et d'enfoncer l'épingle qui permet d'ouvrir ce tiroir dans le mauvais trou. Samsung semble être au courant de ce problème puisqu'il imprime un avertissement sur le plastique qui protège le téléphone dans sa boîte comme vous pouvez le voir sur l'image en fin d'article.

Heureusement, tous les smartphones de la gamme embarquent également une eSIM, ce qui signifie que de nombreux clients n'auront normalement pas besoin d'ouvrir ce tiroir pour profiter de leur forfait. Il semble néanmoins un peu dommage que Samsung n'ait pas modifié un peu le design de cet élément pour le rendre moins propices aux dommages accidentels dès la sortie de boîte.

Source : Sam Mobile