Galaxy S21 : pas de port microSD, Samsung Pay limité, la colère gronde chez les fans

Les Galaxy S21 ont créé la surprise en ne proposant plus de port microSD, ni Magnetic Secure Transmission (MST) qui rendait Samsung Pay très pratique. Alors que ces deux fonctionnalités étaient présentes sur les anciens modèles, plusieurs utilisateurs ont exprimé leur mécontentement face à leur disparition. Ils sont ainsi nombreux à refuser d'acheter le smartphone.

Cela fait maintenant quelques jours que Samsung a levé le voile sur les trois Galaxy S21. Ces derniers ont amené quelques bonnes nouvelles, comme la baisse des prix sur cette nouvelle gamme ou encore leur apparente simplicité à la réparation. Mais les utilisateurs ont également eu leur lot de mauvaises surprises. Parmi elles, deux font notamment couler beaucoup d'encre : l'absence de port microSD et la disparition du Magnetic Secure Transmission (MST),

En supprimant le port microSD, Samsung fait ses adieux aux cartes mémoires sur ses modèles premium. Une décision qui n'est visiblement pas du goût de tout le monde : “Je ne me vois plus acheter un autre smartphone Samsung”, écrit un membre du forum Android Central. “Chaque année, je suis passé à une meilleure gamme. On dirait que je vais garder mon Note 20 Ultra un bon moment. Heureusement que j'ai la version 512 Go. À l'époque ça me paraissait stupide de payer plus cher […]. Finalement c'était un choix brillant. RIP Samsung”.

Le Galaxy S21 déçoit beaucoup d'utilisateurs

La firme coréenne a également mis de côté la technologie MST sur son nouveau flagship, qui fait perdre à Samsung Pay une fonctionnalité très pratique. En effet, celle-ci permet d'utiliser des terminaux non compatibles aux paiements par smartphone avec son Galaxy. Certains utilisateurs n'ont pas manqué de souligner leur déception face à cette décision.

À lire également : Galaxy S21 Ultra – Samsung explique pourquoi ses photos 108 MP sont du jamais vu

“MST était la meilleure chose quand j'ai acheté mon Note 8. C'est la raison pour laquelle Samsung Pay fonctionne si bien quand les NFC n'étaient pas encore disponibles partout, donc c'était mon moyen de paiement principal. […] NFC est désormais disponible partout, mais quelque rares fois ce n'est pas le cas. Alors je passe rapidement sur Samsung Pay et MST fonctionne. Je comprends [la décision de Samsung], mais c'est vraiment dommage”.

Et vous, que pensez-vous de ces changements sur les Galaxy S21 ? Dites-le nous en commentaires !

Source : Android Central