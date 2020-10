Galaxy S21 (S30) Ultra : une fuite dévoile la fiche technique

Le Galaxy S21 (S30) Ultra continue de se dévoiler ! Plusieurs mois avant la présentation, un informateur réputé a publié la fiche technique quasi complète du nouveau flagship de Samsung. Il s'annonce très proche de son prédécesseur, le Galaxy S20 Ultra.

Ce lundi 26 octobre 2020, Ishan Agarwal, leaker indien réputé, a publié la fiche technique du Galaxy S21 (S30) Ultra sur le site de MySmartPrice. Il s'agit du modèle le plus premium de la future gamme. Pour rappel, Agarwal a souvent visé juste au cours des dernières années en révélant des smartphones des mois avant leur lancement. On peut donc accorder un certain crédit à ses informations.

D'après l'informateur, le S21 (S30) Ultra est construit autour d'un écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces. On s'attend à y retrouver une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ou plus, comme sur les précédents modèles. Comme le montrent les rendus de OnLeaks, Samsung miserait une nouvelle fois sur un écran troué pour ses Galaxy S21. Pas de capteur photo pour les selfies sous l'écran cette année. Par contre, l'écran serait cerclé de bordures ultra fines et uniformes.

Batterie 5000 mAh et capteur photo 108 mégapixels, comme le Galaxy S20 Ultra

Le smartphone serait alimenté par une batterie de 5000 mAh. Samsung miserait donc sur une batterie de taille similaire à celle du Galaxy S20 Ultra. Par contre, le futur flagship se distinguerait grâce à une technologie de charge rapide de 65W, une première chez Samsung, avancent plusieurs rumeurs. Il devrait s'agir de l'une des principales nouveautés de la gamme.

L'appareil photo dorsal serait composé d'un objectif principal de 108 mégapixels. Ce n'est pas une surprise, Samsung ayant déjà intégré un APN de 108 mégapixels à ses Galaxy S20 et ses Galaxy Note 20. Dans le trou dans l'écran, on trouverait un objectif de 40 mégapixels. Là encore, le S21 Ultra reprend les mêmes ingrédients que son prédécesseur, le Galaxy S20 Ultra.

Pour mémoire, Samsung devrait présenter les Galaxy S21 (S30) dès les premières semaines du mois de janvier 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur les S21, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MySmartPrice