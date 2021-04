Galaxy S21 Ultra : Samsung va diffuser une saison entière d’émissions TV sur le smartphone

Samsung a tourné une émission TV entière sur le Galaxy S21 Ultra. Intitulée “Exposure” l'émission est un concours de photographie qui a pour originalité d'être diffusé sur la plateforme de streaming payante Hulu – une première pour une opération marketing centrée sur un produit. Le premier épisode sera diffusé le 26 avril 2021.

Cette année, Samsung a visiblement décidé de voir les choses en très grand pour faire la promotion des capteurs photo du Galaxy S21 Ultra. Il faut dire que le smartphone embarque l'un des systèmes de capteurs le plus sophistiqué du marché avec un capteur principal 108 Mp, accompagné d'un grand angle 12 Mp avec autofocus et d'un capteur téléobjectif 3x 10 Mp avec stabilisation optique et un autre téléobjectif 10x. A l'avant on a un impressionnant capteur 40 Mp. Le smartphone peut prendre des vidéos 4K à 60 images par seconde avec tous ses capteurs, et des vidéos 8K à 24 images par seconde avec son capteur 108 Mp.

Quoi de mieux pour mettre en avant de tels atouts… qu'une saison entière d'émissions TV ? D'habitude, les constructeurs de smartphones se contentent de mettre en avant les caractéristiques de leur appareil dans de courtes pastilles lors de partenariats, ou de simples publicités. Or Samsung a choisi d'aller cette année beaucoup plus loin en produisant une émission intitulée Exposure. Histoire de montrer, on imagine, toute la confiance du constructeur dans les capacités de son smartphone le plus premium, vous ne trouverez pas cette émission comme habituellement pour ce genre d'opération sur le compte YouTube de Samsung.

Lire également : Le Galaxy S21 Ultra est moins bon en photo que le Galaxy S20 Ultra selon DxOMark

En fait, pour regarder cette émission, il vous faudra obligatoirement un abonnement au service de streaming américain Hulu (indisponible en France) – ce qui est du jamais vu pour une opération marketing. A priori, cette émission, dont le premier épisode sera diffusé le 26 avril 2021, sera un concours de photographie. Il devrait faire s'affronter des photographes américains à la notoriété montante – dans le but de trouver “le meilleur photographe mobile d'amérique”. Vous vous en doutez, ces dernier n'auront pas vraiment le choix du smartphone, ils devront tous obligatoirement utiliser le Galaxy S21 Ultra.

Source : Sam Mobile