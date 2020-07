Gorilla Glass Victus : le verre du Galaxy Note 20 survit à des chutes de 2 mètres, la preuve en vidéo

Le Gorilla Glass Victus vient d’être révélé par la société Corning. Ce nouveau verre, qui équipera probablement le Galaxy Note 20, est capable de survivre à une chute de plus de deux mètres, et offre une résistance aux rayures deux fois plus élevée que sur le Gorilla Glass 6, la génération actuelle de verre pour mobile.

Les prochains Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra pourraient bien embarquer le verre de protection le plus résistant jamais développé par Corning. En effet, le fabricant a dévoilé ce jeudi 23 juillet 2020 son nouveau verre pour mobile : le Gorilla Glass Victus. Sur cette génération, Corning marque une évolution sans précédent.

En effet, le Gorilla Glass Victus est capable de survivre à une chute de plus deux mètres, mais surtout il est deux fois plus résistant aux rayures que l’actuel Gorilla Glass 6. C’est une avancée majeure, dans le sens où Corning n’avait que très peu amélioré la résistance aux rayures depuis le Gorilla Glass 3, lancé en 2014. Comme le précisent nos confrères du site The Verge, la situation avait même empiré sur les générations suivantes, Corning ayant mis tous ses efforts sur la résistance aux chutes, au détriment de la résistance aux rayures.

Enfin une protection complète

Corning l’affirme donc, le Gorilla Glass Victus protège aussi bien des chutes que des rayures, comme jamais aucun autre verre de protection Corning ne l’avait fait auparavant. Comment Corning est parvenu à ce résultat ? Un nouveau minéral ? Des heures et des heures de recherche en nanotechnologie ? Rien de tout ça. Juste « beaucoup d’erreur et d’essais » et plus de dix ans de travail sur le sujet.

En vérité, il n’y pas de secrets. Les ingénieurs et scientifiques de Corning inventent et testent des centaines de compositions de verre, et les essaient, jusqu’à trouver la bonne formule. Des années et des années d’expérience ont permis à Corning d’aboutir au Gorilla Glass Victus. Notez que le Gorilla Glass Victus remplace le Gorilla Glass 7. La numérotation s’arrête donc avec cette nouvelle génération. « Nous avons estimé qu’un verre de cette qualité méritait un nom qui montre clairement que la signification dépasse l’incrémentielle », affirmait Corning dans les colonnes du site TechCrunch.

Comme dit précédemment, Samsung sera le premier constructeur à intégrer le Gorilla Glass Victus au sein de ses appareils dans « un futur proche ». Peut-être aurons-nous la réponse lors de la présentation officielle du Galaxy Note 20 et du Galaxy Z Fold 2 le 5 août 2020. Pour rappel, les deux entreprises sont des partenaires de longue date. Samsung et Corning travaillent ensemble actuellement pour développer le verre ultra fin des prochains smartphones pliables du constructeur.

