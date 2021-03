Samsung présentera le Galaxy S21 FE le 19 août 2021

Samsung prévoit d'annoncer le Galaxy S21 FE, une nouvelle variante plus abordable, dès le 19 août 2021, révèle une fuite. Le calendrier de lancement des prochains smartphones de la marque vient en effet d'être mis en ligne par un informateur réputé. On y découvre aussi l'arrivée imminente d'une Galaxy Tab S7 Lite et d'un Galaxy A22.

En 2020, Samsung a créé la surprise en annonçant le Galaxy S20 Fan Edition. Plus abordable que les autres modèles de la gamme, le S20 FE se distingue grâce à son écran 120 Hz AMOLED, un triple capteur photo, un SoC Exynos 990, et une autonomie allant jusqu'à un jour et demi, mieux que le S20 standard. Le smartphone était proposé au prix de 659 euros lors de son lancement en France.

Pour Samsung, il ne s'agissait pas d'un simple one shot visant à donner un coup de fouet à sa division mobile. Le constructeur sud-coréen ambitionne d'ailleurs de lancer un Galaxy S21 Fan Edition (FE) dans le courant de cette année. Evan Blass, célèbre informateur, a publié le calendrier de sortie officiel des prochains appareils de la marque sur sa page Voice.

Samsung va lancer une Galaxy Tab S7 Lite et un Galaxy A22 5G

On y découvre que la date de lancement du Galaxy S21 FE est prévue au jeudi 19 août 2021. C'est cohérent avec les habitudes de Samsung en matière d'annonce. L'an dernier, Samsung avait cependant attendu le mois de septembre pour annoncer le S20 FE. Plusieurs mois avant la date indiquée, le fabricant peut toujours bouleverser ses plans.

Le calendrier révélé par Evan Blass montre aussi qu'un événement intitulé “PC Unpacked” est prévu le 14 avril prochain. Sans surprise, Samsung devrait dévoiler de nouveaux ordinateurs. En juin, le géant de Séoul lancera ensuite une version plus abordable de sa Galaxy Tab S7 à succès, la Tab S7 Lite. D'après le calendrier, le fabricant ne s'est pas encore arrêté sur une date précise.

Enfin, le calendrier révèle aussi l'arrivée sur le marché d'un Galaxy A22 5G. D'après les fuites, ce milieu de gamme serait vendu sous la barre des 200 euros. Notez que la fuite ne mentionne pas de Galaxy Note 21. Comme prévu, Samsung devrait faire l'impasse sur les Galaxy Note cette année.

Source : Evan Blass