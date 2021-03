Le Galaxy S21 Ultra est nettement moins facile à réparer que les autres modèles

iFixit vient de publier son guide détaillé de démontage du Galaxy S21 Ultra après avoir déjà testé le Galaxy S21 classique. Le smartphone le plus cher de la gamme écope néanmoins d'un score de réparabilité médiocre de 3/10 contre la note de 4/10 pour le modèle de base. Une note sévère qui contraste avec l'indice de réparabilité officiel du smartphone.

Soyons clairs et honnêtes : la réparabilité des smartphones est importante, mais ces derniers sont surtout conçus comme des objets très intégrés, ce qui leur permet de toujours repousser les limites de ce qu'un appareil mobile peut faire dans un encombrement très réduit. Avec les années, on s'est donc habitué à ce que les smartphones soient difficiles à ouvrir, en tout cas sans matériel adapté. Il y a en général beaucoup de colle, et les panneaux en verre (écran et dos) qui complètent le sandwich sont particulièrement fragiles.

Du coup lorsque iFixit démonte un smartphone haut de gamme, celui-ci écope souvent d'un score inférieur à la moyenne. On note que ce n'est pas le cas de tous les appareils non plus, loin de là. Les derniers iPhone 12 et 12 Pro et les Google Pixel 4a, pour ne citer que ces modèles, ont tous écopé d'une note iFixit de 6/10, le OnePlus 5, un score de 7/10 – et bien sûr, sans surprise, les Fairphone écopent tous d'une note de 10/10. Mais Samsung est plutôt abonné de notes iFixit sous les 5/10, surtout depuis le passage à des design ultra-intégrés façon Galaxy S8.

Le Galaxy S21 Ultra écope d'un indice de réparabilité iFixit médiocre de 3/10

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en fin d'article, le Galaxy S21 écopait d'un score de réparabilité déjà assez médiocre de 4/10. Mais à en croire le dernier guide publié sur le site (le démontage vidéo devrait être disponible dans les prochaines heures) le Galaxy S21 Ultra est encore pire. On note que iFixit fait beaucoup d'efforts pour souligner des progrès par rapport à la génération précédente. Il y a notamment une réorganisation des composants sur ce modèle qui joue en faveur d'un smartphone plus efficient, relève iFixit.

Le S21 Ultra propose en outre un capteur d'empreintes sous l'écran 77% plus grand que sur les autres modèles. Mais cela ne suffit visiblement pas à compenser un design que les réparateurs indépendants et les particuliers les plus téméraires vont assurément détester. iFixit lui délivre ainsi la note de 3/10. Dans les bons points, le site apprécie que toutes les vis soient du même type ce qui évite de devoir acheter des outils spécialisés. La conception à l'intérieur est dans l'ensemble plutôt modulaire.

Mais en comparaison, le S21 avait un dos en polycarbonate nettement moins risqué à retirer et à remplacer que le fragile et coûteux dos en verre des Galaxy S21 Ultra. iFixit note par ailleurs que le Galaxy S21 avait un connecteur modulaire qui simplifiait le remplacement de l'écran – ce qui n'est plus le cas sur l'Ultra. On trouve par ailleurs assez amusant le contraste entre la sévérité de la note de iFixit et le score obtenu par le smartphone dans le cadre de l'indice officiel de réparabilité.

Samsung estime pourtant que l'indice de réparabilité officiel du S21 Ultra frise avec les 10/10

Le Galaxy S21 Ultra affiche en effet une note de 8,2/10 identique à celle du Galaxy S21. On ne connaît néanmoins pas le détail des critères qui ont permis à Samsung d'afficher un tel score. On relève d'ailleurs que l'indice de réparabilité officiel des derniers iPhone 12 (6/10) colle parfaitement à leur note sur iFixit. De même que l'indice des Pixel 4a (6,2/10) correspond à leur note iFixit (6/10). Serait-ce déjà le signe que certains constructeurs vont abuser du système et gonflant leur indice de réparabilité ?

On espère en tout cas que la grille qui a permis de déboucher sur ces indices sera disponible rapidement, puisque c'est l'une des seules manières de s'assurer de la fiabilité de l'auto-évaluation des produits de chaque constructeur. Et que les sanctions ne tarderont pas à tomber pour éviter de trop grandes distorsions de la concurrence qui pourraient se renforcer dans les prochains mois si certains trichent.

Durant la première année d'entrée en vigueur de l'indice de réparabilité, aucune sanction n'est cependant prévue dans le cas où les constructeurs et distributeurs ne proposent pas cet indice à leurs clients. Des sanctions (dont la nature n'est pas encore précisées) pourraient être appliquées seulement à partir de 2022.

