Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : une fuite révèle les fiches techniques avant l’heure

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra continuent de se dévoiler. Quelques semaines avant la présentation de Samsung, un média spécialisé a dévoilé l’intégralité des fiches techniques des 3 smartphones. La gamme se distingue par l’enregistrement 8K en 30 FPS, un SoC Exynos 2100 et l’arrivée du stylet S-Pen.

Ce 14 novembre 2020, Max Weinbach, célèbre leaker et journaliste chez Android Police, a publié les fiches techniques complètes des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. L’informateur affirme se baser sur plusieurs sources et sur des rendus officiels destinés à la presse.

Les trois modèles de la gamme sont alimentés par un SoC Snapdragon 875 ou Exynos 2100. Comme toujours, Samsung utilisera son SoC maison sur les modèles vendus en Europe et en Corée du Sud. Le chipset de Qualcomm sera réservé aux variantes du marché américain. Sans surprise, ils sont compatibles avec la 5G, le WiFi 6 et sublimés d'un écran 120 Hz. Côté logiciel, les trois téléphones tournent sous Android 11 accompagné de la surcouche One UI 3.1.

Sur le même sujet : cette photo compare l’immense écran du Galaxy S21+ à celui du Galaxy S21

Samsung devrait permettre de filmer en 8K 30 FPS

Cette année, Samsung va mettre le paquet sur l'enregistrement en vidéo. En plus d'être compatible avec l’enregistrement 4K à 60 images par seconde, les smartphones pourront filmer en 8K à 30 images par seconde. Une option de One UI 3.1 devrait permettre de filmer en simultané via la caméra avant et la caméra arrière. Vous aurez alors le choix de scinder des deux enregistrements dans des fichiers différents ou de les placer dans une même vidéo.

Android Police détaille aussi les spécificités techniques de chaque variante. Ainsi, le Galaxy S21 standard serait construit autour d'un écran FHD+ 120 Hz de 6,2 pouces. L'autonomie serait confiée à une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide de 25W. Côté photo, Samsung mise sur un triple capteur photo composé d'un capteur de 12 mégapixels, d'un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 64 mégapixels. Comme le Galaxy Note 20, le smartphone serait recouvert d'un dos en plastique.

De son côté, le Galaxy S21+ serait recouvert d'un écran FHD+ 120 Hz de 6,7 pouces. Cette version grand format ne se distingue du S21 standard que par une plus grosse batterie. Le terminal est alimenté par une batterie de 4800 mAh, soit 300 mAh de plus que le Galaxy S20+, et profiterait de la recharge 25W.

Un écran LTPO et un stylet S-Pen pour le Galaxy S21 Ultra

Enfin, le Galaxy S21 Ultra, le plus modèle le plus haut de gamme de cette nouvelle génération, serait construit autour d'un WQHD+ de 6,8 pouces. Sur ce modèle, Samsung mise sur une dalle LTPO à la place de la dalle LTPS des S21/S21+. La technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) permet d'économie l'énergie de la batterie en adaptant dynamiquement la fréquence d'un écran en fonction du contenu affiché. Cette technologie devrait permettre de limiter la consommation énergétique de l'écran 120 Hz et de proposer une meilleure autonomie. Cet écran offrirait un taux de contraste de 3 000 000:1 et 1 600 nits de luminosité.

Comme le voulaient plusieurs rumeurs, le Galaxy S21 Ultra serait compatible avec le stylet S-Pen des Galaxy Note. Par contre, l'accessoire ne serait pas inclus dans la boîte. Les acheteurs devront repasser à la caisse pour s'offrir le stylet. Dans ces conditions, Samsung n'aurait pas lancé le développement d'une gamme de Galaxy Note 21. Du reste, Samsung confierait l'autonomie de la phablette à une batterie de 5000 mAh, comme le S20 Ultra.

Sur le terrain de la photographie, Samsung miserait sur un appareil photo composé d'un total de 4 capteurs : un objectif principal de 108 mégapixels (comme les S20/ Note 20 Ultra), un module ultra grand angle de 12 mégapixels, un capteur 10 mégapixels avec zoom optique 3X et un dernier objectif 10 mégapixels avec zoom optique 10X. D'après Weinbach, Samsung a mis au point une nouvelle version du capteur de 108 mégapixels déjà à l'oeuvre sur les Galaxy S20 Ultra et Note 20 Ultra.

Pour rester compétitif, Samsung aurait décidé de revoir le prix de la gamme des Galaxy S à la baisse. Malheureusement, le rapport n'en dit pas plus sur la future grille tarifaire. Aux dernières nouvelles, Samsung présenterait les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra dans le courant du mois de janvier 2021. Les fuites tablent sur une conférence Unpacked le 14 janvier prochain. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Ecran 6.2"

FHD+

LTPS

120hz 6.7"

FHD+

LTPS

120hz 6.8"

WQHD+

LTPO

120hz Chipset Exynos 2100/ Snapdragon 875 Exynos 2100/ Snapdragon 875 Exynos 2100/ Snapdragon 875 OS Android 11 + One UI 3.0 Android 11 + One UI 3.0 Android 11 + One UI 3.0 RAM NC NC NC Stockage NC NC NC microSD NC NC NC Capteur principal 12 MP

12 MP ultra grand angle

64 MP téléobjectif 12 MP

12 MP ultra grand angle

64 MP téléobjectif 108 MP

12 MP ultra grand angle

10 MP Zoom optique X10

10 MP Zoom optique X2 Capteur selfie NC NC NC Batterie 4000 mAh

Recharge 25W 4,800 mAh

Recharge 25W 5000 mAh

Recharge 25W 5G Oui Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau Oui Oui Oui

Source : Android Police