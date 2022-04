Samsung demande 1000 dollars pour un Galaxy S21 reconditionné

Alors que Samsung est sur le point de lancer sa nouvelle gamme de smartphones reconditionnés, les prix ont d’ores et déjà fait surface. Et au premier coup d’œil, on pourrait presque les confondre avec des modèles neufs. En effet, la firme s’apprête à commercialiser le Galaxy S21 Ultra 256 Go en reconditionné à 1000 dollars, dépassant ainsi la barrière symbolique pour la première fois.

Lorsque les smartphones ont dépassé pour la première fois le prix symbolique des 1000 euros, la sphère tech a été quelque peu mouvementée. Signe que l’industrie se développe et se veut toujours plus pointue, ce prix éloigne également chaque fois un peu plus les smartphones des petits budgets. Dès lors, ces derniers se sont tournés vers les versions reconditionnées des appareils convoités. Désormais, même cette solution risque de ne plus être accessible.

Le 22 avril prochain, le constructeur coréen proposera une nouvelle gamme de smartphones reconditionnés. Il s’agira des trois Galaxy S21. Mais alors que l’on pourrait s’attendre à ce que les prix soient très attractifs, il est en réalité difficile de différencier l’occasion du neuf. En effet, le Galaxy S21 Ultra 5G en version de 256 Go de stockage sera commercialisé à pas moins de 1000 dollars.

Samsung augmente considérablement le prix de ses smartphones reconditionnés

De leur côté, les Galaxy S21+ et standard avec 128 Go de stockage seront vendus respectivement à 850 et 675 dollars. Ainsi, la différence de prix entre les versions reconditionnée et neuve du modèle Ultra est seulement de 2000 dollars. Néanmoins, notons qu’il est possible de baisser un peu plus le prix de la facture. En effet, en échangeant son ancien smartphone par le nouveau, l’utilisateur pourra obtenir un rabais pouvant monter jusqu’à 450 dollars.

Il pourra alors acquérir le Galaxy S21 Ultra pour 550 dollars, le Galaxy S21+ pour 400 dollars et le Galaxy S21 pour 225 dollars. Enfin, rappelons que tous ces smartphones seront accompagnés de un an de garantie et sont « minutieusement inspectés et remis à l’état neuf dans une usine Samsung avec des pièces Samsung certifiées et une nouvelle batterie », comme l’assure le constructeur.

Source : Samsung