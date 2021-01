Galaxy S21 : ce démontage montre qu’il est relativement simple à réparer

Il n'a pas fallu longtemps avant que quelqu'un essaie de démonter le Galaxy S21. Surprise : le smartphone ne présente pas de grand obstacle lors de l'opération, le plus difficile étant en effet de retirer sa batterie. Le démontage a également permis de mettre en évidence le nouveau système de coussin thermique de Samsung, servant à refroidir le chipset.

Les désormais habituels démontages de smartphone sont un rendez-vous très attendu de la part de leurs utilisateurs. Les futurs propriétaires de Galaxy S21 vont être ravis : aussitôt annoncé, aussitôt démonté. Le lendemain de sa présentation, le YouTubeur PBKRreviews a posté une vidéo où il s'attaque au nouveau flagship de Samsung. Le résultat s'avère plus rassurant que ce à quoi on pouvait s'attendre : le smartphone est étonnant simple à démonter et, par conséquent, à réparer.

Il s'agit d'une vraie surprise car ces dernières années, les constructeurs ne nous ont pas réellement habitués à proposer des appareils facilement démontables. Le Galaxy S20 Ultra, notamment, s'est révélé presque impossible à réparer. La plus grande difficulté rencontrée par PBKRreviews a visiblement été de retirer la batterie, celle-ci n'étant pas équipée des bandes permettant son retrait sans encombre. L'option la plus viable est ainsi d'y appliquer une source de chaleur à même de faire fondre la colle la maintenant en place.

Ouf, le Galaxy S21 se démonte facilement

Samsung est ainsi parvenu à affiner le design de son flagship sans faire l'impasse sur son accessibilité ce qui, bien qu'il a déjà été noté que celui-ci reste dans l'ensemble assez similaire à celui de son prédécesseur, est tout de même une petite prouesse en soi. À un prix démarrant à 859 €, il est rassurant de savoir qu'il sera possible de réparer son smartphone sans trop de difficulté en cas de souci technique.

On remarque également dans la vidéo de PBKRreviews que Samsung a de nouveau utilisé son système de de coussin thermique en graphite, déjà présent sur le Galaxy Note 20 et le Galaxy S20 Ultra, pour refroidir le chipset du smartphone. Si ce système offre des résultats relativement similaires à un dispositif plus classique, il est la preuve que Samsung expérimente d'autres manières de concevoir et d'améliorer la performance de ses appareils.