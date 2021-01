Galaxy S21 Ultra : voici le stylet S-Pen vendu 40€ en option

Le Galaxy S21 Ultra sera bien compatible avec le stylet S-Pen, l'accessoire phare de la gamme des Note. Samsung commercialisera cet accessoire en option pour moins de 40€ en Europe. Le constructeur proposera aussi une coque de protection afin de transporter facilement le stylet avec le smartphone.

Pour la première fois, Samsung proposera le stylet S-Pen sur un Galaxy S. Jusqu'ici, l'accessoire est resté l'apanage des Galaxy Note et des tablettes Galaxy Tab. Néanmoins, seul le Galaxy S21 Ultra, le modèle le plus premium de la gamme, sera compatible avec le stylet.

Contrairement aux Note, le S21 Ultra ne sera pas livré avec le stylet inclus dans la boîte. Les utilisateurs désireux de s'offrir le stylet devront repasser à la caisse et acheter l'accessoire séparément. D'après les indiscrétions de Roland Quandt, journaliste chez WinFuture, Samsung commercialiserait d'ailleurs le stylet S-Pen dédié au S21 Ultra à un prix de 40€ sur le marché européen. Dans la foulée, l'informateur publie la première photo officielle du stylet. Le design du stylet évoque beaucoup celui du stylet qui accompagne les tablettes Galaxy Tab.

Des coques Samsung avec tiroir de rangement pour le stylet S-Pen

De même, le S21 Ultra ne sera pas équipé d'un tiroir permettant de glisser le ranger (et de recharger) le stylet S-Pen au sein de la structure. Depuis toujours, un tiroir permet en effet aux utilisateurs d'un Galaxy Note de ranger l'accessoire au sein du smartphone. Pour compenser l'absence de ce tiroir de rangement, Samsung commercialisera une série de coques équipées d'un emplacement dédié au S-Pen.

Pour prouver ses dires, Roland Quandt publie plusieurs photos officielles d'un étui à rabat avec un tiroir de rangement intégré. Ce tiroir se situe dans la charnière qui permet à la coque de se plier et de replier. De facto, cet étui est plus large que les autres protections vendues par Samsung.

La marque devrait proposer des packs incluant le S21 Ultra, le stylet S-Pen et une coque compatible avec l'accessoire, estime l'informateur. Nous en saurons plus le 14 janvier 2021, datée la présentation officielle des Galaxy S21 (S30). En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Winfuture