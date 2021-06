Galaxy S21 : Samsung travaille déjà sur la mise à jour Android 12

Samsung a d'ores et déjà commencé le développement de la mise à jour Android 12 pour les Galaxy S21. D'après un informateur réputé, les développeurs de la firme sud-coréenne planchent déjà sur la surcouche One UI 4.0. Dans ce contexte, la première beta de l'interface devrait débarquer dans les semaines à venir.

En mai, Google a déployé la première version beta d'Android 12 à destination des développeurs. Les smartphones du catalogue de 11 constructeurs Android, dont OnePlus, Oppo et Xiaomi, ont pu rejoindre le programme beta. Samsung, le numéro 1 mondial de la téléphonie mobile, ne faisait pas partie de ces fabricants.

Néanmoins, Samsung a lancé le développement de la surcouche basée sur Android 12. C'est en tout cas ce qu'affirme Max Weinbach, un jeune informateur américain, sur Twitter. “Samsung a commencé le développement sur Android 12 pour la série des Galaxy S21“ avance Max Weinbach, dont les informations se vérifient régulièrement.

Samsung travaille sur l'interface One UI 4.0

L'informateur évoque évidemment le développement de la surcouche One UI 4.0, dont le code est basé sur Android 12. Au vu calendrier habituel de la marque, on peut s'attendre à ce que la première version beta d'Android 12 soit proposée sur les Galaxy S21 dès le mois d'août 2021. Peu après, les Galaxy Note 20, les Galaxy S20 et les Z Fold 2/ Z Flip pourront rejoindre le programme beta.

La version finale de la mise à jour devrait quant à elle être déployée d'ici la fin de l'année. L'an dernier, les Galaxy S20 avaient d'ailleurs pu passer à Android 11 dès le début du mois de décembre. Samsung devrait rester fidèle à son calendrier cette année. De même, il n'est pas impossible que le géant de Séoul lance le déploiement de la version finale avec plusieurs semaines d'avance.

Samsung a en effet lancé le développement de One UI 4.0 après des semaines d'avance par rapport à One UI 3.0. En 2020, les premiers indices montrant que la surcouche était bien en cours d'élaboration ne sont pas apparus avant fin juillet. Quoi qu'il en soit, Samsung devrait nous en dire plus sur l'interface basée sur Android 12 dès la Samsung Developer Conference (SDC) qui aura lieu en octobre ou en novembre prochain.