Précommandes Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra : où les acheter au meilleur prix ?

Les précommandes des nouveaux Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont ouvertes. La nouvelle gamme de smartphones du constructeur coréen a été annoncée pour une sortie officielle en France le 29 janvier 2021. Cette nouvelle génération permet de profiter de la 5G, d’un écran 120 Hz, d’imposantes batteries et d’un appareil photo ultra perfectionné. On vous explique où acheter l’un de ces trois smartphones au meilleur prix du marché.

💰Où précommander le Galaxy S21 au prix le moins cher ?

L’entrée de gamme de cette nouvelle gamme n’est autre que le Galaxy S21. Le terminal est équipé d'un écran de 6,2 pouces définition Full HD+ avec taux de rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz. On retrouve le Soc Exynos 2100, SoC gravé en 5 nm épaulé par 8 Go de mémoire RAM. Le smartphone est en outre compatible 5G et propose deux capacité de stockage : 128 ou 256 Go.

Son autonomie est confiée à une batterie d'une capacité de 4 000 mAh et on retrouve également un triple capteur photo 64+12+12 mégapixels, un capteur selfie 10 mégapixels, un lecteur d’empreinte ultrasonique, un double haut-parleur AKG et une certification pour l'étanchéité. Le Galaxy S21 proposé au tarif de départ de 859 euros.

💰Où précommander le Galaxy S21+ au prix le moins cher ?

Le Galaxy S21+ propose à quelques différences près, les mêmes éléments. La dalle AMOLED Full HD+ est un poil plus imposant avec une diagonale de 6,7 pouces. La capacité de la batterie a aussi été revue à la hausse puisqu'on est sur 4800 mAh avec un capteur Ultra Wide Band intégré. Le Galaxy S21+ est proposé au tarif de départ de 1059 euros en 128 Go et 1109 € dans sa variante 256 Go.

💰Où précommander le Galaxy S21 Ultra au prix le moins cher ?

le Galaxy S21 Ultra modèle le plus imposant des trois est dotée quant à lui d'une dalle AMOLED d'une diagonale de 6,8 pouces et profite d’une définition WQHD+. Sa batterie aussi est plus grande avec 5000 mAh. La définition du capteur selfie est de 40 mégapixels.

Quatre capteurs photo de 108+12+10+10 mégapixels sont présents à l’arrière, avec un autofocus laser. Le zoom hybride atteint le rapport de 100x. Le S21 Ultra est compatible S-Pen. Il intègre 12 ou 16 Go de RAM et entre 128 et 512 Go de stockage. Le Galaxy S21+ est proposé au tarif de départ de 1259 euros dans sa variante 128 Go et 1309 euros en 256 Go et 1439 euros pour le modèle 512 Go.

Que pensez-vous de la nouvelle gamme de smartphones de luxe de Samsung ? Lequel de ces smartphones vous tente le plus ? Allez-vous craquer sur une édition 5G malgré le prix plus élevé ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Bonus de précommande pour le Galaxy S21

Entre le 14 et 28 janvier 2021, pour toute précommande d'un Galaxy S21 ou S21+, Samsung vous offre une paire d'écouteurs Galaxy Buds Live. Si vous craquer pour le Galaxy S21 Ultra, ce sont les Galaxy Buds Pro qui vous seront offerts (valeur 22ç euros). Pour profiter de ce bonus de précommande il faut suivre les instructions présentes dans les conditions générales de l'offre.

🤔Quelles différences entre les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra ?

Afin que vous puissiez vous faire une idée des différences entre les trois smartphones, nous vous proposons ci-dessous un tableau comparatif de leur fiche technique. Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les caractéristiques de chaque smartphone et faire votre choix plus facilement.