Galaxy S21 Ultra : Samsung explique pourquoi ses photos 108 MP sont du jamais vu

Samsung vient de dévoiler son nouveau capteur photo 108 MP, le Samsung ISOCELL HM3. D'après les dires du constructeur, ce capteur offre une luminosité optimale, capture plus de détails, et bénéficie d'un autofocus nettement amélioré et d'une plate dynamique étendue.

Comme vous le savez peut-être, Samsung a présenté le 14 janvier 2021 les Galaxy S21. Comme d'habitude, la gamme se compose de trois modèles : une version Vanilla, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra. Concernant ce dernier, il profite en toute logique de fonctionnalités et de composants exclusifs.

Il est par exemple le seul à profiter du S-Pen, le fameux stylet de la marque. En outre, il est également le seul à embarquer un capteur photo 108 MP de nouvelle génération : le Samsung ISOCELL HM3. Il s'agit du quatrième capteur 108 MP développé par la firme sud-coréenne. Et justement, en ce lundi 18 janvier 2021, Samsung a décidé de présenter officiellement ce nouveau capteur.

Comme les précédents capteurs 108 MP du constructeur, celui-ci exploite des pixels de 0,8 μm. Il diffère des autres grâce à un éventail de nouvelles technologies, qui permet au HM3 “de capturer des images plus nettes et plus vives en ultra haute résolution avec un autofocus plus rapide et une plage dynamique étendue”.

Super PD Plus et Smart ISO Pro au programme

Rentrons dans le détail. Pour améliorer son autofocus, Samsung a intégré une technologie inédite : le Super PD Plus. Cet outil ajoute des microlentilles optimisées pour l'autofocus, et offre ainsi une mise au point plus rapide. En outre, le PDAF ou autofocus à détection de phase permet quant à lui de maintenir la netteté des objets en mouvement et d'obtenir de meilleurs résultats en faible luminosité.

Dans des environnements à luminosité variable, le capteur ISOCELL HM3 peut compter sur la détection HDR Smart ISO Pro, qui combine des images en basse et haute luminosité pour les réunir en un seul cliché avec une profondeur de couleur de 12 bit. Cette fonctionnalité réduit considérablement le bruit et permet d'éclaircir les clichés pris en très basse luminosité, tout en préservant un maximum de détails.

On retrouve également sur ce capteur la technique du pixel binning, qui consiste à associer plusieurs pixels adjacents pour améliorer la qualité globale de la photo. Avec un pixel binning 9 en 1, le capteur 108 MP peut imiter un capteur de 12 MP avec de grands pixels 2.4 μm, de sorte à emmagasiner beaucoup plus de lumière dans des environnements sombres.

Enfin, la consommation en énergie du capteur ISOCELL HM3 a été optimisée. Ainsi, il consomme 6,5% d'énergie en moins en mode Prévisualisation. De quoi augmenter sensiblement l'autonomie des smartphones qui en seront équipés. Selon les dires de Samsung, le ISOCELL HM3 est en production de masse actuellement.

Source : Samsung